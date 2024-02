Subastan vinilos y un tocadiscos secuestrados por Aduana a precios muy por debajo del mercado: cuánto cuestan y cómo participar

El mes que viene habrá una subasta poco habitual en el Banco Ciudad

El Banco Ciudad presenta una nueva opción para los amantes de la música y subasta 1 tocadiscos y 67 discos de vinilo de colección de múltiples artistas.

La subasta, que se llevará a cabo el próximo 16 de abril a partir de las 12 horas, se realizará bajo modalidad electrónica a través de la página web de subastas del Banco Ciudad y cualquier persona puede participar. Sólo hace falta inscribirse previamente para poder ofertar.

Habrá una exhibición presencial de los productos los días 03, 04 y 05 de dicho mes en la Aduana Barranqueras Teniente Piriz y Gobernador Goitia, en Chaco.

El tocadiscos que será subastado

Los productos ofrecidos son un tocadiscos marca ION MAX LP con un precios base de $80.000 y un lote de 67 discos de vinilos de distintos artistas, con un precio base de $335.000. El precio base implica un precio por disco del orden de los $5.000 por unidad, cuando en el mercado esos títulos no bajan de los $22.000 según valores de tiendas online.

La colección incluye a los siguientes intérpretes: INXS (9 discos) LIMAHL (4 discos) THE POLICE (4 discos) MADONNA (4 discos) U2 (3 discos) ROBERT PALMER (2 discos) FALCO (2 discos) VANGUARD ALISHA (2 discos) JOE JACKSON (2 discos) ASHFORD & SIMPSON (2 discos) KOOL & THE GANG (2 discos) HATEFUL HEAD HELEN (1 disco) TWO GIRLS (1 disco) HYPNOTECK (1 disco) ACE THE SPACE (1 disco) SUEÑO LATINO (1 disco) ECSTASY (1 disco) CAETANO VELOSO (1 disco) MAX MIX USA (1 disco) WINGS GREATEST (1 disco) PRINCE (1 disco) THE KLF (1 disco) DARYL HALL & JOHN (1 disco) THE BEATLES (1 disco) THE ROLLING STONES (1 disco) CASABLANCA (1 disco) PATRICK COWLEY (1 disco) PHIL COLLINS (1 disco) ROBBIE RAE (1 disco) MAIN LINE (1 disco) SPARKS (1 disco) DAN HARTMAN (1 disco) THE KANE GANG (1 disco) MICK JAGGER (1 disco) MICHAEL JACKSON (1 disco) ROBIN GIBB (1 disco) COLDPLAY (1 disco) DAFT PUNK (1 disco) QUENN (1 disco) DEPECHE MODE (1 disco) KING DIAMOND (1 disco) UNIDISC: VARIOUS ARTISTS (1 disco).

Cabe mencionar que los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores a la realización de la subasta y transferir el monto de caución que habilita a participar. Para el caso del tocadiscos, el depósito de garantía es de $16.000 y para el lote de vinilos, de $67.000.

Desde la entidad detallaron que todos los lotes Tributan IVA 21% y no se realizan envíos.

Algunos de los títulos incluidos en el lote

Cómo participar, paso a paso

1. Contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI.

2. Registrarse como usuario en https://subastas.bancociudad.com.ar/, e “Iniciar sesión” (las credenciales son las mismas que Autogestión).

3. Ingresar a la subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/

4. Leer Condiciones de Venta.

5. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

6. Se recibirá el email de habilitación para poder ofertar.

La modalidad de subastas públicas del Banco Ciudad permite elegir los objetos de interés entre los catálogos de los distintos rubros (arte, inmuebles, alhajas, tecnología, automotores y objetos varios) y participar de manera online en los remates

Próximas subastas