Coloquio de IDEA: los empresarios piden reglas estables para sacar al país de la crisis y promover el desarrollo

Los ejes del nuevo Coloquio de IDEA previsto para octubre (Adrián Escándar)

El próximo Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) promoverá el debate para promover una menor presión tributaria y mayor empleo privado de calidad en base al respeto de las reglas de juego.

En la presentación del importante evento que se realizará en octubre próximo, los responsables del 59° Coloquio de IDEA explicaron a Infobae los ejes que buscarán debatir entre empresarios, funcionarios, políticos –candidatos incluidos– y personalidades del mundo académico.

Paula Altavilla, Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric y nueva presidente de IDEA; Daniel González, director ejecutivo de la entidad, y Santiago Mignone, Country Senior Partner de PwC Argentina y presidente del Coloquio de este año, enfatizaron la necesidad de que todos los sectores participen en las reformas que emprenderá el próximo gobierno.

Además de Altavilla y Mignone, integran el nuevo Comité de Dirección de IDEA Roberto Alexander, Presidente y Gerente General de IBM Argentina, como vicepresidente 1º; Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina, como vicepresidente 2ª; y Guillermo Lipera, Socio Gerente de Bulló Abogados, como secretario.

“Los ejes principales serán en torno de la modernización impositiva, el gasto público y el empleo. Impuestos y gastos porque la Argentina tiene que estabilizar la macroeconomía y empleo porque es la manera de la pobreza en el mediano plazo”, explicó Mignone.

Además, se discutirá en torno de los 40 años de democracia que se celebran este año –en particular, cómo lograr en la economía los mismos consensos que se alcanzaron en la política– y, por otro lado, cómo potenciar ciertos sectores que aceleren el crecimiento y el desarrollo económico.

De izq a der, Daniel González, Paula Altavilla y Santiago Mignone

— ¿Cómo se logrará la lógica baja de impuestos en el sector privado cuando el Estado a la vez necesita ir a una rápida situación de superávit fiscal?

— Mignone: Se están elaborando las propuestas en ese sentido con la claridad de que la reducción de impuestos no debe generar un mayor desfinanciamiento del Estado. Coincidimos en que hay que ir a un sendero de superávit fiscal y hay que recorrer ese espacio angosto.

— González: Por eso también vamos a abordar la cuestión del gasto público porque está claro que la presión tributaria es altísima, pero no podemos entrar en una situación de mayor desfinanciamiento público en una situación de crisis como la que está la macroeconomía.

— Altavilla: La Argentina debe definir la ecuación que puede financiar, porque al no poder financiar nuestro déficit y eso genera una serie de restricciones que limitan el crecimiento económico. Así, estamos en un círculo del que no podemos salir y por eso queremos debatir propuestas para salir de tantas décadas de declinación, con recurrencia de períodos de crecimiento y crisis. No hemos podido avanzar como los países de otras zonas del mundo e inclusive en nuestra región, donde otros países pudieron reducir los niveles de pobreza mientras nosotros fuimos en el camino contrario. Para que las 500 empresas que forman parte de IDEA se necesita encontrar un equilibrio en la macroeconomía y en las reglas de juego.

— ¿Qué chances hay de lograr estabilidad de las reglas de juego cuando en el gobierno de Macri, y con el apoyo de una parte de la oposición, se sancionaron, entre otras, leyes como la reforma tributaria y la ley de economía del conocimiento que luego se revirtieron con este gobierno?

— Altavilla: Por eso es tan importante la idea del consenso y para eso es necesario que todos los actores sean parte de la solución. Si alguien no opina o participa, puede ser que la propuesta no tenga éxito, porque deja de tener en cuenta la necesidad de uno de los sectores. El otro eje es empezar a construir un camino de éxito, porque un factor que atenta contra la sostenibilidad de las reglas es el hecho de que vivimos en crisis. Cada gobierno cuando se enfrenta a una coyuntura así se hace de un recurso a través del cambio de una regla y esto atenta contra el mediano plazo para generar inversiones en sectores dinámicos como la energía, los alimentos y otros.

Paula Altavilla, Presidente de IDEA y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric

— Mignone: Como Coloquio queremos insistir en la necesidad del consenso, más allá del resultado final, como elemento imprescindible del crecimiento.

