El presidente de Enarsa trató de sinvergüenza y caradura a Martín Guzmán: “Tuvo 84 días paralizado el decreto del gasoducto”

Agustín Gerez y Martín Guzmán

Agustín Gerez, el presidente de Energía Argentina, Enarsa, la empresa del Estado que estuvo a cargo de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner –cuyo llenado comenzó hoy–, le respondió en fuertes términos al ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien ayer publicó en Infobae una columna de opinión titulada “Un gasoducto para el desarrollo”.

“No puedo creer el nivel de caradurez y lo sinvergüenza que fue al hablar del proyecto cuando fue uno de los impedimentos más grandes que tuvo el gasoducto. Guzmán tuvo en su despacho 84 días paralizado el decreto de necesidad de urgencia que nos instruía a comenzarlo”, destacó Gerez.

“No sé por qué lo paralizó; todavía trato de entender por qué un proyecto tan importante estuvo parado durante 84 días” (Gerez)

“Si bien el proyecto tuvo un apoyo institucional absoluto de todas las áreas y de todos los actores, la incorporación de Sergio Massa le dio un dinamismo y una impronta sin la cual no se podría haber realizado en tiempo récord. Pero también hay que poner sobre la mesa cuáles fueron los impedimentos: podría haber estado listo 84 días antes si no hubiésemos sido rehenes de los caprichos de una persona. No sé por qué lo paralizó; todavía trato de entender por qué un proyecto tan importante estuvo parado durante 84 días. Tenemos que reflexionar respecto a los actores que han sido parte a lo largo de todos estos meses”, agregó el funcionario kirchnerista en una entrevista en Radio 10.

Hoy se abrió la válvula para que pueda ingresar el gas natural y luego se dará un período de al menos 20 días para completar el “llenado” de la traza, lo que involucra fases de barrido y presurización de las cañerías de forma progresiva. Las autoridades del área energética fijaron un cronograma de habilitaciones y puesta en marcha del primer tramo de 573 kilómetros, que va desde la localidad neuquina de Tratayén hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

La obras del primer tramo del tendido, entre Neuquén y la provincia de Buenos Aires

“Es un día de enorme orgullo. En lo personal me tocó transitar este proyecto desde el día cero, desde la publicación del decreto y se pasó por infinitas circunstancias, pero siempre enfocados en el objetivo, sabiendo que íbamos a recorrer un proceso muy complejo en una coyuntura nacional e internacional sumamente delicada”, dijo Gerez sobre el proceso que comenzó hoy

“La incorporación del ministro Sergio Massa fue fundamental y clave para poder coordinar todas las áreas del Estado, para que hoy podamos estar inaugurando este hito histórico que nos encamina definitivamente hacia lo que nosotros anhelamos allá por el 2012, que es la soberanía energética”, destacó el funcionario.

Gerez dijo que se gastan anualmente 8.500 millones de dólares para importar energía (combustibles líquidos y gas) con precios que oscilan entre los cuatro y los diez dólares el millón de BTU. “Cuando podamos abastecer a nuestras industrias y nuestros hogares con gas producido en nuestro país, el motivo por el cual se construyó el gasoducto, vamos a poder abastecerlos a un precio competitivo que nos va a permitir tener otra dinámica, otro comportamiento en la microeconomía”, cerró.

La columna de Guzmán

Como se dijo, los dichos del titular de Enarsa llegaron luego del texto que escribió el ex ministro Guzmán ayer en este medio. La interna del economista con el área energética de su propio organismo fue muy fuerte y terminó signando su salida.

Algunas frases del texto:

– “Como ministro de Economía de la Nación, siguiendo la decisión del presidente Alberto Fernández, di inicio a este proyecto transformador para el sector energético de la Argentina, cuyo impacto puede y debe trascender a ese sector. La finalización del primer tramo es el primero de varios hitos que la Argentina debe ir alcanzando para lograr realizar el potencial que este proyecto nos ofrece”.

– “Si el GNK se utiliza bajo regulaciones adecuadas, servirá para promover una transformación virtuosa del sistema productivo nacional, que contribuya al desarrollo productivo, a la estabilización de la balanza de pagos y al ordenamiento fiscal”.

– “El GNK contribuye al ordenamiento fiscal, ya que un menor costo de producción de la energía facilitará la necesaria reducción de subsidios estatales al consumo de energía y a la producción de gas”.

– “Hay una clara necesidad de intervención del Estado para asegurar que el uso del GNK sea también una política de desarrollo industrial, y toda aclaración necesaria en los marcos regulatorios para cumplir los objetivos que definimos cuando decidimos emprender este proyecto deberá ser trabajada de forma minuciosa y cuidadosa antes de que la obra esté completamente terminada”.

– “Los circuitos internos del Estado supieron resolver los distintos escollos que se presentaron y se adaptaron normativas para darle prioridad estratégica al proyecto, de modo que en un contexto de controles de capital y administración del comercio exterior no hubiese demoras con la importación de los insumos necesarios para su construcción”.

