Luisito Comunica y el “confuso tema del dinero en Argentina”: el influencer habló del descontrol de la economía y la dolarización

La economía argentina es única, cambiante y muy confusa para los extranjeros. Con esa premisa como disparador, el youtuber mexicano, Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, visitó nuestro país en abril y realizó un informe enfocado en la inestabilidad cambiaria y la inflación.

El influencer, que cuenta con más de 40 millones de seguidores en Youtube y 33,6 millones de seguidores en Instagram, habló desde la calle Florida, compartió su mirada de la economía argentina desde su posición de extranjero y vivió la experiencia de visitar casas de cambio oficiales y cuevas para contar su experiencia.

“La primera vez que visité Argentina fue en 2016. El billete de $20 me alcanzaba para una empanada, un alfajor o un pasaje al metro. Hoy, para entrar al metro necesito dos billetes de $20 y para igualar todo lo que podía comprar en ese entonces, ahora necesito un billete de $1.000″, introdujo.

“El dólar, en 2016 costaba $16 y hoy vale cerca de $400, dependiendo del tipo de cambio”, agregó.

Luisito Comunica en la calle Florida

Para Luisito, basta “vagar” por la vida cotidiana para darse cuenta de que la Argentina poco a poco va hacia el rumbo de la dolarización. “Es de lo más cotidiano ver carteles de ‘se renta departamento’ y ‘se aceptan solo pagos en dólares’. La gente sabe que el peso argentino que cobra hoy, el día de mañana puede estar valiendo mucho menos”.

Con dólares en mano

Simplificando las cuentas, el youtuber resumió que en ese momento el cambio oficial rondaba los $200 y el blue ya costaba más de $400. “También existe el dólar turista, el dólar tarjeta, el mayorista e incluso llegó a existir el dólar Qatar, que fue diseñado especialmente para la gente que viajó al Mundial”, le contó a sus seguidores.

Para poder ilustrar mejor la diversidad cambiaria, el influencer mexicano cambió USD 50 en una casa de cambio oficial y otros USD 50 en una cueva de calle Florida.

"Hoy, para entrar al metro necesito dos billetes de $20 y para igualar todo lo que podía comprar en 2016, ahora necesito un billete de $1.000″

“En la casa de cambio oficial, por USD 50 me dieron $18.500 a dólar turista. Para los habitantes locales, el dólar oficial está a unos $200, pero yo como turista pude cambiarlo a $370, poco menos del doble”, remarcó.

“Luego me acerqué a un arbolito y me metieron a un pasillito, hasta un lugar en el que no se podía sacar ni el celular. Por USD 50 me dieron $21.400. El recibo es muy informal y no piden ninguna identificación. En resumen obtuve unos $4.000 argentinos más, que al tipo de cambio blue serían unos USD 10. Es una diferencia de 10% hacia arriba, aunque con el riesgo de que te puedan llegar a dar algún billete falso”, explicó el youtuber.

Experiencia gastronómica

En el mismo informe, Luisito Comunica compartió cuál fue su experiencia en relación a la gastronomía de Buenos Aires y el costo que representa salir a comer para los extranjeros. Desde su punto de vista, los precios son “muy bajos”, pero poco rentables para los negocios.

“Fuimos cinco personas a comer a una pizzería y pedimos de todo. La cuenta por la comida de los cinco fue de solo USD 40. Luego fuimos a cenar a un lugar más lujoso y tuvimos una cena completa. Por cinco personas, pagamos USD 98. Es muy barato, al punto que uno se pone a pensar en cómo resulta costeable para un negocio poder pagarle a todos los trabajadores con cuentas tan bajas”, analizó.

Para el influencer, comer en Argentina es muy barato, pero poco rentable para los negocios.

Los alquileres

En medio de la discusión por la ley de alquileres y la fórmula de actualización que no convence ni a propietarios ni a inquilinos, el youtuber compartió su postura respecto a los valores de renta de los departamentos.

Luis Arturo Villar contó que un edificio de zona residencial de Buenos Aires, un departamento de dos ambientes y 35 metros cuadrados, tiene un costo mensual de $90.000. “Son unos USD 200 y desde afuera se podría decir que es un precio aceptable, pero debemos considerar que un salario promedio hoy va de $80.000 a $120.000. Por eso, en ocasiones se tiene que conseguir más de un trabajo para vivir”, observó.

“Un sitio más caro, como un departamento en Palermo de 45 m2 y dos ambientes, cuesta USD 1.100 mensuales. En esas zonas siempre se habla en dólares”, completó el turista mexicano.

