Lionel Messi ya tiene su propio sandwich en una cadena global de restaurantes

La figura de Lionel Messi crece en la publicidad y el marketing.

Para dar la bienvenida a la leyenda del fútbol a los Estados Unidos, ya está disponible en todo el mundo un nuevo plato en su menú con el nombre de “Sándwich de Pollo Messi” en todos los Hard Rock Cafes del mundo, incluido su local de Buenos Aires, y en una selección de Hard Rock Hoteles & Casinos a través del servicio a habitaciones.

Bajo el lema “Creado para ti por Leo Messi”, el sándwich está inspirado en uno de los platos argentinos favoritos de la leyenda del fútbol cuando era niño. El lanzamieno del nuevo Sándwich de Pollo “estilo milanesa” está perfectamente sincronizado con la histórica entrada de Lionel Messi en la Liga Mayor de Fútbol de los EEUU y, lo que es más importante, en el sur de Florida, hogar del icónico Hotel de la Guitarra en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

A partir de hoy los amantes de la comida, el fútbol y los deportes de todo el mundo pueden experimentar un nuevo nivel de excelencia con este platillo particular. ”Estoy encantado de traer los sabores de mi país al mundo, con el lanzamiento de mi propio Sándwich de Pollo, inspirado en uno de mis platos favoritos, la milanesa”, dijo Lionel Messi, sensación del fútbol de renombre mundial e ícono internacional.

“No ha habido mejor socio que Hard Rock International para hacer esto realidad. Como cualquier gran compañero de equipo, Hard Rock ha estado conmigo a través de metas históricas y estoy deseoso de que mis seguidores de todo el mundo prueben uno de mis platos favoritos de la infancia que todavía me hace sentir como en casa, no importa en qué parte del mundo esté”, afirmó el futbolista más famoso del mundo.

La presentación de la promoción que tiene al astro argentino como protagonista.

Un sándwich al gusto de Messi

El Sándwich de Pollo Messi está inspirado en el amor de Messi por la milanesa, un alimento esencial de la comida argentina. La grandeza viene en muchas formas y se demuestra en esta deliciosa y crujiente pechuga de pollo al estilo milanesa cubierta con queso provolone derretido y un alioli de hierbas. Combinado con tomates frescos y arúgula, el Sándwich de Pollo Messi es la perfecta combinación para un bocado ganador, servido en un pan artesano tostado.

“Leo Messi no es sólo uno de los mejores atletas e íconos culturales del planeta, sino que es también un embajador que se alinea muy de cerca con nuestros valores como organización”, aseguró Jim Allen, Chairman of Hard Rock International.

El Sándwich de Pollo Messi está disponible en todos los Hard Rock Cafes y Hard Rock Hoteles y Casinos participantes, a través del servicio a habitaciones

“Nos sentimos muy honrados de asociarnos con alguien que representa el espíritu campeón y ganador en todas las facetas de su vida profesional y personal y esperamos darle la bienvenida a los Estados Unidos como parte de nuestra familia Hard Rock”, expresó Allen.

Como parte de la campaña, Hard Rock International ha lanzado un comercial de televisión dirigido por Marco Grandia y la agencia Yes, We’re Open, titulado “Something New is Cooking” (Algo Nuevo se está Cocinando), protagonizado por Lionel Messi y que ahora se transmite en los mercados locales de todo el mundo.

Además, los fans pueden acceder a una experiencia digital de 360 grados, a través de un código QR, que incluye un mensaje de bienvenida especial del propio Lionel Messi, una experiencia de realidad aumentada y el Sándwich de Pollo, juegos de trivia de Messi, compras en línea y más.

”Estoy encantado de traer los sabores de mi país al mundo", dijo Messi, sobre el sándwich que inspiró.

“Greatness Happens Here” (La Grandeza Sucede Aquí) marca el inicio de la siguiente era en la asociación de Hard Rock International con Messi, luego del lanzamiento en marzo de 2022 de la campaña “Live Greatness” (Vive la Grandeza) y la Hamburguesa Messi.

En noviembre de 2022, la marca lanzó una nueva colección de venta de marca compartida y una versión de edición especial dela Hamburguesa Messi favorita de los fans –la Edición del Campeón– en honor a la carrera de Messi en la Copa Mundial de Fútbol y su histórica victoria.

La asociación de Messi y Hard Rock marca el comienzo de una nueva era para los amantes de la comida y del fútbol

Hard Rock International (HRI) es una de las compañías más reconocidas a nivel mundial con recintos en más de 70 países que abarcan 290 ubicaciones que incluyen hoteles, casinos, Tiendas de Rock, lugares para actuaciones en vivo y cafés tanto propios como autorizados o administrados. HRI también lanzó una empresa conjunta llamada Hard Rock Digital en 2020, una casa de apuestas deportivas en línea, una casa de apuestas deportivas minorista y una plataforma de videojuegos por Internet.

Empezando con una guitarra de Eric Clapton, Hard Rock posee la colección de recuerdos musicales auténticos más grande y valiosa del mundo en más de 87.000 piezas, que se exhiben en sus instalaciones alrededor del mundo.

Presencia en Argentina

El primer local de la cadena abrió en octubre de 1995 en el Buenos Aires Design en el corazón de Recoleta y desde julio del 2019, la marca se encuentra presente en Puerto Madero en un local exclusivo, en el barrio porteño que se destaca por las últimas tendencias en arquitectura y diseño.

Hard Rock Café Buenos Aires es un lugar que los turistas y residentes por igual visitan para disfrutar de la comida y emocionantes eventos en vivo. Hoy, además, la atracción más atrapante son los recuerdos, un museo vivo de la historia musical de todo el mundo.

