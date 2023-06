El peso del Estado: con una carta de 9 kilos hecha de cemento, empresarios pidieron al Congreso poner en agenda el déficit fiscal

La carta de cemento representa el peso del Estado y se presentó para poner en agenda el déficit fiscal

Con el nombre de “El Peso del Estado”, un grupo de empresarios y profesionales firmaron una petición que presentaron en el Congreso para poner en agenda el déficit fiscal, al que consideran la causa de la inestabilidad macroeconómica y de la inflación. Y uno de los motivos de la presión sobre los sectores productivos. La carta se imprimió en una tabla de cemento de 9 kilos para representar el peso del Estado sobre la sociedad.

La carta, con más de 850 firmas, fue dirigida a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y Senadores, y -según indicaron los impulsores de la iniciativa- tiene como objetivo lograr un acuerdo por un orden en la macroeconomía, para alcanzar un equilibrio fiscal sostenido y duradero. La carta ingresó por mesa de entradas y también se remitió a los presidentes de las comisiones.

A partir de ahora, la carta está abierta para seguir sumando firmas, lo que se puede hacer a través de una página web. “Hay un consenso extendido, entre los empresarios y profesionales, de que por un lado la economía argentina tiene un potencial de crecimiento inédito y que para poder aprovechar esa oportunidad necesitamos esa macroeconomía ordenada. Si no quiero tener inflación no tengo que emitir y no tengo que tener déficit”, resaltó Enrique Cristofani, ex presidente del Banco Santander en la Argentina y uno de los impulsores de la iniciativa.

“Muchos empresarios y profesionales venimos pensando cuál es la mejor manera de llevar esto al Congreso y a la opinión publica, a toda la ciudadanía. Consideramos que el ámbito adecuado era el Congreso porque el déficit se origina en el Presupuesto. Es una movida muy federal, con firmas de todas las provincias”, dijo en diálogo con Infobae.

Representantes del grupo que llevó al Congreso el pedido de reducir el déficit fiscal

“Creemos que la Argentina tiene una posibilidad inédita de crecimiento. El capital humano se ve reflejados en la cantidad de unicornios, en las exportaciones de servicios de conocimiento por USD 8.000 millones, startups que se están creando en línea con la digitalización. Es un activo diferenciado”, resumió.

Y luego destaco otros dos activos clave que tiene la Argentina: los recursos naturales, con los actuales precios internacionales, y con Vaca Muerta donde gracias al capital humano se logró bajar mucho los costos y los márgenes, que son buenos y hay que aumentar la velocidad de exploración. Y el tercer factor es el capital financiero.

“Los argentinas tenemos ahorrados en dólares aproximadamente un PBI. Y de deuda financiera tenemos menos del 20% del PBI. Todos los préstamos en el sector privados son el 8% del PBI. Si se compara lo que tenemos ahorrado es un margen a favor impresionante”, detalló.

“No hay que dejar pasar esa ventana de oportunidad, porque por otro lado tenemos una pobreza altísima. La oportunidad y la necesidad se juntan. Es ahora. A los argentinos que no quieren inflación y quieren un Estado que funcione bien, con salud, educación y seguridad, les pedimos que se sumen”, agregó.

La carta se imprimió en una placa de 9 kilos para representar el peso del Estado

¿Por qué la Argentina no toma el rumbo de la reducción del déficit fiscal? “Porque venimos haciendo las cosas mal y seguimos repitiendo eslogan del pasado, que son errados como decir que ´bajar el gasto público es ajuste´. Es al revés y la historia argentina de las últimas décadas lo demuestra. Se financió con impuesto, con deuda y ahora con emisión. Es el gasto público ineficiente lo que es recesivo, es un ajuste continuo que es lo que hemos venido teniendo”, aseguró. Cristofani también indicó la importancia de que los precios de la economía sean precios de mercado, entre ellos el precio del dólar.

“La Argentina lleva más de 90 de los últimos 100 años gastando más de lo que produce. El déficit fiscal y la necesidad de cubrirlo es el responsable de ‘El peso del Estado’ sobre los sectores productivos y la población. El aumento de la presión fiscal sobre el sector formal de la economía ha alcanzado niveles récord”, señalaron los organizadores de la iniciativa en un comunicado.

La carta fue impresa en una tabla de cemento para expresar y demostrar el “malestar del día a día”: cuanto más tiempo pase una persona leyéndola, mayor será el peso que tendrá sobre sus manos, explicaron. “En un contexto económico complejo como el que está atravesando el país, es clave definir un presupuesto equilibrado para 2024, consensuado y votado en el Congreso de la Nación. Esto permitirá comenzar a restablecer la confianza en Argentina por parte de inversores nacionales y extranjeros y aprovechar las oportunidades que brinda el país para atraer la inversión privada y generar empleo en el sector formal de la economía”, manifestaron.

Para leer la carta completa o firmar la petición, se pueden ingresar a la página www.elpesodelestado.com

Seguir leyendo: