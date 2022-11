Pierpaolo Barbieri había prometido que no habría despidos a mitad de año

La fintech argentina Ualá despidió al 30% de su personal, según estimaron fuentes del mercado. Los empleados comenzaron a recibir los telegramas en las últimas 24 horas e informaron su situación en redes sociales.

Más de la mitad de las transferencias de dinero ya se hacen utilizando una cuenta de una billetera virtual El crecimiento de los pagos digitales y la expansión del uso de las fintech se intensificó y resulta una herramienta para la inclusión financiera y formalización de la economía VER NOTA

La compañía se negó a difundir información oficial. Sólo se limitó a sugerir que las desvinculaciones fueron decididas porque había superposición de funciones entre los trabajadores de cuatro empresas que recientemente fueron adquiridas por el holding.

A mediados de año, en un reportaje concedido a la agencia internacional Bloomberg, Pierpaolo Barbieri, CEO y fundador de este unicornio argentino, había prometido que no habría despidos; todo lo contrario, se había comprometido a contratar más personal. Sin embargo, Ualá no pudo escapar a la situación crítica que afronta la industria tech, según quedó demostrado recientemente con otras firmas locales e internacionales que decidieron reducir sus plantas.

El mensaje de una empleada despedida por Barbieri

“No suelo hacer publicaciones por acá, pero hoy lo veo súper necesario ya que ayer fue mi último día en la compañía en la que trabajé los últimos 3 años. Ualá tomó la decisión de desvincular a un porcentaje de los empleados, y entre esos colaboradores me encontraba yo”, dijo una ex empleada en la red social Linkedin.

Por primera vez, un empleado fiel a Elon Musk relató cómo fue despedido de Twitter Se trata del ingeniero que ayudó a ampliar los caracteres que se pueden escribir en la red social que adquirió el hombre más rico del mundo y que estaba de acuerdo con los cambios en la compañía VER NOTA

“Si bien es una noticia triste la que recibí, me llevo conmigo muchísimo aprendizaje, y el placer de haber trabajado con un equipo increíble. Desde ya muchas gracias y le envío mucha fuerza a las personas que están pasando por esta misma situación”, agregó la misma usuaria.

“Como debe ser de público conocimiento Ualá decidió el día de hoy afectar los puestos de empleo de un porcentaje de sus empleados. Dentro de ese porcentaje lamentablemente me toco a mi. Si bien es una noticia muy triste, por la epoca del año y por todo lo que quedarse sin empleo conlleva, no queria dejar de agradecer a la empresa y al equipo de Legales que son de una calidad humana impresionante y me han hecho sentir muy cómoda en este corto tiempo”, anunció otra ex empleada en la misma red social.

Qatar 2022: una fintech regalará dinero a sus usuarios por los triunfos de la Scaloneta Cada vez que la Selección Argentina pase de ronda, Crowdium hará un obsequio económico a quienes activen su cuenta durante el Mundial. Dónde inscribirse para acceder a este beneficio VER NOTA





Otro trabajador despedido de Ualá difundió su situación

La empresa fundada en 2017 tiene operaciones en la Argentina, México y Colombia.

El unicornio compró dos bancos (Wilobank en Argentina y ABC en México), una plataforma de ecommerce (Empretienda) y otra de préstamos al consumo (Ceibo Créditos). Se buscó una sinergia entre equipos dado que había posiciones redundantes.

Los despidos en Ualá se suman a una serie de recortes en el ambiente tecnológico que en el exterior tienen a Twitter, Facebook, Salesforce y otras como principales expoenentes. A nivel local, la semana pasada la fintech cripto Lemon comunicó a 100 de sus 260 empleados que no seguirán en la compañía.

“Tomamos esta decisión con dolor porque es gente joven y talentosa que se sumó al desafío de transformar esta industria. Frente al contexto que atraviesa la industria tecnológica nos vemos obligados a seguir con un equipo más reducido para que la empresa sea sostenible y no tengamos que depender de nuevas rondas de inversión por los próximos 3 años”, señaló Marcelo Cavazzoli, CEO y fundador de Lemon a Infobae.

Antes, en mayo, otro exchange cripto -Buenbit- había hecho lo propio al anunciar una reducción de su plantilla poco después del colapso de Luna/Terra USD.

En octubre Ualá había anunciado que invertirá USD 150 millones en los próximos 18 meses en América Latina, su valuación se estima en torno a los USD 2.500 millones y en sus solo 5 años de vida alcanzó unos 5.000.000 de usuarios entre los tres mercados en los que opera.

Seguir leyendo: