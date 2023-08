Un asesor de Milei habló sobre el plan de La Libertad Avanza: “Cuando te hacés el progre, estás matando al que menos tiene”

Darío Epstein junto a Javier Milei.

Darío Epstein, contador y asesor económico de Javier Milei, profundizó en los detalles del potencial plan de gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y habló sobre las iniciativas del partido en relación a la privatización de empresas estatales, el cese de operaciones del Banco Central, la eventual dolarización de la economía y las perspectivas para los programas sociales.

“Nosotros no creemos que el Estado sea un buen emprendedor o un buen empresario, pensamos que el sector privado emprende mejor y que el Estado tiene otro tipo de roles. Desde esa perspectiva, hoy las empresas públicas le cuestan al Estado un punto de PBI por año. La idea es tratar de que las compañías que se puedan privatizar, porque hay interés, poder hacerlo”, aseguró Epstein, ex director de la Comisión Nacional de Valores durante la gestión de Carlos Menem, en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, aseguró que Milei tiene una propuesta “distinta” para Aerolíneas Argentinas. “Él se la quiere dar a los empleados, porque cree que la van a hacer eficiente. Él realmente cree que hay buenos empleados en Aerolíneas y que está lleno de ñoquis y de gastos políticos”, dijo el especialista en mercado de capitales, quien estuvo involucrado en varias de las privatizaciones de empresas estatales que se llevaron adelante en la Argentina durante los años 90.

Además, aclaró que la dolarización de la economía es una parte “medular” del plan del candidato a presidente de LLA, aunque subrayó la necesidad de primero “ordenar las cuentas” y garantizar la funcionalidad del país. “Estamos trabajando para ver si podemos conseguir los dólares”, sostuvo.

“Escuché a Larreta decir que si dolarizamos el dólar vale 3.000 pesos, lo escuché a Lacunza decir lo mismo. Vamos a ser claros, nosotros tenemos que empezar bajando el gasto público. Ya tomamos algún contacto con algunos bancos y algunos organismos multilaterales, que, en caso de que hagamos los deberes que nosotros proponemos, podríamos llegar en 6, 8, 10, 12 meses a juntar los dólares necesarios para hacer una convertibilidad”, expresó Epstein.

Darío Epstein habló sobre la propuesta económica de Milei. (Foto: Lihue Althabe)

Con relación al Banco Central, Epstein explicó que la intención no es cerrarlo en su totalidad, sino reducir su rol en la emisión de dinero para financiar al Estado: “El Banco Central tiene otras funciones, tiene la función de superintendencia de entidades financieras, el que tiene las cuentas con Basilea, o sea, lo que queremos hacer es reducir su rol.”

Asimismo, el contador recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA) abordó la volatilidad del dólar y en su impacto en los diferentes sectores de la sociedad: “El dólar se fue de 500 pesos a 730 pesos. ¿Quién perdió? Todos los que no tienen dólares. Cuanto menos capacidad de ahorro en dólares tenés, más perdés.”

“No va más esto, porque lo que hacés es, aún cuando te hacés el progre, estás matando al que menos tiene. Nosotros lo que queremos es invertir esa situación, que el que quiera trabajar, el que se quiera romper el lomo, no esté preocupado por lo que va a hacer la microeconomía o el presidente de turno, que sea normal. Es más, si puede no saber quien es el ministro de Economía, mejor”, explicó el director de la consultora Research for Traders.

En este marco, también se refirió a la propuesta de dolarización promovida por el economista Emilio Campo, que recientemente se unió a las filas de La Libertad Avanza: “Lo que está diciendo Emilio es que vamos a buscar plata fuera con bonos. En definitiva te está diciendo: ‘Sí, es con dólares, pero para esos dólares necesito deuda’. O sea, no se puede dolarizar sin dólares. No hay alquimia, no es que yo agarre un papel de mil pesos y lo transformo en un papel de cinco dólares”.

“No estamos diciendo ‘señores, voten no porque en lugar de polenta van a comer asado’, estamos diciendo ‘venimos a bajar el gasto público’, que no va a ser fácil, va a ser duro. Estamos prometiendo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y que vamos a ordenar todo, que creemos en la meritocracia y queremos que la gente que trabaja tenga oportunidades, crezca y haya movilidad social. Pero no se hace sobre el avance de lo que tenemos hoy, que está recontra podrido”, agregó Epstein.

Las conversaciones con el FMI

Tras su victoria que lo sitúa primero en las elecciones generales, el candidato presidencial de La Libertad Avanza reveló que funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo contactaron. Al respecto, Epstein contó: “El FMI está mirando al país desde otra perspectiva, está más preocupado porque Argentina no entre en una crisis inmediata, no tenga un 2001 y no provocar una catástrofe”.

