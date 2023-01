El Bitcoin subió un 25% desde el comienzo del año y vuelve a entusiasmar a los inversores

La suba del Bitcoin ayudó a elevar el valor global de los activos digitales a casi 1 billón de dólares. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

El Bitcoin está comenzando el año con buen pie, y al parecer se está sacudiendo el sentimiento negativo en el que se vio inmerso el año pasado para lograr su mayor racha de ganancias desde noviembre de 2013, según datos recopilados por Bloomberg.

El precio de la criptomoneda más operada en el mundo subió más de un 25% desde el inicio de 2023 y a lo largo del martes se ubicó por encima de los USD 21.000. El aumento ha ayudado a elevar el valor global de los activos digitales a casi USD 1 billón, según CoinMarketCap, un nivel por debajo del cual cayó en noviembre tras la crisis en torno a la caída de FTX.

Otros criptomonedas también han subido su cotización y el índice de las 100 principales se incrementó alrededor del 2,5%. Las acciones de algunas empresas relacionadas con las criptomonedas registran alzas aún mayores, incluidas las de Coinbase Global Inc., Riot Plataforms Inc. y Marathon Digital Holdings Inc. ”Parece que los inversionistas macro están regresando, pero tímidamente, y Bitcoin es el activo de entrada, el primero al que probablemente se subirán” escribió Noelle Acheson, autora del newsletter Crypto Is Macro Now.

Es un comienzo de año prometedor para el Bitcoin, que en 2022 había caído un 64% en su segundo peor desempeño anual registrado. Y el repunte ha renovado el entusiasmo que antes había decaído, con los seguidores publicando con entusiasmo en Twitter sobre el miedo a perderse nuevas ganancias, incluso cuando la industria todavía lidia con uno de sus episodios más oscuros hasta la fecha en medio de las repercusiones del colapso del imperio FTX y otras noticias negativas.

El bitcoin ha superado “astronómicamente” el promedio móvil de 50 días, según Bespoke Investment Group, y también cotiza por encima de su promedio móvil de 200 días. Hasta ahora, ha recuperado la mayor parte de la caída desde que los precios se desplomaron tras el colapso de FTX.

El ex CEO de la plataforma FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por el colapso de la empresa. REUTERS/Jeenah Moon

El índice de fuerza relativa de 14 días de la moneda ahora se ubica en 91. Una lectura de 30 o menos generalmente se interpreta como una señal de un valor sobrevendido, mientras que 70 o más significa sobrecomprado. Frank Cappelleri, fundador de CappThesis, dijo que las condiciones de sobrecompra han sido alcistas para el Bitcoin a lo largo de su historia. Señaló que las dos últimas veces que el índice de fuerza relativa se situó por encima de 80 fue tras una considerable caída previa.

Sin duda, el desplome de 2022 ha asustado tanto a los inversionistas minoristas como a los institucionales, que han visto cómo algunas de las empresas de criptomonedas más demandadas implosionaban de forma vergonzosa. Los volúmenes de negocios se han hundido en los mercados de criptomonedas, lo que significa que cualquier factor puede desencadenar volatilidad. El volumen de operaciones rondó los USD 48.000 millones en las últimas 24 horas, según CoinMarketCap.

Aun así, Bespoke señala que, a pesar de la caída de los volúmenes, la semana pasada se registró un aumento de aproximadamente 1,5 veces más que el promedio de los últimos 50 días.

Pero, ¿a qué se debe este renovado entusiasmo por el Bitcoin? Varios analistas, como Adam Farthing, director de riesgos de B2C2, apuntan a la falta de ventas, así como a las liquidaciones de posiciones cortas, que han alcanzado un máximo que se remonta a julio de 2021, cuando el bitcoin tocó fondo en torno a los USD 30.000, y en consecuencia “se disparó”. ”La razón principal de la velocidad de los movimientos parece ser liquidaciones cortas”, señaló Farthing esta semana.

Mientras tanto, otros activos de riesgo también han avanzado para comenzar el año, con el S&P 500 sumando más del 4% en lo que va de 2023, y el Nasdaq 100 avanzando cerca del 6%. Los criptoanalistas dicen que esa también es una razón importante por la que los activos digitales han podido repuntar.

“Estamos viendo un movimiento de riesgo”, dijo Tony Roth, director de inversiones de Wilmington Trust Investment Advisors, refiriéndose a los activos digitales. “En este momento, el Bitcoin es la casa más bonita de un barrio relativamente defectuoso. Hay muchas posibilidades de que el Bitcoin sobreviva con el tiempo”, afirmó.

Con información de Bloomberg

