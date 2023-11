Paro de colectivos: el gobierno bonaerense afirma que ya transfirió el dinero adeudado a las empresas

Los pasajeros sufren demoras en todo AMBA (Maximiliano Luna)

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, aseguró esta mañana que se cancelaron los casi $9.000 millones en subsidios adeudados con las empresas de colectivos que redujeron sus servicios en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Las compañías del sector afirman que “se están agotando los recursos”.

Las firmas reclaman por un saldo no pagado por el gobierno bonaerense desde octubre pasado, por lo que hoy iniciaron un reclamo que afecta a todas las líneas que circulan en el conurbano. “Tuvimos un atraso de ocho días en el pago de compensaciones. Son 8.000 y pico de millones. Ayer estaba listo para pagar y hubo dificultades con las transferencias, pero hoy ya se está transfiriendo. Las empresas plantearon no una medida de fuerza, sino quita de frecuencias; pero hoy están los recursos y el sistema debe funcionar”, apuntó D’Onofrio en diálogo con Radio La Red.

El ministro de Transporte detalló que desde la provincia se destinan $41.000 millones por mes para líneas municipales y provinciales metropolitanas, y otro tanto para las del interior bonaerense. Por otro lado, pidió precisiones sobre cuál será el futuro de los aportes del Estado Nacional para este tipo de transferencias.

“El 50% del Amba son líneas nacionales. Hay que ver qué decisiones se toman desde el gobierno electo. Hagamos una salvedad: más allá de lo que salga el boleto en Rosario o Córdoba, con índices diferentes para calcular los costos y la rentabilidad de las empresas, los bonaerenses metemos la mano en el bolsillo y lo pagamos nosotros. No tenemos fondo compensador en el que el Gobierno nacional pone plata”, destacó D’Onofrio.

El gobierno bonaerense espera una normalización del servicio en las próximas horas (Maximiliano Luna)

Por su parte, las empresas de colectivos niegan que la medida se trate de un “lockout patronal” mientras que alertan que se quedaron sin recursos para afrontar gastos de funcionamiento ante el retraso de los fondos por parte del gobierno bonaerense. Así lo dijo esta mañana el presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (Ceap), José Troilo.

“No es un paro o un lockout, sino que estamos anunciando la dificultad que están teniendo las empresas, a las que, lamentablemente, se les están agotando los recursos”, sostuvo en una entrevista con Radio Con Vos.

En cuanto a la medida de reclamo que se tomó este martes, el titular de Ceap manifestó: “Los pagos son insuficientes o irregulares. Afecta a todo el Gran Buenos Aires, porque lamentablemente la provincia (el Gobierno bonaerense) no pudo cumplir con el último pago, ya hay una demora de 15 días”.

En ese sentido, Troilo remarcó: “El problema serio hasta el momento lo están sufriendo las líneas provinciales y comunales del Amba, es decir, las que no ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que circulan dentro de uno o varios partidos de la provincia, las que conocemos con el número de 200 hasta 700. Hay dos líneas -388 y 406- que no están pudiendo circular porque no pudieron comprar combustible o no pudieron dar un adelanto a su personal”.

No obstante, el empresario aseguró que se está “tratando de llegar al último momento” con el resto de las empresas, y se mostró confiado en que el inconveniente “se destrabará” y “la Provincia podrá realizar el pago y las empresas podrán seguir circulando”.

La medida comenzó a regir desde las 0 de este martes para las líneas 388 y 406, las cuales directamente cortaron su funcionamiento. En tanto, las líneas comunales y provinciales del conurbano que circulan en el Amba del número 200 en adelanto, mantienen frecuencias reducidas en reclamo a las deudas acumuladas por subsidios y el congelamiento de tarifas, según informaron las Cámaras de Empresarios del Transporte a través de un comunicado.