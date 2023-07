Argentino Oro: la increíble historia de la moneda que se compra fácil, nunca salió de circulación y le gana al dólar y la inflación

El Argentino Oro se vende a unos USD 421 (Río de la Plata, Compañía Numismática)

En la confusa selva monetaria argentina una moneda lanzada en el siglo XIX sobrevive al día de hoy no sólo como pieza de museo sino como un valor de ahorro y de cambio. Sin embargo, para muchos argentinos es completamente desconocida.

Técnicamente no es moneda de curso legal, pero nunca fue desmonetizada. Con lo cual su circulación está avalada legalmente en algún nivel. Es decir, no es como un Austral o Peso Ley que no tienen más relevancia que la nostalgia. Es moneda argentina. Las emisiones más viejas tienen 142 años de antigüedad. Tiene valor de mercado y ha sido una excelente forma de cubrirse frente a la inflación y la devaluación en la argentina.

Se trata del “Argentino Oro”. Fue creado en 1881 por la ley general de monedas, la 1.130, nunca derogada. Aunque fue abandonado su uso en 1929, sus emisiones probaron tener capacidad de sobrevida. Y mucho más que como objeto de deseo de coleccionistas. El Banco Central publica trimestralmente su valor, medido en pesos argentinos. Y una ley promulgada cincuenta años atrás, todavía vigente, la utiliza como unidad de medida.

Monedas de oro

El Argentino Oro forma parte de una clase de monedas de otra era. El Krugerrand sudafricano, el Mexicano de Oro o el Sovereign inglés son algunos ejemplos de aquella época que al día de hoy todavía viven a mitad de camino entre su valor histórico y su uso como inversión o vía de atesoramiento. Lo que tienen en común estos ejemplos, y muchos otros, es que son monedas previas al abandono del “patrón oro”. Más que eso: directamente están hechas con oro.

Los coleccionistas de dinero antiguo, difícil de conseguir o con errores de acuñación o impresión pagan fortunas por ejemplares de acuerdo a su rareza. Pero eso no transforma a esos objetos en dinero en circulación. Se puede argumentar que una pintura de Van Gogh, una carta de Napoleón Bonaparte o una camiseta de Diego Maradona son inversiones para quienes pagan por ellas. Incluso un antiguo doblón español. Sus valores tienden a conservarse, cuando no a subir con el tiempo, pero aunque algunos de esos objetos hayan sido dinero en el pasado y tengan un gran valor, son de una naturaleza completamente distinta.

La curiosidad del Argentino Oro es que no cae del todo dentro de esa definición de pieza de museo o tesoro histórico, más allá de que encuentre con derecho su lugar en museos. Al menos no el de 5 pesos de valor nominal. Entre 1881 y 1896 se acuñaron 6.343.022 unidades de esa moneda. No es una cantidad enorme, pero está lejos de ser una moneda escasa. Es por esto que el Argentino Oro, más allá de su valor histórico, no perdió del todo su valor práctico, su valor de uso como moneda.

Aunque el Banco Central no clasifica al Argentino Oro como una de sus "emisiones vigentes", la moneda emitida entre 1881 y 1896 nunca fue desmonetizada (Reuters)

Por ejemplo, a diferencia de monedas rarísimas que definen su valor de acuerdo a lo que se paga por ellas en subastas -como la que Juan Manuel de Rosas rechazó- el valor del Argentino Oro es publicado, trimestralmente, hasta el día de hoy. El encargado de hacerlo es el Banco Central, precisamente la autoridad monetaria argentina que, aunque no incluye al argentino oro dentro de la categoría de “emisiones vigentes”, cada tres meses se asegura de hacerle saber al mundo financiero cuánto vale esta moneda argentina del siglo XIX que nunca fue retirada del mercado.