“Si hubiera una crisis económica ahora, es más fácil para el que agarre el programa el 10 de diciembre, que lo arranca con 15% más de pobreza. Nosotros estamos 100% en contra de eso. Es mucho más fácil revertir un problema financiero que sacar a un tipo de la pobreza. No queremos que se acelere el problema, estamos para acompañar hasta la transición, y ahí nos haremos cargo. No queremos más pobres”, sostuvo.

“El FMI quiere que nosotros les expliquemos, les contemos lo que queremos hacer en caso de que Milei sea electo presidente. Es un intercambio protocolar donde cada uno va a exponer su posición. Nuestra prioridad Nº1 es dejar el déficit fiscal en cero, bajar 5 puntos el gasto y con eso cubrir los 2.5 puntos del déficit operativo que tiene el Gobierno a nivel nacional y los 2.5 puntos que pagamos por interés todos los años”, siguió el asesor.

Planes sociales y transición

El asesor de Milei abordó el tema de los planes sociales y su evolución bajo un eventual gobierno de LLA. Epstein enfatizó que en el primer año de mandato, no planean reducir los programas existentes debido a la alta tasa de pobreza en el país. Sin embargo, resaltó la intención de reformar los programas para facilitar la transición de los beneficiarios.

“El primer año tenemos planeado no echar a empleados públicos y no bajar planes sociales hasta que la economía esté un poco mejor, porque necesitamos que no tiene sentido sacar gente que se quede en la calle, o sea, sería criminal con 42% de pobreza. Sí creemos que el Estado está recontra sobredimensionado y que los planes son un desastre”, dijo.

“¿Para qué mentirle a la gente? No tenemos el caño necesario para seguir financiando esto. Pero para crecer hay que hacer un montón de cosas, tenés que regular, no tiene que tener un cepo cuando necesita entrar a algún producto de importación o sacarlo, controles de precios. Tenemos mucho para corregir”, analizó el especialista.

Respecto al plan de financiación de los programas sociales que podría llevar adelante el partido libertario, explicó: “Lo primero que hacemos es dejar el presupuesto, dejar las cuentas en orden. Esas cuentas en orden incluyen el 1,8% que te afecta a planes sociales. Yo te dije bajo 5%, que son de gastos adicionales básicamente y de obra pública, pero no te toqué el 1,8 del PBI que son planes sociales. Estamos contemplando presupuesto para el año 2024 que no toca los planes sociales”.

“Esos planes sociales se van a tener que ir transformando. O sea, nuestra prioridad además de la economía, es la educación”, añadió.

Cepo: cuál es el plan de los economistas de Milei

En relación al control de capitales y los impuestos, Epstein opinó sobre el futuro del cepo cambiario: “El cepo es horrible, porque vos tenés un dólar oficial de 350 y tenés un dólar paralelo de 730. En un país que necesita divisas en este momento y que necesita exportar lo agregado, tenemos los incentivos totalmente al revés y estamos todos los días desmanándonos en cómo revertimos rápidamente eso. Es tóxico para el país”.

En este contexto, el contador abordó las propuestas presentadas por el economista Carlos Rodríguez, jefe del Consejo de Asesores Económicos en caso de que Milei resulte elegido presidente: “Las estamos analizando, porque el tema es cómo salimos de este cepo”.

“La solución no genera un problema. Tiene que ser algo que nos permita cómodamente no provocar un problema más grande, no transformar una crisis económica en una crisis financiera. Y eso es lo que vamos tratando de evitar”, aseguró.

“Si yo te digo que te bajo los impuestos sin tener plata, no me llames nunca más, porque te estoy mintiendo. Tenemos que armar un cronograma, pero seamos transparentes todos, si yo tengo un problema de caja, si yo hoy no llego a fin de mes y te digo que te voy a bajar los impuestos, te estoy mintiendo la cara. O sea, yo necesito bajar ese 5% de gastos extras, si bajo más puedo bajar un poquito de impuestos y si no necesito crecer para bajar impuestos”, expresó Epstein.

Finalmente, opinó sobre el posible rol de Sergio Massa durante el proceso de transición entre las primarias y las elecciones generales: “A mí me tocó acompañar a Cavallo en el 2001, yo no entré en el gobierno pero estaba en la fundación Nuevo Milenio. Y yo vi como explotaba todo por el aire cuando falla algo. O sea, yo creo que hoy Massa es el Cavallo del 2001. No me convence que sea candidato para nada, pero por ahora le está yendo mejor que al ministro en su momento”.

