“Nuestra voz-dolarización”: un chat del círculo rojo en tensión luego del resultado del domingo y los acuerdos posteriores

Como la política, el mundo empresario también está revolucionado luego del resultado electoral del domingo, donde quedó definido que el 19 de noviembre se disputarán la presidencia por los próximos cuatro años el libertario Javier Milei y el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Hay desilusión entre los simpatizantes de Juntos por el Cambio, renovación de expectativas entre los que pregonan la continuidad del oficialismo y un aplacamiento de la euforia por parte de los mileístas. El grupo de whatsapp “Nuestra voz-dolarización” refleja exactamente eso, y está que arde. Pero no es el único. También “La Libertad Avanza-dolarización”, “Peronistas por el cambio” y “Empresarios por el cambio”, todos en ebullición por el resultado de los comicios y la reconfiguración política que generó este escenario.

Algunos de los integrantes del chat son Gonzalo Tanoira (San Miguel), Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Sebastián Gurmendi (Crédit Agricole), Cristiano Rattazzi; (Grupo Módena, ex FIAT), Gabriel Martino (ex HSBC), Martín Migoya (GLobant), José Born, Alec Oxenford, Federico Zorraquín (Rheem), Martín Costantini (Frigorífico Rioplatense) y Gonzalo Vila, entre muchos otros.

“Increíble el resultado. La campaña del miedo y Massa hicieron resurgir al peronismo. Si no hay acuerdo con vocación política entre sectores, vuelve a ganar el peronismo”, irrumpió en el chat el lunes por la mañana, pos elecciones, el economista y consultor Carlos Calderón.

Matías Tamburini, ex director del Deutsche Bank en Argentina y actualmente socio de Orca Capital, siguió, en la misma línea: “Milei, de las PASO hasta acá, no sumó votos. Su estrategia fue mala. Obviamente que fue peor la de Juntos por el cambio”. Pero el CEO de Laboratorios Gador, Cristian Fabbri, consideró que fue una buena elección la de Milei: “Fuerza que tiene sólo dos años. Es un piso que puede llegar mucho más lejos”.

Martín Migoya (Globant), Cristiano Rattazzi (ex Fiat), Gabriel Martino (ex HSBC), Gonzalo Tanoira (citrícola San Miguel), Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Alec Oxenford (OLX) y José Urtubey (Celulosa Argentina), algunos de los integrantes del chat

“Miremos para adelante y veamos desde acá cómo podemos hacer para ayudar a que la Argentina no se siga hundiendo”, señaló, por su parte, el ex ceo del HSBC, Gabriel Martino.

El chat refleja las diferencias que hoy existen en la sociedad misma. Los empresarios hacen catarsis y lo que más se percibió luego del domingo fue el fuerte malestar de la dirigencia con el manejo de JxC, que este miércoles terminó de mostrar la hilacha al quebrarse definitivamente. Pero quienes apoyan a Milei y la idea de dolarizar la economía están confiados en que la reciente alianza anunciada entre el candidato de Libertad Avanza y Patricia Bullrich/Mauricio Macri podría impulsar a muchos votantes de esa fuerza a inclinarse ahora por Milei en el balotaje. Pero no todos creen lo mismo. Según dijo en el grupo el empresario Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond, “hay mucho voto de Patricia que va a pasar a Massa” y que “el final es abierto, difícil para los dos”.

José Urtubey, socio de Celulosa Argentina y ex dirigente de la UIA, volvió a plantear, tras las elecciones, que dolarizar sin reformar la Constitución es inviable y que la discusión no es sólo económica, sino que tiene que ver con que, para él, las propuestas de Milei van en contra del adn de la cultura nacional. “¿Y cuál es el plan de Massa?”, le retrucó Gonzalo Tanoira, presidente de Citrícola San Miguel y uno de los administradores del grupo. Lo mismo le preguntó el empresario agroindustrial Adolfo Storni, quien copió en el chat una nota de este medio en el que Urtubey declaraba que trataría de convencer a los empresarios de que voten a Massa. “¿Es cierto esto? ¿Cuál sería el argumento para convencernos?”, le preguntó directamente al ex miembro de la central fabril.

La conferencia de prensa de ayer de Patricia Bullrich y Luis Petri

Entre varios cruces respetuosos, lo que se percibió del grupo en los últimos días es una sensación de desánimo por parte de muchos empresarios, una fuerte molestia con JxC y una actitud de wait and see para analizar cómo se termina de reconfigurar toda la escena política desde ahora y hasta el 19 de noviembre. De hecho, tras el quiebre de Juntos a partir de la alianza de Macri y Bullrich con Milei, fueron varios los cuestionamientos de los empresarios al radicalismo. Tanoira, por ejemplo, dijo: “Los radicales se equivocan una vez más. No aprendieron nada de la experiencia de Cobos”. “Siempre me dio la impresión de que Juntos estaban unidos por el espanto de los K. Siempre las diferencias iban a ser muy grandes. Ojalá que esto ayude a clarificar esas cosas”, sumó Luis Bameule, ex presidente de Quickfood. Y otra de sus intervenciones de los últimos días fue que “hay que aprender de los errores”.

Fuentes que participan del grupo señalaron a Infobae que a medida que pasen las semanas y se conozcan más detalles de cómo se definen los cargos de uno y otro lado, los empresarios votantes de Bullrich tomarán posición. “Hay votantes de Patricia que no saben muy bien qué hacer. Algunos se han definido y dijeron que adhieren a cualquier opción anti K. Hay mucho miedo de que Massa sea una especie de Kirchner dos”, señaló un miembro del grupo. Pero hay otros, especialmente industriales, que admiten que prefieren el statu quo antes que un “salto al vacío”, como muchos definen la estrategia libertaria.