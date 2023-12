Dudas en Industria: se bajó el candidato a dirigir un sector clave para los empresarios en el próximo Gobierno

Federico Ovejero

Como detalló ayer Infobae, Federico Ovejero, ex vicepresidente de General Motors, no estará a cargo de llevar adelante las políticas industriales en el próximo Gobierno de Javier Milei, un sector que en principio estará fusionado con Comercio en una de las secretarías que dependerán de Luis Toto Caputo, próximo ministro de Economía.

Esta mañana, el empresario, de larga trayectoria en el sector –con paso por Unilever, Wal-Mart, McDonald’s-Arcos Dorados y Monsanto– oficializó su decisión.

Se trata de un sector que espera respuestas inmediatas y que tiene algunos “temores” por las políticas que podría llevar adelante La Libertad Avanza. “Cuando el capital nacional invierte, les aseguro que el capital internacional fluye” y “sin industria, no hay nación”, dijo la semana pasada Miguel Zonnaras, presidente de Georgalos y del 29 Conferencia de la Unión Industrial Argentina, un evento al que asistieron Diana Mondino, quien les advirtió a los industriales que “compren generadores de energía eléctrica porque “no habrá para todos”; y Guillermo Francos, que prometió que “no habrá industricidio”, pero al que no fue Milei.

“Les cuento que decidí no aceptar el ofrecimiento de ser Secretario de Industria por razones estrictamente personales. Agradezco la confianza que depositó en mí Nicolás Posse y su equipo”, dijo Ovejero en un mensaje a sus colaboradores.

“El nuevo responsable de la Secretaria de Industria, cuyo nombre será anunciado en breve, es un gran profesional con quien trabajamos juntos los planes que se llevarán a cabo. Así mismo sus equipos que asumirán con él. Confío en que será una nueva etapa en el país y que afortunadamente me encuentra cerca para poner mi granito de arena a la transformación que tanto necesitamos”, dijo el empresario.

José Ignacio de Mendiguren, actual secretario de Industria

Ovejero, quien fue también director de Amcham y Adefa, trabajaba desde hace meses con los equipos técnicos de Milei y fue parte días atrás de reuniones de coordinación con las autoridades salientes, un sector que encabeza José Ignacio de Mendiguren. Más allá de los motivos por él esgrimidos, su nombre empezó a estar en duda con la confirmación de Caputo en el Palacio de Hacienda y mayor injerencia que tendría los ex equipos industriales durante la gestión de Mauricio Macri.

Una de las posibilidades que se barajan por estas horas es que Comercio e Industria sean parte de una misma secretaría a cargo de Pablo Lavigne, quien fue director nacional de Facilitación del Comercio Exterior en el Ministerio de Desarrollo Productivo durante la gestión del macrismo. Fue el encargado de manejar las SIMIs, que luego fueron cambiadas por las actuales SIRAs.

Para el sector sonaron como subsecretarios Fernando Grasso, otro ex funcionario de la gestión de Cambiemos que ha trabajado mucho con Lavigne y prometió ayudarlo en los temas de comercio e industria. En su entorno dicen que no será funcionario. Otros nombres: Javier Cardini, un empresario y Hugo Pascarelli, un ex Monsanto que años atrás le vendió su empresa Fumar a Nicolás Caputo, y fue jefe de Ovejero.

Juan Pazo, es otro nombre mencionado, aunque también podría ser el jefe de Gabinete de Caputo. Era el CEO del Grupo Alas, que controla las marcas de ropa Rapsodia, Caro Cuore y Babycottons, y que tiene al Grupo De Narváez como uno de los accionistas. También fue Superintendente de Seguros de la Nación, nombrado por Caputo en 2017.

En Comercio, el encargado de manejar el desarrollo y la facilitación del comercio exterior sería Esteban Marzoratti (liderará una subsecretaría que tendrá ese rol), mientras que Fernando Blanco Muiño manejará la subsecretaría de Defensa del Consumidor, un rol similar al que ocupó también durante el gobierno de Macri, en la gestión de Miguel Braun como secretario de Comercio.

Otros técnicos que fueron parte de los equipos de trabajo del ex GM son Pablo Pejlatowicz, quien trabajó en Industria con Cambiemos; Ornella Calvete, especialista en la industria de los alimentos; Demian Dalle, con perfil textil. economista, y Carlos Ouviña, experto en farma.

Otros funcionarios para Economía

Caputo está terminando de definir su equipo. Hay dudas sobre quién podría ser su viceministro y uno de los candidatos es uno de sus hombres de confianza, Pablo Quirno. Si bien él menciona que no seguirá, para Hacienda podría haber continuidad con Raúl Rigo, un experto en Presupuesto de origen peronista que ocupó el cargo con Macri y también con Alberto Fernández, más allá de quien fuera el ministro de Economía.