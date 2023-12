Expectativas sobre lo que viene: las consultoras se juegan a un dólar de entre 700 y 800 pesos, que haría subir 3 puntos la inflación mensual

En esta fotografía publicada por la Presidencia de Argentina, el presidente electo Javier Milei, a la derecha, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, posan durante una reunión en la residencia de gobierno, en Buenos Aires, Argentina, el martes 21 de noviembre de 2023. (María Eugenia Cerutti/Presidencia Argentina vía AP)

El mercado comienza la última semana del mandato de Alberto Fernández con una fuerte incógnita: el precio del dólar. El renacer de la divisa ahora tiene viento a favor porque la inflación que estiman las consultoras oscila entre 11,5% y 13%. El 8,3% de octubre fue apenas una pausa en una secuencia de alzas de dos dígitos mensuales.

Para Equilibra la inflación será de alrededor de 11,2% con lo que 2023, estiman, terminará con un aumento de precios de 157%. En cuanto al dólar, la consultora dice: “supongamos que el gobierno de Javier Milei quisiera al menos unificar el tipo de cambio oficial con el dólar exportador”. Estiman que una suba de 40% del tipo de cambio sumaría 3 puntos de inflación “si la suba no modifica el precio del dólar MEP, contado con liquidación (CCL) ni el exportador”. Sucede, explica Equilibra que corregir el atraso de precios relativos (regulados y tipo de cambio importación) “generaría una suba de más de 10 puntos porcentuales a la inflación en el corto plazo”.

Por su parte JP Morgan advierte sobre el obstáculo de las LEVID, que considera “una trampa contra la corrección que se avecina del tipo de cambio oficial”. Además, estima que el stock de Letras atadas a la devaluación del dólar y las ventas en el mercado de futuros del Banco Central suman USD 10 mil millones. “Al fin de cuentas, ante el considerable desbalance, el plan de estabilización a ser desplegado dependerá, después de asumir el cargo, de las decisiones políticas, la secuencia y la ejecución, factores cruciales para desviar a la Argentina del rumbo a una más profunda crisis económica”, agrega el informe. Para la entidad, la clave está en el severo ajuste fiscal.

Si no se modifica la velocidad devaluatoria, el tipo de cambio llegaría al viernes próximo, la rueda previa al traspaso de mando, en $364 y todo el mercado se debate cuál será su suerte desde entonces

La consultora F2 de Andrés Reschini hizo un balance de la semana. “Si no se modifica la velocidad devaluatoria, el tipo de cambio llegaría al viernes próximo, la rueda previa al traspaso de mando, en $364 y todo el mercado se debate cuál será su suerte desde entonces. El jueves mencionamos un posible exceso de optimismo en el mercado indicado por la caída de los dólares financieros. Con datos oficiales se confirma que los $2 billones que el jueves no renovaron Leliqs no fueron a Pases. Esto podría haber presionado a los dólares alternativos que terminaron la semana muy firmes, de la mano de una menor oferta en CCL por caída de volumen en el MULC y consecuente caída de la parte de los dólares de los exportadores que se vuelcan al CCL”. El mercado debate sobre el tipo de cambio oficial luego del 10 de diciembre.

Tipo de cambio multilateral

Como se fue observando durante la semana, desde el 2.000, el Tipo de Cambio Real Multilateral (la relación del peso argentino con las monedas de los principales socios comerciales) de los años con mayor saldo comercial con el exterior indican que -ante la imperiosa necesidad de acumular divisas debido a una posición de reservas negativas de USD 10.500 millones y una deuda comercial alta en términos históricos, más los riesgos inherentes a la enorme cantidad de pesos acumulados en el pasivo de BCRA- lo más apropiado sería pensar en un rango alto para intentar al menos flexibilizar restricciones. “Para ello el tipo de cambio tendría que ubicarse entre $750 y $800. Pero cabe señalar que faltan detalles sobre el plan y es imposible descartar sorpresas”, dice el informe de F2.

ARCHIVO - El entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, asiste a una conferencia de prensa en el palacio presidencial de la Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina, el 30 de diciembre de 2016. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, anunció el miércoles 29 de noviembre de 2023 que ha elegido a Caputo como su ministro de Economía. (AP Foto/Víctor R. Caivano, Archivo)

Sobre el mercado de futuros, precisa que el Rofex abrió el último mes del año con un volumen de operaciones de 348.154 contratos y ajustes en rojo para toda la curva, con caídas de más del 7 por ciento. El volumen de operaciones relativamente bajo con un interés abierto (contratos no cerrados) aún más bajo en términos relativos, puede estar relacionado a que el mercado ya tiene descontado en gran parte lo que podría suceder y el Banco Central ya no estaría siendo proveedor de la punta vendedora. “Diciembre ajustó en $752 y está en el medio del rango que señalamos para el tipo de cambio real de base”, precisaron.

En este punto es probable que el mercado se mantenga cauto y esté a la espera de novedades sobre el programa que llevarán adelante desde el Ministerio de Economía bajo la dirección de Luis Caputo, quien ya sabemos que no es de los que se aferran a una dolarización rápida y a toda costa. Las Lediv pueden ser un condicionamiento para incrementar el tipo de cambio, pero por otra parte la posición en futuros ya estaría aliviada. Lo que suceda con los alternativos pueden indicar el grado de dificultad que van a enfrentar y para ello, cómo se resuelva el frente que acaba de abrirse con la no renovación de Leliqs y la colocación de pases puede ser clave”.

Cierre inédito

A la consultora 1816 le llama la atención que el CCL cerrara el viernes a un valor 7% superior al que cerró el futuro de fin de año, “algo inédito desde que volvió el cepo cambiario y llamativo considerando que Milei dijo que no habría reunificación cambiaria el 11 de diciembre”.

Para Schroders, “asumiendo una Balanza comercial que debiera ser de al menos +3% del Producto Bruto, vemos un Tipo de Cambio Real Bilateral de Equilibrio en el mediano plazo entre $640 y $700. En una unificación cambiaria exitosa, hay espacio para que el CCL, en términos reales, retroceda algunos escalones más y que el dólar oficial suba”.

La conclusión es que las apuestas a un dólar oficial desde la semana que viene entre $700 y 800 predominan. El precio del CCL es un dato importante para esta decisión. Lo cierto es que hay presión a la suba del dólar y partir de diciembre un tipo de cambio de entre $700 y 800que no implica que se mantenga por largo tiempo nivel debido a la fuerte inflación de los primeros meses de gestión.