Costos y beneficios del desarrollo

— Varios economistas señalan que la Argentina quiere vivir con los beneficios sociales de un país escandinavo pero pagando los impuestos de una nación subdesarrollada. ¿Cómo se compatibilizan estos elementos?

— Altavilla: No hay una respuesta para una pregunta tan compleja, pero la sociedad está demasiado acostumbrada a vivir de crisis en crisis y hay que trabajar en todos los ámbitos para que se vea que hay un progreso posible y un horizonte de crecimiento. Es un cambio cultural que hay que construir desde la educación y otros campos.

— González: No está mal que soñemos con vivir como Dinamarca, porque el potencial existe, así que la solución no es capitular, sino saber cuáles son los desafíos para alcanzar ese potencial. Para nosotros como empresarios pasa por el desarrollo del sector privado y la reversión de un ciclo de 12 años sin crear empleo privado de calidad. Lo primero por supuesto es que la macroeconomía se ordene, pero después trabajar sobre estos ejes concretos para desarrollarnos.

— En los últimos años se sumó a estas condiciones negativas el éxodo de algunos empresarios que han decidido emigrar fiscalmente del país. ¿Cómo se los recupera?

— Mignone: Con reglas de juego sostenibles y ordenando el gasto y los impuestos. Lo que no se puede más es poner y sacar reglas por las crisis.

— Altavilla: Con el nuevo orden geopolítico hay una oportunidad enorme para los productos de nuestro país y por eso hay que aprovecharlas para que la gente pueda progresar con su esfuerzo. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, dijo ayer que lo mejor que se puede hacer para progresar es crear empleo, por eso el trabajo debe estar en el centro.

Santiago Mignone, presidente del nuevo Coloquio de IDEA y Country Senior Partner de PwC Argentina

— Aunque IDEA se preocupa por el mediano plazo, ¿cómo observan la situación de corto plazo para que se llegue a una transición presidencial en forma ordenada dada la alta inflación y otros problemas?

— González: Nosotros la semana pasada hablamos con el ministro Sergio Massa y nos consta que se están ocupando y que son conscientes. Esta foto de hoy es la consecuencia de una película de muchas décadas, por lo cual tenemos que mirar el mediano plazo. Por supuesto que los ejecutivos de IDEA compartimos preocupaciones, pero no tenemos ninguna duda que el Gobierno llega, que lo hará de la mejor manera que pueda, pero la solución pasa por un cambio general de condiciones como las que mencionamos. La mejora de corto plazo no pasa por soluciones mágicas.

— En esta precampaña electoral se está hablando de la crisis del sistema cambiario y monetario y se debate la eventual dolarización del país. ¿Se va a abordar también esta idea?

— Altavilla: Esperamos contar con la presencia de quienes sean candidatos en ese momento así que si alguno de ellos quiere hacer ese abordaje, podrá contarnos cuál es programa. De hecho, hemos hablado ya con varios de ellos.

Daniel Gonalez, director ejecutivo de IDEA

— Mignone: Más allá del sistema monetario que se elija, hay que ordenar la política cambiaria como el resto de la macroeconomía.

Tensiones y consensos

— Mientras ustedes piden estabilidad de reglas de juego, ¿cómo ven la tensión entre el Gobierno y otro poder del Estado, la Corte Suprema, canalizada a través del intento de juicio político a sus miembros?

— Altavilla: Estamos celebrando 40 años de democracia y tenemos instituciones que por supuesto son falibles pero que necesitamos preservar y cuidar también la división de poderes en una dinámica de acuerdos. A mayor certidumbre, mayores posibilidades de desarrollo

— González: Como ya mencionamos meses atrás, veíamos con preocupación el pedido de juicio político, sobre todo porque se basa en el desacuerdo del sector político con fallos de la Corte, que se deben respetar. No estar de acuerdo con esas sentencias no puede ser la base para promover un juicio político, como dijimos varias entidades.

— Al consenso claro que hay en la sociedad sobre la necesidad de preservar la democracia, ¿qué pacto hay que lograr para que el sistema le permita a la gente vivir con sus necesidades satisfechas?

— Altavilla: El consenso que se alcanzó en torno de mantener la democracia hay que lograrlo en la economía, para lograr un desarrollo sostenible, inclusivo e integrado a cadenas de abastecimiento global. Esa es la tarea pendiente.

Seguir leyendo: