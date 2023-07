Tiene de clientes a la NASA y al US Army: qué hace la tech argentina casi desconocida que recibió una inversión de USD 35 millones

Ariel Gesto, cofundador y CEO de InvGate

Software en la nube para gestionar, agilizar y automatizar los servicios y activos tecnológicos de empresas grandes y medianas. Eso diseña InvGate, una empresa argentina que acaba de recibir una inversión de 35 millones de dólares.

Ellos se definen con un lenguaje mucho más tech: “trabajamos en la intersección de la Gestión de Servicios IT (ITSM), la Gestión de Activos IT (ITAM) y Gestión de Servicios Empresariales (ESM)”, pero básicamente lo que buscan hacer es que las empresas se olviden de algunos engorrosos y tediosos procesos. No le va nada mal: nació en 2009 y es muy poco conocida –al menos para el público masivo–, pero eso no le impidió tener presencia global, un muy fuerte crecimiento orgánico y una facturación de más de USD 10 millones por año.

“Esta es la primera ronda de financiación institucional de InvGate, que llega después de construir con éxito una plataforma global rentable a escala, y tras un crecimiento interanual del 60%”, dijo la firma en un comunicado. La inversión fue liderada por el reconocido fondo Riverwood Capital y también participó de Endeavor Catalyst.

Gesto junto a sus socios, Liliana Gary y Gonzalo Sainz-Trápaga

El capital invertido se destinará a acelerar la expansión mundial de la compañía y a seguir invirtiendo en su plataforma de productos , que incluye automatización de última generación y funciones basadas en IA. “Permitirá a la empresa acelerar su plan de expansión global y aumentar las inversiones en su plataforma de productos de vanguardia”, dijo la empresa que tiene entre sus clientes al Ejército de Estados Unidos, la NASA, Globant, KPMG, Toyota, Arcos Dorados y Grupo Coppel.

“Durante la última década, construimos una plataforma de software moderna, flexible y disruptiva que combina la Gestión de Servicios IT y la Gestión de Activos IT en una solución unificada, con un enfoque obsesivo en ayudar a nuestros clientes a racionalizar y automatizar sus operaciones internas y de IT. Comenzamos en América Latina y luego nos expandimos a EEUU, Europa y Medio Oriente con un creciente número de clientes internacionales que requieren una alternativa superior a los complejos y costosos proveedores”, dijo Ariel Gesto, cofundador y CEO de InvGate, en diálogo con Infobae.

“Cuando arrancamos no había incubadoras, aceleradoras o capital semillas. Hicimos una empresa de manera tradicional: diseñamos una plataforma de software y salimos a venderla. Por eso fuimos muy prolijos con los gastos y el capital, nunca nos sobró nada en los primeros años. En los últimos 14 años trabajamos en nuestros productos, pero sobre todo escuchando a los clientes, entendiendo sus necesidades. Ahora encontramos un socio para explorar nuevas oportunidades y con experiencia en hacer escalar a nivel global a empresas como la nuestra”, describió.

Gesto, emprendedor Endeavor, ideó su compañía en 2007. Invirtió USD 50.000 propios y esa fue la chispa inicial: trabajó dos años en su plataforma y su primer cliente fue una empresa pública de transporte ferroviario de cargas, que validó que su solución podía suplir las necesidades de un mercado sin atender. Luego, asegura, sólo con el boca en boca, consiguió 70 clientes dentro de Argentina. Abrió oficinas en México y en 2011 se sumaron sus socios, Liliana Gary y Gonzalo Sainz-Trápaga. Hoy, InvGate tiene sus operaciones, equipos de ventas y atención en Buenos Aires, Chile, Colombia, México y Estados Unidos, y partners en 50 países.

Service Desk, una de las herramientas de soluciones corporativas de la empresa

“Empresas de todos los tamaños están ahora más interesadas que nunca en racionalizar y automatizar sus operaciones para hacer más con menos”, resumió Francisco Álvarez-Demalde, cofundador y socio director de Riverwood Capital.

Llegar a la NASA y al US Army

¿Cómo llegó InvGate a trabajar para la NASA? “NASA y US Army son nuestros clientes emblemáticos”, resumió Gesto.

En el caso de la NASA, le vendieron un sistema que controla toda su inversión en infraestructura, desde computadoras, celulares y pantallas, hasta sus muebles y servidores. Se reunieron con el Jet Propulsion Laboratory, uno de los centros de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU, y les dijeron que eran mejores, mucho menos complejos y más baratos que el sistema que estaban usando (ServiceNow). Les mostraron la plataforma y los convencieron rápido.

La empresa tiene clientes como Globant, KPMG, Toyota, Arcos Dorados y Grupo Coppel

“Con US Army nos llegó un correo que pensamos que era un spam, que no había nadie detrás, pero cuando empezó a responder nos dimos cuenta que no, que era verdad. Terminaron adquiriendo todo lo que es la gestión de activos para control de inventario, manejo de dispositivos y demás. Con la NASA fue parecido: mandaron un mail, pero alguien de nuestro equipo comercial de Estados Unidos ya había trabajado con ellos desde otra empresa y conocía a la gente. Se aceptó todo muy rápido y adquirieron todos nuestros productos, tanto los de gestión de activos como los de gestión de incidencias, tickets y todo para administrar sus procesos de tecnología”, cerró el emprendedor.

Seguir leyendo: