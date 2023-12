Mondino: “Si Qatar nos presta, un hada baja la inflación o sale oro de Plaza de Mayo, nuestros problemas no van a desaparecer”

Diana Mondino participó del 28° Simposio Internacional de Economía que realizó la Universidad de Tel Aviv. Maximiliano Luna

La futura canciller del Gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, fue la encargada del discurso de cierre del 28° Simposio Internacional de Economía que realizó este martes la Universidad de Tel Aviv, en donde aseguró que para salir de la crisis la Argentina debe “integrarse al mundo”. “Tenemos que romper con lo que durante 70 años han dicho sobre que se puede vivir con lo nuestro. Eso tiene que desaparecer, nadie puede vivir solo con lo propio”, dijo ante el auditorio presente en el salón Versailles del Alvear Palace Hotel de Buenos Aires.

La economista primero realizó un diagnóstico sobre los “fenomenales problemas” que tiene la economía local, en línea con el panel que la precedió en donde expusieron el economista Miguel Kiguel y el diputado Luciano Laspina. En ese sentido, ironizó: “Si viene Qatar y nos presta dinero, el Hada madrina termina con la inflación o si comienza a salir oro de Plaza de Mayo, los problemas argentinos no van a desaparecer”.

“Tenemos chicos que sufren la mala educación, que no estudian, que no van a estar preparados para trabajar dentro de 15 o 20 años. Los precios relativos también son un problema, hay cosas muy caras y otras muy baratas. No sé si se han fijado que ahora no solo se gasta más en el supermercado sino que además tardan más tiempo porque la gente mira los precios. Para la gente de escasos recursos es terrible, porque un 10% más que pagaron es plata que no van a tener para otra cosa”, enumeró Mondino.

“Los precios relativos también son un problema, hay cosas muy caras y otras muy baratas”

La futura encargada de las relaciones exteriores en el Gobierno de La Libertad Avanza justificó la elección de una economista para estar al frente de la Cancillería. “Siempre hay que tener una guía, un horizonte, una forma de salir de la crisis. La forma más eficaz, no la más fácil, es hacerlo con la inserción de la Argentina al mundo, es decir, exportar más. Porque para eso tenés que ser eficiente, confiable, racional, una gobernanza aceptada por tus clientes y un costo accesible para los demás”, añadió.

En ese sentido, destacó que uno de los puntos fundamentales de la política exterior será cómo exportar más, lo más rápido posible. “Somos 47 millones de habitantes empobrecidos y afuera hay 8 mil millones de personas que pueden consumir parte de lo que tenemos. Hablamos de más empresas que exportan, por supuesto, pero ahí trabajan personas que compran zapatillas a sus hijos o los llevan a estudiar inglés. Tenemos que romper con lo que durante 70 años han dicho sobre que se puede vivir con lo nuestro. Eso tiene que desaparecer, nadie puede vivir solo con lo propio. La única forma de salir es integrarse al mundo”, apuntó la futura canciller.

Mondino dejó una síntesis sobre los lineamientos que tendrá su área a la hora de definir políticas: “Hay que entender que no podemos innovar en todo, definir todos los temas. Interactuar con el mundo nos permitiría muchísimas más productividad, capacidad de trabajo en todos los lugares. Por eso es que estamos pensando en una Cancillería, no desde un punto de vista solamente político, que para mí es importante, sino como una forma de orientar las decisiones. Las decisiones van a ser de economía, de infraestructura, de trabajo, etcétera”.

En tanto, consideró que el país debe acelerar el camino de corto plazo hacia una consolidación fiscal e hizo referencia a una frase que repitió Milei en sus últimas entrevistas: “Gastamos más de lo que tenemos y eso se soluciona con una gran frase, de un filósofo que todos ustedes deben conocer: ´No hay más plata´. Queremos que todos puedan hacer lo que hacen y que lo hagan cada vez mejor”.