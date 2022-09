Los industriales le pedirán al Gobierno que relaje los controles a las importaciones y reclamarán por el anticipo extraordinario de Ganancias

Los directivos industriales se reunirán este miércoles con el secretario de Comercio Matías Tombolini para continuar la negociación del flujo de importaciones de insumos para la producción, en medio de la escasez de divisas en el Banco Central.

Según anticipó este martes el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, en las próximas horas la entidad tendrá un encuentro con el funcionario encargado de la administración del comercio exterior. Las dificultades para contar con importaciones de materia prima aparece desde hace meses en el tope en la agenda de preocupaciones de los ejecutivos fabriles.

En una conferencia de prensa, la Unión Industrial, el principal directivo industrial mencionó que “estamos muy apretados por tema de insumos”, y dijo que “nos sentamos (con Tombolini) con el mismo espíritu que con la Secretaría de Energía: hicimos una mesa de trabajo, funcionó y estamos llegando a la primavera con problemas menores”, mencionó Funes de Rioja.

Las dificultades para contar con importaciones de materia prima aparece desde hace meses en el tope en la agenda de preocupaciones de los ejecutivos fabriles

Respecto a los insumos, el también presidente de Copal se preguntó “cómo no nos va a preocupar”, porque “no queremos que se pare una sola fábrica”. “Seguiremos dialogando, no es cuestión de pelearnos”, aseguró Funes de Rioja.

“La discusión está compleja y apremiante. Vamos a mostrar dónde tenemos los problemas y las angustias y las vamos a transmitir con todo realismo. No queremos que el país se pare. Pedimos insumos, repuestos y maquinaria, no estamos hablando de otra cosa. No es una advertencia ni amenaza”, concluyó sobre el tema el directivo fabril.

En otro plano, el jefe industrial cuestionó la medida que tomó la AFIP que determinó un anticipo del pago de Ganancias de 2023 para un grupo de empresas. “Es un anticipo de anticipos, esto significa adelantar capital de trabajo, en una etapa en que la tasa de interés es alta. Le van a sacar capital de trabajo, es un cambio de reglas del juego”, criticó Funes de Rioja.

La UIA detectó una desaceleración "suave" de la actividad industrial. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

“Necesitamos certidumbre, no que se cambien las reglas del juego. No vamos a discutir esto legalmente, sino en cómo afecta al funcionamiento de las empresas, en que no queremos que se pare la industria más allá de los problemas de importaciones de insumos que tenemos”, dijo Funes de Rioja.

Respecto al nivel de actividad industrial, desde la UIA consideraron que en los últimos meses “veníamos bien, pero tenemos una gran preocupación por los insumos importados y qué puede pasar respecto a niveles de consumo hacia adelante”, remarcaron. Como tendencia, identificaron una “desaceleración suave y tenemos dos meses con restricciones de divisas. Eso generó cuellos de botella en algunos sectores que tuvieron que administrar su producción”, explicaron.

El último reporte de nivel de actividad de la UIA marcó que “la segunda mitad del año comenzó con elevada incertidumbre y un panorama más complejo para la producción. Las crecientes dificultades para acceder a divisas para la producción encarecen y limitan el abastecimiento de insumos claves para la actividad industrial. Al mismo tiempo, las tensiones macroeconómicas deterioraron las expectativas para el mercado interno con una aceleración de la inflación y la suba de tasas de interés por parte del Banco Central”, afirmaron desde la central fabril.

“No queremos que el país se pare. Pedimos insumos, repuestos y maquinaria, no estamos hablando de otra cosa. No es una advertencia ni amenaza” (Funes de Rioja)

“Al momento, los datos disponibles de producción de julio mantuvieron en su gran mayoría alzas interanuales, posiblemente a partir de la utilización de stocks previos. Sin embargo, se advirtió un cambio de tendencia en la dinámica del mercado externo, con variaciones negativas en diversos indicadores (cayeron las exportaciones de vehículos y se desaceleraron las exportaciones hacia Brasil)”, detallaron.

Por otra parte, respecto a la legislación laboral, Funes de Rioja dio a entender que busca un debate sobre algunos de los convenios colectivos de trabajo que considera vetustos, y evitó hablar de una “reforma laboral”. “Tenemos que mirar nuevas realidades, capacitar a la gente, prepararlas para las nuevas habilidades y oficios”, mencionó.

“¿Qué utilizamos? Las experiencias exitosas. En petróleo, los acuerdos sindicales y con las empresas, o del sector automotriz, que dio un giro para adaptarse a esos cambios. Todos los sectores de la industria van a ir adecuándose. Tienen que tener en cuenta las nuevas realidades laborales”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: