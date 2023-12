Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este martes 5 de diciembre y cuál es el precio minuto a minuto

En un mercado desorientado por la falta de certezas, el dólar futuro anticipa a cuánto llegará la futura devaluación En el plazo de fin de diciembre, la cotización se ubicó en 741 pesos, lo que implica un salto superior al 100 por ciento durante el último mes del año

En el mercado cambiario, la unificación se ve cada vez más lejos

Si se intentara interpretar los precios del dólar en los distintos fines de mes, las conclusiones no solo no aclararían el panorama, sino que confundirían. Por caso, el plazo de fin de año cerró a $741 lo que equivale a apostar a una devaluación de 103% en el mes, o sea apenas asuma el nuevo presidente. Para todo el año implicaría 318%, siempre que no se desdoble el mercado cambiario, donde la mayoría de los jugadores quedaría girando en el vacío.