La última publicación corresponde al inicio del tercer trimestre de este año. El Banco Central dio a conocer ese día que una moneda de Argentino Oro con valor nominal de 5 pesos cotizaba a $114.535,26 pesos argentinos convertibles. Serían unos USD 421 al tipo de cambio oficial del lunes 3 de julio. Poco más de cuatro billetes con la efigie de Benjamin Franklin, difícilmente un valor inabarcable y sin utilidad para transacciones en efectivo.

Pero el mercado de monedas en la Argentina nunca es lineal. El tipo de cambio oficial es rara vez utilizado en contratos entre privados. Los USD 421, en una casa especializada en monedas y metales, se transforman en 208.325 pesos argentinos. El que corresponde a los $495 por dólar que se pagaban en el mercado informal el primer día de julio.

A prueba de devaluación y de inflación

La serie que publica el Banco Central llega hasta 1976, aunque por los cambios de moneda es algo difícil trasladar los valores de entonces a la actualidad. Desde 1992, sin embargo, los valores están informados en pesos convertibles. Las emisiones vigentes al día de hoy.

En esa primera publicación, la cotización del Argentino Oro era de $82,06 pesos argentinos, el equivalente a USD 82,06 dólares en el lanzamiento del uno a uno. El valor en dólares del Argentino Oro subió casi 415% desde ese entonces. Música para los excel de los amantes de las criptomonedas y de los seguidores de ideologías más o menos libertarias que se extienden hoy en redes sociales y que denuncian al dinero fiduciario como una estafa y al abandono del patrón oro en los distintos países del mundo como una traición.

¿Y en comparación con la inflación? Según FMyA, la inflación acumulada en la Argentina desde enero de 1992 hasta junio de 2023 fue del 41.546%, punta a punta. Para llegar a esa cifra, la consultora conducida por Fernando Marull debió empalmar el Índice de Precios al Consumidor del Indec con el IPC Congreso, para cubrir el apagón estadístico 2007-2016.

Cada tres meses el Banco Central informa la cotización oficial del Argentino Oro. Existe, además, una cotización "blue"

En el mismo período, la cotización oficial del Argentino Oro subió 139.475 por ciento. Y eso es sólo a la cotización oficial. Si se utiliza el dólar libre, los $208.325 de precio implican que el Argentino Oro subió 253.769% en pesos en los últimos 31 años. El Argentino Oro subió más de seis veces la inflación argentina.

Para que no se diga que la Argentina es un país único e incapaz de emitir moneda que resista la inflación. Aunque, claro, hay trampa: no es más que el valor del oro el que subió. Más que la inflación argentina. Y también más que la estadounidense. Invertir en oro a secas hubiera arrojado el mismo resultado.

¿Curso legal?

El argentino oro existe en una especie de limbo. Tan pronto como este año, en junio de este mismo 2023, un tribunal lo utilizó para cuantificar daños. Fue el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de Avellaneda-Lanús que, en una causa por incumplimiento contractual alrededor de la compra y entrega de un grupo electrógeno, llegó a la conclusión de que el Argentino Oro está lejos de ser una moneda muerta.

En el litigio la parte demandante reclamaba un resarcimiento en dólares, dado que los lentos tiempos judiciales habían vuelto obsoletos a los valores originales en pesos argentinos del contrato en medio del siempre inestable panorama monetario local. El juez se negó al pedido. Consideró que el dólar no es una moneda de curso legal en la Argentina. Por eso decidió recurrir a otra moneda. Una moneda nacional, el Argentino Oro.

El racional detrás de esta decisión está en la fascinante acumulación de capas geológicas que tiene el acervo legal argentino. El juez, Pablo Andrés Krawiec Krawczuk, se basó en ley de Aeronavegación, la 20.094 publicada en el Boletín Oficial en marzo de 1973. Más de 50 años atrás. El articulado de esa norma, nunca derogada, utiliza al Argentino Oro como medida para fijar indemnizaciones por daños en en las operaciones del sector.

