El Gobierno descartó la posibilidad de otorgar un bono de suma fija

Un trabajador opera una máquina en una fábrica industrial en la provincia de Buenos Aires, Argentina (Reuters)

La ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, descartó que el Gobierno decida por decreto el pago de un bono de suma fija a todos los trabajadores. “Las paritarias son muy vigorosas, hay que mirar cómo funcionan. Los sectores pelean a full por sus respectivos intereses y finalmente alcanzan un acuerdo. No me parece interesante, lo no ha hecho nunca el peronismo. Es intervenir y modificar esa regla de juego”, dijo en declaraciones a Radio El Destape.

“Cada vez que se ha fijado un aumento de carácter general como suma fija se ha hecho después de períodos cuando las paritarias no existieron”, analizó Olmos. Y recordó los casos de la presidencia de Néstor Kirchner -al principio de su mandato- y de Alberto Fernández. También indicó que el bono adicional que se fijó a fin del año pasado fue por única vez.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos

“En muchas paritarias, además el acuerdo porcentual, hay incorporados bonos que tienen por objeto mejorar la situación de las categorías inferiores, eso está incluido en la negociación”, explicó. Y luego agregó: “No creo que se pueda resolver por una nominalidad de carácter general cuando estamos con alta inflación. Creo que se resuelve sobre la base de la continuidad política”.

La ministra también destacó la última reunión del Consejo del Salario, donde se acordó un aumento de 15,6% para abril; 6% para mayo; y 5% para junio. Desde abril, el Salario Mínimo, Vital y Móvil será de $80.342; desde mayo, de $84.512; y desde junio, de $87.987.

“Es muy importante que se reafirme esta institucionalidad de la política laboral en el sentido de la periodicidad de la convocatoria del consejo del salario mínimo vital y móvil. En nuestra gestión siempre ha logrado acordar los valores. Recordemos que con durante macrismo eso siempre se resolvió por laudo del poder ejecutivo”, dijo Olmos.

“La próxima reunión será el 15 de julio y ahí se resolverá cuál es el ajuste y el periodo posterior. La suba total fue del 26,6%. Nos volvemos a juntar en julio y ahí resolveremos la continuidad en relación a la situación. No habíamos previsto un salto de 15,6% pero lo estamos dando por el contexto”, detalló.

La ministra destacó la última reunión del Consejo del Salario

Con todo, Olmos señaló que los salarios básicos de convenio son muy superiores. “(El salario mínimo) son para la definición de complementos de ingresos fundamentalmente hoy en los sectores informales. Hay un esfuerzo significativo del presupuesto Nacional para mantenerlo actualizado”, destacó.

La ministra fue consultada sobre cómo quedó el aumento promedio salarial frente a la inflación: “Lo que hacemos es impulsar las paritarias y abrirlas todas las veces que se nos solicitan, como pasó el año pasado con revisiones trimestrales y cuatrimestrales de acuerdo a la demanda de cada sector”, señaló.

“En las paritarias, cada gremio defiende sus intereses del modo más vigoroso teniendo en cuenta con el contexto. Hay gremios que tiene capacidad para avanzar y otros gremios tienen menos capacidad de negociación. Es muy interesante el sistema de paritarias porque es capaz de recuperar lo que es la particularidad de cada sector”, reafirmó.

Sobre las pérdidas de los salarios el año pasado dijo: “Desde el punto de vista de la evaluación y la estadística que llevamos adelante en promedio no hubo pérdidas. La actualización por paritarias fue alrededor del 114% en el sector registrado, paritarias. Pero los promedios encierran sectores que están por encima y sectores que están por debajo. No todos tienen la misma competitividad”, aseguró.

“Las paritarias han sido muy vigorosas y hay muy pocos gremios que no han podido alcanzar la capacidad de recuperarse frente al proceso inflacionario, otros han podido incluso adelantarse”, concluyó.

