El viñedo en el patio: crecen los barrios privados en Cuyo con foco en la producción de vino y los paisajes imponentes

Con las montañas de fondo, valle y viñedo, muchos de los proyectos de la región cuyana atraen por su foco natural bien presente dentro de cada propuesta

Las urbanizaciones privadas están presentes en todo el país y los proyectos se adaptan en combinación con las fortalezas de la zona en la que se diseñan. Avanzan varios barrios privados en la región de Cuyo donde la cercanía con las montañas, el turismo y el foco con la producción vitivinícola son ejes de los desarrollos.

A 100 kilómetros de Mendoza capital, casi al pie de la Cordillera de los Andes, en el Valle de Uco (más precisamente en Tunuyán) se encuentra La Morada Life que ofrece la posibilidad de adquirir casas o terrenos en medio de uno de los más renombrados viñedos de la Argentina, así como la opción de invertir en un hotel que ya está funcionando y cuya capacidad de alojamientos está en crecimiento.

El desarrollo inmobiliario ocupa casi 28 hectáreas, rodeadas de 275 hectáreas de viñedos, en el corazón de una finca de más de 400 hectáreas.

Andrés Rosberg, del desarrollo, dijo a Infobae que “los propietarios además de disfrutar de piscinas privadas y terrazas con vistas únicas de la Cordillera de los Andes recibirán anualmente botellas personalizadas del vino que se elabora con uvas provenientes de la región. Al encontrarse las casas rodeadas de viñas podrán vivir el paso de las estaciones en la finca, ser testigos de las labores que se aplican al viñedo, y estar en una posición inmejorable para entender el mundo del vino y obtener asesoramiento en caso de querer incursionar en esta actividad apasionante”.

El proyecto incluye 32 unidades en el lodge, Tiny Houses equipadas de 41,5 m2 cubiertos y 28 m2 semicubiertos de galerías con yacuzzi y espacio para fogones.

También hay 30 casas de dos dormitorios ubicadas en torno al hotel y cuyos propietarios podrán acceder a todas las amenities del complejo.

También habrá 44 lujosas casas en lotes de 1.250 m2, con una superficie cubierta de 139 metros cuadrados y de 57 metros cuadrados semi cubierta, y cuenta con la posibilidad de agregar una cava helicoidal subterránea para la guarda de vinos.

La Morada Life con los viñedos a pasos de las construcciones

Finalmente, también será posible adquirir alguno de los 40 lotes restantes del predio, para construir la casa, en una superficie de 2.500 m2 promedio, con vistas imponentes del valle y los picos nevados de los Andes.

Actualmente la posada se encuentra siendo remodelada para alojar un restaurante de alta gama con capacidad para sesenta personas sobre una cava subterránea de casi 100 m2 que albergará más de diez mil botellas de los mejores vinos de todo el país y que abrirá sus puertas antes de fin de año.

“Se trata de un proyecto orientado tanto a quienes deseen viajar a Mendoza a disfrutar de sus vacaciones, como a aquellos que busquen hacer home office en un espacio de ensueño, o incluso a quienes busquen mudarse a una zona que está atravesando un enorme crecimiento sin perder su esencia de integración con la montaña. Está dirigido a todos aquellos argentinos y extranjeros que aprecien la naturaleza, la gastronomía y las cosas buenas de la vida”, dijo Rosberg.

La Morada Life Hotel (con unidades de 40 m2 cubiertos y 28 m2 semicubiertos, con cocina y yacuzzi propios) parten desde USD 95.000; La Morada Life Pods (unidades de 69 m2 cubiertos y 28 m2 semicubiertos en lotes de 800 m2) desde USD 135.000, y Life Homes (139 m2 y 57 m2 semi cubiertos, en lotes de 1.250 m2, piscina privada y terraza desde USD 240.000 dólares.

“Life Homes con 44 unidades de 3 dormitorios, piscina y cava propia, prevé inaugurar para noviembre el restaurant a cargo de Edward Holloway y la cava para 10.000 botellas”, contó a Infobae Daniela Aiello, del área de comercialización del proyecto.

También hay lotes de 2.500 m2 promedio (para construir proyectos individuales) desde 73.000 dólares.

Aiello, amplió que “el perfil de la demanda para el proyecto en general tanto para inversión como para uso particular. Nos consulta mucho público local y extranjero”.

Las operaciones son de compra-venta tradicional. Los lotes pueden ser escriturados inmediatamente y las casas luego que su construcción esté terminada.

Cerca de varias bodegas

También en el Valle de Uco, y próxima con varias bodegas de renombre se encuentra Tupungato Valley, que busca satisfacer una demanda insatisfecha por falta de camas de alta calidad, de por lo menos un 70 por ciento informan desde el segmento.

El barrio contará con una urbanización premium, todos los servicios, desagües, acequias, bulevares, trazado y estabilizado de calles. Varias de las obras están terminadas y otras en ejecución.

En Tupungato Valley las obras de infraestructura están avanzadas en un 75%, este proyecto como otros atraen inversores argentinos y del exterior

El barrio está diseñado sobre 29,5 hectáreas, en el corazón de 200 hectáreas de viñedos en Tupungato. Y dividido en 180 lotes de promedio 1.000 m2.

