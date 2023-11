Gala de Endeavor: la oportunidad para la economía post elecciones y qué necesita el país para multiplicar sus emprendedores

El staff completo de Endeavor con buena parte de sus emprendedores

Endeavor Argentina celebró este martes por la noche sus 25 años de vida y planteó, aún en una coyuntura difícil, una mirada optimista a futuro para un sector especial de la economía como es el de los emprendedores de alto impacto y las startups que, por la vía de la innovación en distintos sectores, buscan hacerse un lugar en el ecosistema de empresas con perspectiva de negocios para los próximos años. Algunas palabras y expresiones de deseo se reiteraron entre los protagonistas, pero en general apuntan a que, gane quien gane las elecciones presidenciales el domingo, la economía requerirá de un cambio urgente para revertir lo que identifican como un clima difícil para las inversiones.

El Faena Art Center porteño estuvo colmado de personalidades del ambiente emprendedor. Endeavor, como firma, actúa como una suerte de trampolín para empresas que buscan dar sus primeros pasos que y necesitan, está claro, un primer empujón financiero. Las presencias políticas fueron mínimas en la noche de Puerto Madero pero se destacó, principalmente, la del ex presidente Mauricio Macri, que pasó unos pocos minutos por la gala organizada por Endeavor. El aliado de Javier Milei se dejó ver con algunos de los principales ejecutivos que acudieron a la cita durante el cóctel previo y así como llegó, se retiró antes de que inicie formalmente la velada.

Pierpaolo Barbieri, Guibert Englebienne, Mauricio Macri y Martín Migoya (Franco Fafasuli)

En ese breve lapso mantuvo un intercambio con Infobae sobre cómo vio la performance del candidato de La Libertad Avanza en el debate presidencial y qué espera para el día del balotaje. “¿Cómo lo vio a Milei? ¿Le pareció que salió bien parado el debate?”, preguntó este medio. “Me pareció que demostró que es una persona auténtica, con buenas intenciones, y que nunca gobernó, nunca robó, nunca mintió”, replicó Macri.

También consideró que no pudo plantear todas sus ideas sobre lo que quiere hacer el libertario si le tocara hacer presidente: “El debate es difícil, hay que estar ahí”, mencionó. Respecto a la segunda vuelta presidencial, dijo que espera que el domingo “gane el cambio”. “Si continuamos con ellos, es más decadencia, más pobreza, más conflictos, más inseguridad. Es el peor gobierno de la historia”, cuestionó el ex jefe de Estado quien criticó la gestión de Sergio Massa, candidato de UxP, como ministro de Economía.

Por último, anticipó que será “una elección finita” en términos de diferencia entre los dos postulantes. “Ellos tienen aparato, hacen clientelismo, populismo. Milei está tranquilo. Lo veo seguro. Sabiendo que lo que se viene, lo que deja esta gente es una bomba”, apuntó. Evitó contestar, por último, si aportará dirigentes del PRO a un eventual armado de gabinete del libertario: “Hablá con él”, dijo antes de retirarse.

(Franco Fafasuli)

El ambiente emprendedor y la economía que viene

Minutos después, Endeavor dio inicio a la celebración formal por sus 25 años de existencia. En un evento conducido por Iván de Pineda, directivos pasados y presentes de la firma contaron algunos de sus experiencias como parte de la empresa. Pasaron por el escenario la actual directora ejecutiva María Julia Bearzi, el presidente de la red Guibert Englebienne, el CEO de Globant Martín Migoya y la pionera en el nacimiento de la firma, Linda Rottenberg.

También estuvieron presentes Eduardo Elsztain, de IRSA y uno de los principales impulsores de Endeavor (y su primer presidente), Carlos Miguens, presidente de Patagonia Gold; Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá; Andy Freire, ex funcionario porteño y otro de los ex presidentes de la red; Juan Parma, CEO de HSBC Argentina; María Eugenia Estenssoro; el médico Conrado Estol, Nicolás Tejerina, de Grupo QuintoAndar; Martín Castelli, CEO de Blue Star Group; Gastón Parisier, CEO de BigBox; y Nelson Duboscq, fundador de Digital House, entre muchos otros.

“La necesidad de instituciones transparentes se hace apremiante. El futuro se basa en la que los emprendedores puedan desarrollarse en riqueza e innovación. Esta perspectiva de largo plazo fue fundamental para generar cultura y tradiciones que nos trajeron hasta acá”, dijo Bearzi.

