¿Van a aumentar los seguros de autos y motos?: cuál será el impacto de las nuevas medidas económicas

El seguro automotor tendrá un doble aumento. A la inflación se suma otro debido a las nuevas medidas económicas

Aunque lo nieguen o digan que no hay novedades, la realidad es que casi todas las marcas de automóviles que producen en Argentina, ya han decidido un aumento adicional de entre el 3,5% y el 5% de sus autos fabricados en el país: sí, los fabricados en el país y no los importados. Algunos los han trasladado inmediatamente, otros lo harán cuando termine el mes, con las nuevas listas de precios en las que las subas no serán sólo las que reflejan la inflación mensual, sino también el del nuevo impuesto sobre los productos importados que rige desde el lunes pasado.

Sin embargo, no sólo los autos aumentarán más de lo que la inflación indique, sino también todo aquello que se ve afectado por el precio de las unidades, y uno de los que más lo padecerá será el sector de los seguros ya que tendrá un doble aumento.

Como se publicó en el Paquete Fiscal conocido en la madrugada del lunes, se ha establecido un impuesto a todos los servicios contratados en el exterior de un 25% y de un 7% sobre los fletes. Las compañías de seguros tienen una parte de su cartera que asumen localmente con sus propios recursos, y otra que se reasegura.

Juan Ignacio Perucchi, Gerente General de Libra Seguros, explica por qué el reaseguro de las compañías, afectará el costo de las pólizas (Matías Arbotto)

“El reaseguro es el seguro del seguro”, le dijo a Infobae Juan Ignacio Perucchi, Gerente General de Libra Seguros. “Y en general, las compañías tomamos reaseguros en el exterior para los montos más grandes, que pueden ser en el caso de los autos de mayor valor y las cosechas. Esto se hace por dos motivos, la mayor velocidad de respuesta ante el siniestro y la capacidad misma para cubrirlos”, explicó el ejecutivo.

En las pólizas por flete, el 7% adicional de impuesto que se acaba de reglamentar irá directamente al precio porque es un costo que le llega a las fábricas y que deben asumir. De modo que, salvo que quieran sacrificarse y absorberlo, se debería trasladar al precio de los autos en la proporción que corresponda, así como si les aumenta el costo de una autoparte que compran a un proveedor externo.

Pero el 25% de impuesto que pagarán las compañías por reaseguro también tendrá impacto en las pólizas. Por ley, se puede contratar en el exterior el reaseguro de hasta el 75% del volumen total de una compañía, y la mayoría de las compañías de seguro argentinas lo hacen por las condiciones que comentaba Perucchi. Este será un gran aumento en los costos, que inevitablemente se trasladará a los clientes o consumidores finales.

“Es imposible amortiguar ese impacto para las compañías argentinas, todas se cubren. Es, para que las personas lo entiendan bien, como la franquicia en una póliza de seguros contra todo riesgo. La primera parte del costo de los siniestros, se asume localmente con fondos propios, pero la más grande está asegurada afuera, y sobre ese reaseguro, que es un servicio, recae el 25% que se acaba de reglamentar”, comentaron analistas del sector.

El costo de reparaciones ha aumentado debido al aumento del dólar, pero también a algunas autopartes importadas que fueron alcanzadas por el nuevo impuesto del 7,5%

En agosto, las pólizas que llegarán a los consumidores efectivamente tendrán un aumento adicional. En el caso de los autos nuevos, especialmente los importados, por todas las razones comentadas. Sin embargo, el aumento llegará también a los autos usados, en mayor o menor proporción de acuerdo a su antigüedad, debido al aumento del dólar, ya que los precios se regulan naturalmente por el dólar libre, pero además, muchos repuestos son importados y pagarán el nuevo impuesto también. Entonces las reparaciones son más costosas y eso se trasladará al precio de la póliza. Si esta aumenta, la póliza aumentará también.

“El auto usado tiene buena valorización porque el mercado del 0km está roto, ya que hay más demanda que oferta”, aseguró Martín Gaggi, experto en seguros consultado por Infobae. “El impuesto al flete no le va a afectar tanto al mercado del usado, pero sí el aumento del dólar. Una suba del 10% del dólar inevitablemente eleva las sumas aseguradas. Hoy las compañías están ajustando el capital asegurado cada dos o tres meses. Algunas lo hacen mes a mes”, explicó.

Los costos de reparación también aumentaron por el precio de la mano de obra

“El aumento no sólo se ha dado en las pólizas de seguro de Riesgo Total, donde ya aumentaron las franquicias porque con lo que anteriormente se cubría el costo de una reparación menor, hoy no se paga ni siquiera un repuesto como un espejo o un faro. También se aumenta la póliza más básica que es la cobertura de Responsabilidad Civil, donde además del costo de repuestos y mano de obra, las indemnizaciones por siniestros también han quedado completamente desfasadas a causa de la inflación”, amplió Gaggi.

En las últimas horas, algunas compañías han emitido circulares internas explicando que “con el objeto de compensar el impacto de la inflación en los diferentes componentes del costo siniestral tanto en Automotores como en Motovehículos, y con el objetivo de no perjudicar la calidad del servicio brindado a nuestros asegurados, se ha dispuesto implementar a partir del 1 de agosto de 2023, un ajuste en la tarifa de Responsabilidad Civil para todos los tipos de vehículos”.