“La propuesta que ofrecemos no incluye inversión vitivinícola, estamos totalmente enfocados en la propuesta turística inmobiliaria. El barrio, estará preparado para dar respuesta a la altísima demanda de turismo nacional como internacional, creciente año a año. Los propietarios, que no usan sus casas una vez edificadas, poder entregarla a la administración hotelera del barrio y que esta se encargue de promocionarla, tomar reservas, darle mantenimiento y dar un acompañamiento al huésped desde el check in hasta el check out”, dijo Germán Coria Giménez, del desarrollo.

Los emprendedores del proyecto tienen en estudio que a la propuesta turística le anexarán un viñedo, como parte de su jardín, donde el inversor podrá ser parte de la actividad o vender la producción que le corresponde.

Sebastián Escobar, gerente comercial del desarrollo, dijo a Infobae que Tupungato, no es un destino solo del público local (mendocino) sino también de todo el país, principalmente de Buenos Aires y Córdoba. “Y en cuanto a la demanda internacional, lo eligen turistas principalmente de Brasil, Estados Unidos y Europa que visitan uno de los circuitos enoturisticos más reconocidos mundialmente por sus vinos y los paisajes de la zona. En cuanto al público inversor: principalmente son oriundos de Buenos Aires, Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos”.

Render de uno de los desarrollos de la zona cuyana

La posesión y escritura de los lotes está pensado para fines de mayo de 2023. Y dependiendo de la ubicación, los valores de las parcelas se inician desde los USD 24 el m2. Valor que en corto plazo ascendería a los USD 35/40 el m2 por la demanda que reciben.

Por fases

En San Luis se encuentra el barrio El Amparo 1850, que se dividió en tres etapas. Actualmente cuenta con pórtico de acceso y seguridad, cerco perimetral, trazado y armado inicial de calles, viñedos, plantación de árboles y plantas con paisajista, Hotel boutique inaugurado recientemente, pilares y suministro eléctrico de la primera etapa, que son los primeros 80 lotes, ya entregados.

El proyecto ubicado en San Luis dispone de un hotel boutique

Posteriormente, se continuará con las obras de infraestructura de las etapas 2 y 3, como con la ampliación de sectores deportivos. Calculan que la obra estará totalmente terminada y entregada en unos 24 meses.

El proyecto comprende 95 hectáreas y está en Estancia Grande a 27 kilómetros de la capital de San Luis. Cerca de las localidades Juana Koslay y El Volcán. Cuenta con 340 Lotes que van desde 1.250 a 2.500 m2.

Martín Fabiani, del área de comercialización, comentó que “el proyecto cuenta con una producción recreativa y de consumo personal, de cada propietario. La idea principal es que todos aquellos que nos elijan, puedan tener su vino de producción interna. Los viñedos se encuentran en las zonas comunes que se mezclan con el imponente paisaje con vista a las montañas. Se encuentra en una localidad que supera los 1.000 m2 de altura”.

El perfil público es muy variado, por un lado, familias jóvenes radicadas o por instalarse en San Luis que buscan tranquilidad y seguridad, pero estando cerca de la ciudad, con fácil acceso y egreso a la ciudad, como a los colegios o centros comerciales y de esparcimiento. Y también cuentan con propietarios adultos que se retiran de la vida laboral o están por hacerlo en breve.

Para la etapa 2 y 3 se firma Boleto de compraventa con un anticipo y financiación propia. Mientras que los pocos remanentes de la etapa 1, ya están en condiciones de escriturar. Los lotes parten desde USD 30.000 y disponen de planes crediticios.

Con sello sanjuanino

Ubicado en el departamento de Santa Lucía, a sólo 5 minutos del aeropuerto, 10 minutos de la ciudad de San Juan capital, se lanzó L´uva, el primer club de campo local.

Con una inversión inicial de USD 12 millones, el proyecto cuenta con 214 lotes a desarrollarse en 3 etapas. Sus lotes van de 1.200 a 1.500 metros cuadrados y una laguna.

Contará además con una superficie de afectación para viñedo de 4,5 hectáreas que será manejado por una bodega y plantación de la cepa malbec.

L´uva, así será el club de campo que llega a San Juan

Sebastián Gutiérrez Magaldi, de este proyecto, habló del tema viñedo. “Se hizo para darle una identidad al barrio y generar espacios verdes. El viñedo está pensado para que lo se produzca en los 3 primeros ciclos sea parte integrante del barrio. La bodega que va a estar en el emprendimiento es netamente Boutique, donde además se realizarán cursos de cata, degustaciones, presentaciones, va a estar equipada para muestras, con barriles y demás aspectos relacionados con el vino”, destacó.

El vino no se va a industrializar dentro del barrio, lo que se quiere hacer con el viñedo es que esa uva se pueda vender a un mayorista o a la bodega que va a trabajar con el vino o a alguna otra para que ellos utilicen esa uva y que la ganancia que eso genere ingrese a las arcas del barrio para aminorar costos de mantenimiento.

”También a voluntad del barrio mismo se puede generar una partida con la identidad para que los propietarios puedan tener el vino de la bodega de su lugar de hábitat”, añadió Gutiérrez Magaldi.

Entregarán los primeros lotes en diciembre de 2023. Hoy, el valor promedio del m2 es de USD 50 y ofrecen financiación.

Como parte del proyecto se cederá un sector de 3,55 hectáreas a la Municipalidad de Santa Lucía, para el desarrollo de una plaza seca para la comunidad. Además posee tres macro lotes de entre 11.000 y 18.000 m2 para complejos de unidades residenciales premium. Y en otro se pretende construir un hotel 5 estrellas.

