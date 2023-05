Wifi 6: Sergio Massa lanzó un programa para mejorar la conectividad a Internet en todo el país

Desde el Estado Nacional aseguran que las empresas de internet podrán mejorar su oferta de conectividad. (Freepik)

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, anunciaron la asignación de la banda de espectro para el uso y desarrollo de la tecnología Wifi 6 con la presencia de representantes de las empresas Meta, Intel, Qualcomm, Amazon, Dynamic Spectrum Alliance (DSA), Broadcom, Cisco, HPE, Microsoft, Apple, Google y Federated Wireless.

En concreto, se trata de la habilitación del espectro en el rango de 5925 a 7125 MHz (banda de 6 GHz) de manera completa para el uso libre (sin licencia) por parte de las empresas prestadoras. “La banda de 6 GHz completa puede coexistir con los servicios de enlaces fijos existentes, lo cual permite maximizar el uso de un recurso nacional de todas y todos los argentinos como es el espectro”, explicaron desde el gobierno.

El programa anunciado, que lleva el nombre WIFI 6, Por Una Argentina Con Hogares Más y Mejor Conectados, está enmarcado en una serie de acuerdos entre el gobierno argentino y el de Estados Unidos y fue uno de los temas tratados en la agenda del ministro de Economía en su último viaje oficial a ese país.

Durante el acto, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó la importancia de esta medida: “Hoy anunciamos una decisión estratégica en materia de telecomunicaciones al habilitar el espectro en el rango de la Banda de 6 GHz la cual permitirá darle un impulso a la economía del conocimiento, a las pymes y los sectores del mundo digital que necesitan de valerse de un Wi-Fi de mayor calidad que soporte la evolución tecnológica y desarrollos futuros”.

En dicho sentido, detalló que es una señal muy positiva para la industria local, para que empiece a desarrollar productos y servicios utilizando esta banda, pensando en ese gran mercado ya estandarizado a nivel regional y para que se capacite en todos los nuevos productos que integran las nuevas tecnologías digitales.

“Esta tecnología también va a dar soporte al desarrollo de 5G en el mundo móvil, posibilitando la descarga en redes fijas vía el Wi-Fi, ampliando la capacidad y la calidad de servicio”, señaló el ministro.

A su turno, el presidente de Enacom señaló que es importante estar siempre a la altura ante la demanda creciente de los estados, las sociedades y las industrias por aumentar la eficiencia, velocidad y dispositivos conectados. “Tal es el caso de la tecnología de Wifi 6 para conexión a redes, la cual se encuentra en pleno desarrollo en el mundo, pero cuyo potencial aún no podemos dimensionar”, puntualizó.

“El gobierno nacional estableció como premisa básica de su administración la ampliación de derechos, empezando por los últimos para llegar a los primeros. Desde Enacom asumimos esa responsabilidad y, desde el comienzo de nuestra gestión en 2020, trabajamos para garantizar el derecho a la conectividad que todos los argentinos tienen”, finalizó Ambrosini.

La aplicación de la tecnología

Según precisaron desde el Gobierno, esta medida permitirá otorgarles un impulso a la economía del conocimiento, a las pymes y a los sectores del mundo digital, que necesitan de valerse de un wifi de mayor calidad que soporte la evolución tecnológica y los desarrollos futuros apoyados en la realidad aumentada, el gaming, el metaverso, la Internet de las Cosas y el 5G.

A su vez, posibilitará que las pymes y cooperativas puedan extender su oferta de conectividad sobre la base de servicios competitivos de última generación y que lleguen a cada escuela, cada hospital, cada comunidad, a las villas y barrios populares en zonas urbanas, suburbanas y remotas.

A su vez, el desarrollo de las nuevas tecnologías abrirá las puertas a plataformas de capacitación para la formación profesional y de jóvenes, con soluciones de realidad virtual. “De esta manera, nuestro país continuará creciendo en la exportación de software. Los jóvenes argentinos requieren prepararse para el empleo del futuro y esta determinación constituye una condición necesaria para que ello suceda”, aseguraron.

Participación empresaria

Durante la presentación de Massa y Ambrosini estuvieron presentes el pleno de los miembros del directorio de Enacom. También participaron Juan Manuel Cheppi, secretario de Economía del Conocimiento; Marina Bericua, Directora de Asuntos públicos, corporativos y Legales de Microsoft; María Julia Díaz Ardaya, Directora de políticas públicas de Meta; Marta Suárez, Presidenta de DSA; Sebastian Kaplan, Jefe de políticas públicas de conectividad SP Latam de Meta; Adrián De Grazia, Director Americas Digital Sales & Argentina Country Manager de Intel; y Juan Oshiro, Gerente de Ingeniería de Cisco Argentina.

Por su parte, participaron de manera virtual Bill Davenport, Senior Director, Global Technology and Spectrum, Cisco; Chris Szymanski, Product Marketing Director, Wireless Communication and Connectivity de Broadcom; Leonardo Giordano, Country Manager Cisco Argentina; Lester García, Director de políticas públicas de conectividad LATAM de Meta; Carlos Rebellon, Director Goverment Affairs Spanish Speaking Latam de Intel; Héctor Marín, Senior Director, Goverment Affairs de Qualcomm; Daniela Rivera, Public Policy Manager MX Amazon; Mario de la Cruz Sarabia, Director Senior Relaciones con Gobierno Cisco Latinoamérica; Maria Medrano, Director Goverment Relations de HPE; Rodrigo Silveira, Compliance Manager de Apple; Micaela Sánchez Malcolm, Secretaria de Innovación tecnológica; Nihar Jindal, Google; Jennifer McCarthy, Federated Wireless; Marcelo Viggiano, Marketing Manager, Broadband and Video Latam, Broadcom.

