El Gobierno dejó subir los dólares financieros a precios récord para frenar maniobras especulativas

La dolarización de carteras se impone en el año electoral.

El fuerte movimiento de los dólares que se negocian en la Bolsa -tanto en precios como en volumen negociado- parece ser algo corriente en los últimos días y que promete tener continuidad en la medida que se aproximen las elecciones primarias y las presidenciales en las próximas semanas. Pero este día tuvo una dinámica inusual: el Banco Central (BCRA) “se corrió” del mercado, lo que generó un salto en las cotizaciones del dólar implícitas en bonos soberanos.

Los dólares bursátiles anotan alzas de unos 30 pesos o 6% en el día. Fuentes oficiales explicaron que “el salto de los dólares financieros, principalmente MEP, evidenciado en el día de hoy es una decisión estratégica impulsada desde el Ministerio de Economía, que tiene como objetivo terminar con operaciones especulativas y ‘rulos’ financieros”.

Desde Economía admitieron que se decidió “dejar correr’ los dólares financieros implícitos en las cotizaciones de bonos para luego retomar la estrategia de estabilización”

Agregaron que “se detectó en los últimos días una fuerte demanda, algo llamativa, de los bonos que el BCRA estaba operando. Esa demanda era puramente especulativa, provocada por operadores del mercado interno que utilizaban la oferta del BCRA para la compra-venta diaria de títulos, ejecutando un rulo de compra-venta de dólares que les arrojaba fuertes ganancias”. Y añadieron que “La demanda especulativa de ALs (los Bonares con ley argentina) para rulos financieros va en contra de esta estrategia. Por esta razón, decidimos ‘dejar correr’ los dólares financieros implícitos en las cotizaciones de ALs, para luego retomar la estrategia de estabilización de los dólares financieros con un nivel de precios que sea más parecido al de los dólares implícitos en el resto de los activos financieros”.

El analista financiero Christian Buteler explicó a Infobae que en Economía “no quieren que el mercado les ‘tome el tiempo’ en la forma que interviene y asegurarles rentabilidades o rulos. El práctica se corrió, lo que no quiere decir que no vaya a volver a intervenir, simplemente que no lo va a hacer siempre de la misma manera, para que los que están del otro lado de la pantalla les tomen el tiempo y actúen en consecuencia”.

Los analistas bursátiles estiman que el BCRA sacrificó en el último mes unos USD 700 millones para mantener a raya a los dólares bursátiles

“La intervención es como pisar un resorte. Al principio lo comprimís, pero cuando le sacas el pie de encima vuelve a su nivel natural. Y esto es lo que pasa cuando se mantiene intervenido un mercado y el mercado no se convence que ese precio de intervención es el correcto del mercado. Cuando vos te corrés, vuelve a su precio de oferta y demanda”, describió Buteler.

Ya el miércoles se había observado una intensa demanda de divisas a través de los negocios con activos bursátiles, con un monto operado cercano a los 100 millones de dólares. En el segmento PPT (Prioridad Precio-Tiempo) fue muy importante el volumen, lo que revela la incesante demanda de dólares a través de activos bursátiles, que obliga a un sacrificio de reservas a manos del Banco Central para contener el salto cambiario. En la rueda anterior habrían salido cerca de USD 90 millones por la intervención. Con el Bonar 2030 se negociaron USD 43,6 millones con la especie “D” y USD 15,2 millones con la especie “C”. Con el Global 2030 se transaron USD 25,8 millones en especie “D” y otros USD 2,3 millones en especie “D”.

Esto explica la caída de reservas internacionales. Pese a compras por USD 50 millones efectuadas por el BCRA en el MULC, los activos cayeron a USD 45 millones y finalizaron en USD 33.298 millones, un mínimo desde el 11 de octubre de 2016.

Este jueves al mediodía el precio del dólar marca un fuerte ascenso, según las cotizaciones bursátiles donde interviene el Banco Central. La entidad viene sacrificando cerca de USD 100 millones diarios en esta plaza para contener la escalada. Pasadas las 11:30 horas, el “contado con liquidación” marcó un máximo de $504 y el dólar MEP, de $476, según informó Reuters.

El “contado con liqui” sube 142 pesos o un 41% en 2023, una tasa apenas superior a la inflación del período

La intervención oficial tercia en esta “batalla”, pues el Banco Central compra bonos a los privados, a cambio de dólares. Con este movimiento presiona al alza del precio de los bonos, que redunda en una baja de las paridades implícitas del dólar. A las 14:10 horas, el “contado con liquidación” se pactaba a $486, y el dólar MEP, a $469, aun en zona de récord histórico, aunque debajo de los máximos del día.

Los expertos de Portfolio Personal Inversiones señalaron que “el volumen operado en GD30 y AL30 en la Bolsa local fue sorpresivamente alto. Vale la pena mencionar que, según nuestras estimaciones basadas en el volumen operado del Global 30 y el Bonar 30 en el mercado local contra MEP y contado con liquidación, observamos que el sector público ya adjudicó USD 627,4 millones para paliar los dólares financieros. En particular, la estimación del miércoles capturó nuestra atención ya que representó la segunda mayor salida de dólares para comprar bonos desde que se empezaron a ver movimientos del sector público en el mercado (25 de abril). Sin embargo, nuestro cálculo considera la diferencia entre el volumen operado actual y el volumen operado promedio durante los dos meses anteriores al 24 de abril. Dicho esto, nuestra estimación no es infalible, pero creemos que es un buen ‘proxy’”.

“Continúa el gradual -aunque continuo- reacomodamiento de los dólares financieros y el libre tras el duro dato de inflación y una batería de medidas que no convence, toda vez que el proceso de dolarización sigue en marcha dentro de un clima de incertidumbre y desconfianza tanto por el escenario electoral como por los serios desequilibrios económicos acumulados”, expresó el economista Gustavo Ber.

“Según las declaraciones oficiales, el BCRA incrementaría las intervenciones en el dólar y en el ritmo del tipo de cambio de oficial, pero no hubo precisiones al respecto”, puntualizaron desde Adcap Grupo Financiero.

“En el panorama local, si bien el tipo de cambio es una variable que no se deja de observar, la inflación, la tasa y los intereses por la deuda local son puntos que no suelen quedar fuera de las operaciones de mercado. La inflación se acelera y la suba de tasa por parte del BCRA también, dejando al descubierto una base monetaria que se duplica con una inquietante velocidad. Este escenario, expone activos que exigen tasas muy altas como sucede en las Letras con vencimientos cortos en el mes corriente y siguientes”, comentó Javier Rava, director de Rava Bursátil.