Lo interesante del fallo no está explícito en el texto, pero se deduce muy fácilmente de su redacción. Si no se puede usar al dólar como medida porque no es de curso legal en la Argentina, pero sí al Argentino Oro, ¿este último es de curso legal? ¿Se pueden pagar deudas con monedas de oro del siglo XIX? ¿Impuestos?

Como el Krugerrand sudafricano, el Argentino Oro es una moneda de atesoramiento

“El estatus legal del Argentino Oro es algo bien a la criolla, porque esa moneda originariamente tenía una paridad con el peso papel 1 a 1. Con la crisis de 1890 ese uno a uno fue a 1 a 2,30 y con la Gran Depresión se abandonó la paridad. Pero aunque se haya abandonado, la ley 1.130 nunca se derogó, así que sigue vigente”, dijo Pablo Kubaczka, jefe del laboratorio de gemologia del Banco Ciudad

“El código aeronáutico y el de navegación lo toman como indemnización ante un siniestro. En el equivalente a la cotización que da el Banco Central. Se cae un avión y hay que pagarle a las víctimas el equivalente a un valor fijado en Argentino Oro, según la cotización publicada. Entonces, no es propiamente una moneda de curso legal pero es una moneda de referencia. Es, también, una moneda de atesoramiento, porque es una excelente forma de conservar valor”, agregó el experto.

Donde comprar Argentino Oro

La moneda argentina de oro no es tan fácil de conseguir como un billete de dólar, un bono o una acción. No abundan las plataformas electrónicas que las ofrecen. Pero eso no quiere decir que sean inaccesibles.

“Es muy fácil de conseguir, en cualquier lugar que venda oro. No es una pieza escasa”, dijo Alejandro Gutiérrez, socio de Río de la Plata, Compañía Numismática.

“El argentino de oro es una moneda de atesoramiento, con lo cual lo vas a encontrar en cualquier casa especializada en oro. Bancos que trabajan con metales y diferentes monedas, y también en subastas. Cuanto más conocida la empresa, mejor”, dijo.

El Banco Piano, por ejemplo, siempre dedicado a monedas raras, lo tiene dentro de sus opciones de inversión. Un detalle interesante es que para la compra de estas monedas no hay límite de USD 200 mensuales, como para la compra de billetes.

Rareza

La moneda de oro argentina que nunca fue desmonetizada tiene dos versiones. Irónicamente, la de menor valor nominal cuesta mucho más cara. Así como hay más de 6 millones de “Argentinos Oro” valuados originalmente en 5 pesos, hubo una versión más rara. El “Medio Argentino”.

El Argentino oro sube más de 200.000% desde 1992. En el mismo período, la inflación argentina fue de algo más del 41.000 por ciento (Río de la Plata, Compañía Numismática)

“El valor del Argentino Oro depende del valor del oro en el mercado internacional, y varía en base a eso. En cuanto al mundo numismático, hay un mercado para esas monedas pero la verdad es que se pagan al valor metálico. La excepción son las monedas de años en las que se acuñaron menos, como 1881 o 1882. Por esas se paga un premio arriba del valor porque es un poco más difícil de conseguir”, explicó Facundo Vaisman, experto y ex presidente del Centro Numismático de Buenos Aires.

“La que es bien difícil y, sí vale bastante más cara es la de dos y medio pesos. El Medio Argentino, porque hicieron 421 monedas solamente”, explicó.

El Medio Argentino, así, juega en otra liga. Su cotización no se publica, aunque se asumiría que es la mitad que la del Argentino Oro. Pero por su escasez, su precio ya no pertenece a pantallas financieras sino a etiquetas de subastas. El sitio de subastas Biddr registra que el último “Medio Argentino” que cambió de manos lo hizo por USD 3.200 en total. Casi 14 veces más de la cotización del “Argentino Oro”, una moneda que tiene el doble de oro en su composición y que fue acuñada, precisamente, para duplicar el valor de su hermana menor.

