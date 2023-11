Debate presidencial: Milei confirmó que buscará dolarizar la economía y cerrar el Banco Central

Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza. Reuters

El candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei ratificó durante el debate presidencial antes del balotaje que sostendrá sus dos principales propuestas de campaña en materia económica: la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central. Lo hizo al presentar sus ideas de política económica y monetaria en caso de que fuese electo jefe de Estado el próximo domingo, y se trataba de iniciativas que habían sido puestas en duda tras el acercamiento que tuvo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich luego del 22 de octubre.

“¿Vas a dolarizar o no la economía?”, le insistió varias veces Sergio Massa a Milei durante el bloque del debate que versó sobre economía. Después de varios intentos, el libertario concedió: “Sí, vamos a dolarizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central. Vamos a terminar con el cáncer de la inflación”, dijo aunque a diferencias de otras ocasiones se privó de dar detalles o explicar cómo funcionaría el mecanismo para reemplazar al peso por la moneda norteamericana.

De inmediato, Massa se subió a esa confirmación para cuestionar la idea: “Voy a tratar de contarle a los argentinos primero qué significa lo que acaba de decir y después cuáles son nuestras propuestas. En primer lugar, la dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo, y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia. Ya lo planteó Patricia Bullrich en otro debate. Desgraciadamente la salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización”, dijo el ministro de Economía.

El postulante de La Libertad Avanza confirmó de este modo que cerrará la entidad creada en 1935 y que además de la hace muchos años incumplida misión de “preservar la estabilidad de la moneda” tiene, entre otras funciones, la supervisión del funcionamiento del sistema bancario: “Voy a terminar con el Banco Central. Porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es decir, es la maquinita. ¿Sabés por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabés cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años? Que de salir con la convertibilidad, 280.000 millones de dólares. De hecho, el gobierno delincuente es el que vos participás. Nos están robando 90.000 millones de dólares. Y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación?”, le espetó a Massa.

Tercer debate presidencial 2023, en la Facultad de Derecho, entre Sergio Massa, candidato por Unión por la Patria y Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza. Fabian Marelli

Durante sus primeros minutos en el panel sobre economía, Milei aseguró que “Argentina lleva 100 años de decadencia. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo del cambio paralelo, somos 130°. Tenemos 45% de pobres, 10% indigentes y una inflación caminando al 300% en la punta con alto riesgo de hiperinflación. Esto es consecuencia de lo que nosotros denominamos el modelo de la casta. El modelo de la casta está basado en una premisa que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho”, cuestionó.

“El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Eso no es un problema para los economistas de verdad porque eso se resuelve con mercados, con propiedad privada y precios libres y sin intervención estatal. Pero eso no es lo que le gusta a la casta política, que le gusta intervenir. Y eso se manifiesta con déficit fiscal. Ese déficit fiscal hay que financiarlo. De hecho, Argentina, en los últimos 123 años, durante 113, tuvo déficit fiscal. ¿Y cómo lo financia? Primero lo financia con deuda, de una forma inmoral porque carga la cuenta sobre generaciones futuras”, analizó.

“La otra alternativa que utilizan los políticos suele ser el uso de la maquinita de imprimir billetes. O sea, ir al Banco Central e imprimir billetes. Eso genera inflación. De hecho, le hemos quitado 13 ceros a la moneda. Tuvimos dos superinflaciones sin guerra y vaya que estamos camino a otra. Y la otra alternativa, ya cuando no queda más, viene el ajuste. Y que la política siempre lo hace subiendo impuestos, jamás bajando el gasto. Y eso es lo que hace generar presión, que hace que sea inviable el sector privado. Y nos hundamos por culpa de la presencia del sector público. El Estado es el origen del problema, no la solución.