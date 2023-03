El mensaje de Marcos Galperin a los jóvenes: por qué es una muy mala idea emprender sólo por el dinero o para no tener jefes

Marcos Galperin dio una charla frente a miles de jóvenes menores de 20 años en el Luna Park

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre y la segunda persona más rica de la Argentina, con una fortuna personal de USD 4.200 millones, según la revista Forbes, le recomendó a los jóvenes argentinos que no emprendan sólo por el deseo de ganar dinero o no tener jefes porque no va a pasar, al menos en el comienzo. “Y no se trabaja poco, el que emprende trabaja todo el día”, aseguró.

Galperin habló en Experiencia Endeavor Sub20, un evento que organizó la red de emprendedores en el Luna Park y que reunió a unos 8.000 adolescentes de colegios secundarios porteños.

Galperin afirmó que el emprendedurismo debe surgir de una idea clara. “Detrás de cada emprendimiento exitoso que conozco está la búsqueda de solucionar algo, hay convicciones concretas de que se puede mejorar algún aspecto de la sociedad, que algo se puede cambiar, en síntesis, que la idea va a agregar valor”, dijo.

Galperin en Endeavor Sub20

“Muchas veces hay gente que se lanza a emprender por el deseo de no tener jefes, o el de no trabajar 8 horas por cinco días a la semana, o por el simple hecho de volverse rico; todas esas son las razones equivocadas, porque si vas a emprender, vas a tener que trabajar mucho más y encima se te van a sumar un montón de problemas nuevos que no tendrías como empleado”, aseguró.

El empresario fue entrevistado por Nicolás Occhiato.

