El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de la Ley de Hidrógeno para impulsar las inversiones en el sector

El proyecto de ley proponte otorgar beneficios impositivos y financieros a las empresas del sector. Bloomberg

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, expuso en el Foro Global de Hidrógeno Verde 2023 que se realiza en Bariloche. En el evento, confirmó que se enviará al Congreso un proyecto que plantea un marco normativo para el sector. La iniciativa propone otorgar estabilidad fiscal por 30 años y medidas para integrar las cadenas locales de valor

“Como parte de una mirada estructural sobre la matriz energética de nuestro país estamos comprometidos en impulsar el desarrollo del hidrógeno. Elaboramos un proyecto de ley que contempla al hidrógeno verde, al rosa y al azul. Ya hemos completado el circuito administrativo y lo enviaremos a Presidencia”, aseguró la Secretaria de Energía.

Se trata de un anuncio esperado por el conjunto de los sectores políticos y empresariales que se reunieron para participar del Foro Global de Hidrógeno Verde 2023 en el hotel Llao Llao de Bariloche, en la provincia de Río Negro. De avanzar, la iniciativa beneficiará a empresas como la australiana Fortescue, que prepara una inversión de más de USD 7.000 millones en un proyecto de hidrógeno verde en el país.

Qué dice el proyecto

Royon sumó la problemática del hidrógeno al conjunto de la matriz energética nacional, y explicó: “Debatimos el proyecto en Trabajo, con las secretarías de Cambio Climático y de Asuntos Estratégicos, con Industria y Política Tributaria. Vamos a dar un marco para que el sector se pueda desarrollar como parte de un país y de una economía transversal, donde el hidrógeno se complemente con el plan gas, con el desarrollo del GNL y del sector minero”.

El marco normativo propone incentivos para el desarrollo de hidrógeno azul, verde y rosa. (Getty Images)

Luego, detalló los aspectos más relevantes del proyecto de Ley de Hidrógeno, entre los que señaló: “Contemplamos el hidrógeno azul, a partir del gas con captura de carbono, el verde con fuentes renovables y el rosa desde el know how ya adquirido por la Argentina en materia nuclear” (no se incluyó al hidrógeno gris).

Entre los ejes del proyecto, señaló que se apunta a la certificación en origen, con la creación de instituciones que verifiquen el origen de la producción, para desarrollar las cadenas locales de valor. “Además se va a monitorear los estándares de emisiones, con beneficios fiscales y un régimen diferencial que premia al hidrógeno verde por sobre el azul”, señaló.

“Entre los diversos beneficios fiscales que contempla el proyecto se destacan: estabilidad fiscal por 30 años, acceso al mercado libre de cambios, amortización acelerada del impuesto a las Ganancias, beneficios financieros, derechos de exportación incrementales y diferenciados según cada tipo de proyecto”, manifestó la autoridad energética.

Finalmente, Royon ratificó que en la iniciativa, que quedará a la firma del Presidente, “se garantiza el acceso al mercado libre de cambios desde una mirada donde los dólares que generen estas exportaciones tienen que servir para promover el desarrollo de otros sectores de la macroeconomía argentina”.

En el mundo está creciendo la producción de vehículos que funcionan con hidrógeno.

Para cerrar su presentación, la secretaria recalcó que las políticas públicas que perduran en el tiempo se construyen con el recorrido que se tomó para abordar el tema del hidrógeno, con el diálogo entre los sectores públicos y privados, académicos y gremiales.

“Lo que se plasma en la ley es qué modelo de desarrollo queremos para nuestro país, y la ley del hidrógeno refleja eso: queremos recibir inversiones y queremos que sean inversiones que se integren dentro de nuestro modelo de matriz energética y ubicar a nuestro país como un proveedor seguro de energía para el mundo”, finalizó.

A su turno, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, valoró las características del proyecto de ley y aseguró que se trata de un texto consolidado muy esperado.

Plan de largo plazo

En el evento, Royon realizó un breve repaso de los objetivos de su gestión dentro de los lineamientos generales propuestos por el ministro Massa desde la cartera de Economía, y sitúo la iniciativa sobre el hidrógeno como parte integrante de una estrategia de desarrollo a largo plazo para la Argentina.

“El hidrógeno adquirió un lugar en la agenda energética desde la asunción del ministro Massa, porque lo visualizamos como una oportunidad de inversión y crecimiento, por eso asumimos al hidrógeno como un aspecto estructural del cambio de la matriz energética de la Argentina”, apuntó Royón.

El gasoducto Néstor Kirchner es un eje clave del proyecto energético.

En la línea de trabajar con una mirada estructural, Royon destacó: “Buscamos llevar adelante una obra como el gasoducto Néstor Kirchner con el esfuerzo del Estado. También elaboramos un master plan de obras de transporte de energía eléctrica para incorporar más energías renovables al sistema, y buscamos reducir la presencia de los combustibles líquidos en la generación térmica”.

En particular, sobre este sector agregó: “Hemos conseguido financiamiento y reiniciado obras paradas por años. Entre las obras licitadas y con financiamiento vamos a sumar casi 5.000 kilómetros de líneas de Alta Tensión al sistema eléctrico argentino”.

Seguir leyendo: