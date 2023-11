Las consultoras y el Banco Central coinciden en que la inflación volvió a acelerarse en noviembre

Tras el 8,3% de octubre, el Indice de Precios al Consumidor se aceleró en noviembre

Pasada la primera quincena de noviembre, los relevamientos de precios de las consultoras privadas y el que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA) coinciden en que la inflación del mes marcará una aceleración respecto a octubre para volver a ubicarse por encima de los dos dígitos. El resultado del balotaje de este domingo entre Sergio Massa y Javier Milei, además de las señales que deje el presidente electo, será clave para la dinámica en los próximos meses.

El BCRA tiene su propia medición reservada del proceso inflacionario, la cual no depende del del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) ni del que recientemente comenzó a publicar la secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía. Desde la autoridad monetaria comentaron a Infobae que, en base a los incrementos registrados, la inflación apunta a cerrar “arriba del 11%” en noviembre.

La estimación coincide con la que publicaron en las últimas horas los analistas privados. Por caso, la consultora Ecolatina registró en su Índice de Precios del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) que en la primera quincena de noviembre los aumentos promediaron 11,9% respecto al mismo período de octubre, por lo que volvió a superar los dos dígitos mensuales tras la desaceleración del mes pasado.

“Impulsado principalmente por la categoría de estacionales, el incremento del mes es liderado por los capítulos de equipo y mantenimiento del hogar (+16,1%); salud (+13,9%), donde se destacan los aumentos en medicamentos y prepagas; y esparcimiento (+13,4%), al tiempo que alimentos y bebidas vuelve a subir por encima del promedio (+12,9%), tras haber subido por debajo del nivel general el mes pasado. Para la segunda quincena del mes esperamos un registro algo más elevado, previendo que nuestro IPC promedie una suba del 12,5% mensual”, proyectó la consultora.

En esa misma línea, en las primeras dos semanas de noviembre el IPC que realiza la Fundación Libertad y Progreso acumuló una suba de 8,8 por ciento. Al respecto, el economista en jefe de la entidad, Eugenio Marí, señaló: “El mes apunta a cerrar en torno al 11% por ciento. Sin embargo, la dinámica dependerá en gran medida de que ocurra en la semana luego de las elecciones”.

“Claramente Argentina está en un régimen de inflación mensual en el orden de los dos dígitos. Estamos hablando de la más alta en 32 años, desde 1991, cuando se sentían los coletazos de la segunda hiperinflación. Además, no hay que perder de vista que, en octubre, incluso con los congelamientos de precios impulsados desde el gobierno en muchos sectores, el IPC anotó una suba superior al 8% mensual, un ritmo anualizado del 160 por ciento. Seguir apostando a los controles de precios como herramienta para frenar la inflación no solo no logra su objetivo, sino que además ha provocado problemas de abastecimiento de diversos productos básicos, incluyendo combustibles, alimentos, insumos médicos, entre otros”, sostuvo Marí.

La inflación semanal que mide el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, que se conoció este viernes desaceleró al 2,2% frente al 2,3% que había marcado en la primera semana de noviembre. Un avance en línea con lo esperado, y la modificación retroactiva de datos ya publicados, causó sin embargo que la inflación acumulada de cuatro semanas acelera levemente del 8,8% al 9 por ciento.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA, publicado este lunes, mostró que los analistas esperan que la inflación salte al 11,5% en noviembre, un aumento de 4,3 puntos sobre la encuesta previa. El informe de la autoridad monetaria consignó que el consenso del mercado es que en los próximos cinco meses las variaciones del IPC se mantengan en dos dígitos para volver al 9% recién en abril de 2024.

El IPC de octubre que informó también el lunes el Indec marcó una suba del 8,3% en octubre, una importante desaceleración tras el 12,4% de agosto y el 12,7% de septiembre. Ese porcentaje se alcanzó a costa de mantener pisados algunos precios tras la devaluación posterior a las PASO que decidió el Gobierno. El acumulado del año marcó 120% y 142,7% en los últimos doce meses.

De todos modos, las consultoras esperan desde noviembre una aceleración que lleve la variación del IPC nuevamente por encima de los dos dígitos. En paralelo, la “inflación reprimida” por los retrasos en algunos productos es del 33% en un contexto en el que se espera que el acumulado de 2023 finalice en torno al 185% anual.