Demoras en Ezeiza por un fallo en el sistema de Migraciones y una valija sospechosa

Pasajeros esperan para poder iniciar sus trámites de ingreso al país en Migraciones

El aeropuerto de Ezeiza vivió una mañana complicada este martes. Primero, por una falla técnica que impidió concretar ingresos al país a través de Migraciones y luego por un paquete sospechoso que obligó a revisiones de seguridad. Hubo demoras y malhumor entre los pasajeros.

Pasajeros que llegaban al país a través de la terminal aeroportuaria sufrieron largas demoras en la fila de Migraciones. Según voceros del aeropuerto, se cayó el sistema y eso obligó a que los viajeros deban formar largas filas antes de poder completar sus trámites.

Aunque la falla duró 20 minutos, la acumulación de pasajeros hizo que las demoras para ingresar se extendieran por varias horas.

“Una hora de espera en migraciones de Ezeiza y el sistema sin funcionar. Welcome to Argentina. Quien paga las valijas y conexiones perdidas”, escribió un pasajero en su cuenta de Twitter.

En ese contexto complicó aún más las cosas la detección de un objeto sospechoso que forzó a las fuerzas de seguridad a activar el protocolo antiexplosivos, lo que generó más retrasos.

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria abrió una valija que fue dejada sin atención en la zona de arribos internacionales, lo que dificultó el ingreso y egreso del edficio.

“Hay un equipaje extraviado, un carry on, en la vereda Terminal A. Y cuando ocurren estas circunstancias la Policía de Seguridad Aeroportuaria chequea que no sea un elemento explosivo. No es una amenaza de bomba, simplemente se emplea el protocolo convenido”, dijeron a Infobae desde la administración del aeropuerto.

El operativo, sin embargo, no impidió que se concretaran despegues y aterrizajes.

Problemas en continuado

Los problemas de esta mañana llegan un día después de que se reportaran fallas en el radar de Ezeiza, lo que afectó a vuelos que operaban en esa terminal y también a otroas que lo hacían desde el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto de San Fernando.

Durante unas tres horas, los inconvenientes con el radar que se utiliza para el control del tráfico aéreo en la zona del Área Metropólitana de Buenos Aires, generó demoras en las tres terminales aéreas durante la tarde y la noche de ayer.

Pocos minutos antes de las 19, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) comunicó que las dificultades habían sido superadas.

“Ya se encuentra totalmente normalizado el servicio luego de que a las 16:45 hs se presentara una disrupción en un módulo de software de procesamiento radar, por lo cual se pasó a operar por procedimientos aplicando medidas de control de tránsito aéreo”, consignó la empresa en su cuenta de Twitter.

“Gracias a que el equipamiento dispone de redundancia pudo restablecerse el servicio a los pocos minutos”, agregó EANA.

