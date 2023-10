Massa: “El lunes más de 1 millón de argentinos van a recibir entre $50.000 y $500.000 por la eliminación de Ganancias”

Massa, en la reunión de hoy en el Consejo Federal de Inversiones

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa anticipó que desde la semana que viene “más de 1 millón de argentinos van a recibir entre $50.000 y $500.000 por la eliminación del impuesto a las Ganancias” de la cuarta categoría, afirmó tras la reunión con gobernadores en el Consejo Federal de Inversión este jueves.

En una breve conferencia de prensa tras el encuentro con mandatarios provinciales, Massa repasó cuáles fueron los temas de conversación: “Hace 10 años que lo vengo planteando, 16 millones y medio de argentinos recibieron en el último mes casi 20 mil pesos de devolución del IVA por la canasta básica y lo estamos planteando como ley en el Congreso para dejarlo definitivamente en la Argentina”, dijo el candidato más votado en las elecciones generales.

“Ampliar la coparticipación y simplificar el sistema tributario, combatir la evasión. Es clave que las pymes y comercios tengan un sistema simplificado, no puede ser que tengan que liquidar 150 impuestos por mes corriendo sobre los vencimientos”, mencionó Massa.

“Unificar y simplificar para bajar impuestos, aumentar la recaudación atacando a la evasión e ir al déficit cero de cara al 2024 que es el objetivo que nos planteamos”, insistió el ministro de Economía.

“La política de distribución del ingreso y participación del salario, de acceso al crédito hipotecario y a lotes con servicios. Un acuerdo sobre tema deuda. Argentina no puede seguir tomando deuda para gasto corriente, solo para infraestructura intergeneracional. La deuda con el FMI sirvió solo para financiar la fuga de capitales”, siguió enumerando el titular del Palacio de Hacienda.

“En un momento en el que aparece la idea de la privatización de Vaca Muerta, la defensa de las provincias, de que esos son recursos de las provincias y no recursos del Estado Federal, y que en todo caso lo que tenemos que ver es cómo construimos más valor en la discusión alrededor de un tema central”, mencionó.

Massa se reunió con 18 gobernadores tras su victoria en las elecciones generales

“El 10 de diciembre empieza un nuevo gobierno en la Argentina. Yo no creo que la discusión se dé en el marco del para atrás, sino para adelante, qué va a hacer cada uno de nosotros a la hora de gobernar, de los que estamos en competencia. La gente no es ganado a la que le ponen un sello, elige libremente, va a la urna, elige de acuerdo a quien lo convence, quien le genere la esperanza”, continuó Massa.

“Nuestra responsabilidad mayor es transmitirle primero mi compromiso de trabajo desde el 10 de diciembre acá de argentino y argentina. Me voy a romper el alma, como lo hago siempre, para ser un buen presidente”, dijo el candidato presidencial de Unión por la Patria.

“Los argentinos tienen que saber que con gobernadores, con intendentes, pero sobre todo con un gobierno de los mejores, no cayendo en esa discusión partidocrática. Todos me conocen, en algún momento me criticaron la vocación de diálogo que he tenido a lo largo de mi vida política”, apuntó.

El encuentro tuvo la presencia de los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Saénz (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Mariano Arcioni (Chubut), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero ) y Oscar Herrera Aguad (Misiones). Omar Perotti (Santa Fe), que no suele acudir a este tipo de reuniones, estuvo a través de videoconferencia.

En el encuentro también estuvieron presentes el jefe de Gabinete y compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas y los gobernadores electos de Rio Negro, Alberto Weretilnek, y Tucumán, Osvaldo Jaldo.