Martín Migoya, CEO de Globant; María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor; Linda Rottenberg, fundadora de Endeavor, y Guibert Englebienne, cofundador de Globant y presidente de Endeavor Argentina

En diálogo con Infobae, referentes del sector plantearon su visión sobre la coyuntura y lo que necesitaría la economía argentina para multiplicar la cantidad de emprendedores y mejorar el clima de negocios. “Creo que habría que unificar el tipo de cambio, abrirnos a la exportación, empezar a ponernos en una actitud muy exportadora para generar los dólares que van a hacer falta, y empezar a generar reglas claras que le quiten incertidumbre a los emprendedores”, dijo Englebienne.

Consultado sobre si habrá un período de transición difícil para las empresas tras las elecciones por las medidas que pueda tomar el próximo gobierno, el presidente de Endeavor aseguró que “la situación de Argentina es muy difícil hoy. Creo que necesitamos, gane quien gane, necesitamos un cambio de reglas de juego, otra óptica, si no esto no va a salir adelante. Lamentablemente no podemos seguir negando las leyes de la economía, y intentamos establecer reglas claras para todo el mundo”.

Carlos Miguens y María Eugenia Estanssoro

Por último, aseguró que “tenemos que tener una mirada de exportar, abrirnos al mundo, abrir a la competencia al mundo, y generar competitividad en nuestras compañías. Poner a todos en un régimen en el cual, en un determinado tiempo, caduquen los beneficios que protegen algunas industrias, y nos dediquemos a competir. Creo que tenemos la posibilidad de hacerlo. No hay razón, lo que nos muestra acá muchos de los emprendedores es que somos capaces de generar industrias súper competitivas. Hay que llevarlo a todos los aspectos de la economía argentina”, completó Englebienne.

Por su parte, el CEO y cofundador de Globant, Martín Migoya, dijo que “Argentina está ante una oportunidad espectacular de evolucionar hacia algo. Y el pueblo va a decidir en qué. Y en esa evolución, sea cual sea, tenemos que ser lo suficientemente sabios para crear el ambiente de negocios que hay que crear para que los emprendedores de este país, que es la gran fuerza transformadora, tengan su lugar, tengan su espacio, tengan su capacidad de poder hacer cosas nuevas”, apuntó.

“Eso es lo que tiene que pasar. No hay mucha vuelta. Cualquiera que sea el presidente de los dos, tiene que pensar en lo mismo, en cómo va a ser para potenciar que la gente que trabaja en este país pueda crear miles y millones de trabajos para poder sacar a este país adelante”, planteó Migoya. Y aseguró que la economía, a pesar de la coyuntura compleja, tiene fundamentos hacia adelante: “La Argentina tiene un talento inigualable, tiene una cantidad de recursos naturales insuperables. Lo único que tenemos que hacer es organizarnos, dejar el arco quieto y patear todos para el mismo lado. Eso es todo”, concluyó.

Juan Parma, de HSBC

Endeavor tiene especial presencia en emprendimientos que inician su actividad y necesitan dar su primer paso grande con financiamiento privado. Es, a grandes rasgos, un trampolín de startups. Actualmente está presente en 42 países y registra más de 2.400 emprendedores seleccionados en todo el mundo. De ese total, unos 200 son argentinos. En el territorio nacional Endeavor tiene oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Patagonia, Cuyo y el Noroeste Argentino.

Por eso, tiene un vínculo muy cercano con pequeñas empresas que buscan expandir su horizonte. Una de ellas, por ejemplo, es Nulinga, una plataforma de aprendizaje de idiomas direccionado a empresas. Y, como firma nacida hace apenas tres años, sus necesidades para crecer son similares a las que mencionaron los grandes referentes del sector.

“Lo primero que buscaría sería estabilizar rápido. Para eso creo que tienen que reducir el déficit fiscal rápido, para dejar de emitir, y van a tener que atacar la bomba de las Leliq. Con eso van a poder estabilizar la economía, empezar a bajar la inflación, y con eso los salarios reales se van a ir recuperando, y va a pasar a ser más atractivo invertir en Argentina, van a buscar los salarios reales, y va a haber un mejor clima de negocios. Si tenemos suerte coyunturalmente con las cosechas, con el superávit energético y superávit comercial, va a ayudar a que rebote la economía más rápido”, dijo el CEO y co fundador de esa plataforma, Martín Perri.

