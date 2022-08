Subsidios de luz, gas y agua: qué pasará con los que no se inscribieron en el registro y cómo se va a pedir el beneficio en el futuro

03-01-2022 Un hombre sube los plomos de la luz con una factura de luz en la mano, a 3 de enero de 2022, en Madrid, (España). El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve a subir hoy, en concreto un 9,88% con respecto al precio del día anterior. Esta subida supone un coste de 150,50 euros por megavatio/hora- Por tramos horarios, el precio mínimo de la luz para hoy se dará entre las 23.00 y las 24.00 horas, con 100,36 euros/MWh, mientras que el máximo, de 189,26 euros/MWh, se registrará entre las 8.00 y las 9.00 horas. ECONOMIA Alberto Ortega - Europa Press

Durante julio, cerca de 9 millones de personas se inscribieron en el formulario diseñado por el Gobierno para mantener los subsidios en las facturas de gas y electricidad. Sin embargo, unos 4 millones de usuarios no completaron sus datos y el Gobierno estima que hubo dos motivos: por un lado, los que exceden el nivel de ingresos para mantener el beneficios y decidieron no anotarse, y por otro lado, un grupo de personas de ingresos bajos o medios que no lo hicieron por desconocimiento o por falta de acceso a Internet.

¿Qué pasará con esos usuarios en la primera etapa de quita de subsidios?

En los próximos días, saldrán a cruzar datos para encontrar a esos usuarios de menores ingresos, que son más fáciles de ubicar porque es probable que reciban otras asistencias del Estado, como planes sociales. Según señalaron fuentes oficiales a Infobae, una vez detectados se incluirán en el Nivel 2 de forma provisoria hasta que completen sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que seguirá abierto.

“Estamos considerando que los que son beneficiarios de la tarifa social puedan ser incluidos como Nivel 2 (de menores ingresos) de forma automática pero también deben inscribirse en el RASE. Para mantener los subsidios hay que estar inscripto. También hay usuarios que deciden no acceder”, dijo Cecilia Garibotti, subsecretaria de Planeamiento Energético en conferencia de prensa.

¿Hasta cuándo sigue abierto el registro?

El primer corte para segmentar a los usuarios se hizo al 31 de julio. Pero es una “base viva”: el registro sigue abierto. Es más, desde el 1° de agosto hasta ahora se anotaron 500.000 personas que no lo hicieron en el mes anterior. También permanecerá abierto para rectificar o cambiar las declaraciones juradas ya presentadas ante cualquier cambios en los situación social y económica de los hogares. Hay una posibilidad de inscripción presencial a través de las oficinas de Anses.

¿Cada cuánto se actualizarán los registros?

A medida que los usuarios vayan completando sus datos, ya sea para inscribirse como para informar cambios en los niveles de ingreso, mudanzas, cambios en el grupo familiar, entre otras modificaciones se harán cortes mensuales de datos que demorarán luego hasta unos 60 días en impactar en la facturación (una parte de las distribuidoras realiza mediciones bimestrales de los consumos). La dinámica de modificaciones aun está en etapa de implementación.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, durante la conferencia de prensa para anunciar el nuevo esquema de subsidios

¿Cuáles son los niveles en los que quedan divididos los usuarios?

Nivel 1: los de mayores ingresos (por encima de $364.758,80 por hogar) o los que no se inscribieron en el formulario para mantener los subsidios. Este grupo dejará de recibir subsidios en forma gradual. En este grupo están unos 400.000 que sea anotaron en el formulario y excedieron el límite de ingresos y otros casi 4 millones que no se inscribieron.

Nivel 3: los usuarios de ingresos medios, que mantienen los subsidios, pero con un tope de consumo (variable según la zona). Son unos 3,4 millones de usuarios (38%) de los 9 millones que se inscribieron en el formulario.

Nivel 2: los usuarios de menores ingresos o beneficiarios de tarifa social, que no tendrán incrementos en sus facturas. Son 5 millones de usuarios (56,7% de los inscriptos).

¿Qué aumentos tendrán los usuarios que pierdan los subsidios?

De acuerdo a los consumos promedio para cada servicio, los usuarios de gas de más ingresos, que dejarán de recibir subsidios, tendrán un incremento del 88% para enero de 2023. En el caso de la electricidad, las subas promedio para el segmento más alto serán de 56% (para un cliente de Edesur que consume 300 kwh por mes).

En el caso del agua, la tarifa sin subsidios representará un aumento de 150% para junio de 2023, cuando se concrete la etapa final. Pero para este servicio, la segmentación será de acuerdo al domicilio donde se recibe el servicios (hay varias categorías ya vigentes).

Estos porcentajes de aumento se estimaron de acuerdo a los ejemplos de consumo promedio presentados por los funcionarios de la secretaría de Energía y de la empresa Aysa. En un sistema donde los usuarios fueron divididos en tres niveles, de acuerdo a sus ingresos, cada hogar tendrá un porcentaje variable de suba de acuerdo a sus niveles de consumo —habrá topes para la tarifa subsidiada— y si deja o no de recibir subsidios.

¿A partir de cuándo se quitarán los subsidios?

En el caso del gas y la electricidad la actualización se realizará en tres etapas: de septiembre a enero de 2023. Para la tarifa de agua, los subsidios se eliminarán por completo a los usuarios de más poder adquisitivo en noviembre y al segmento medio en varios tramos hasta junio de 2023. Los de menos ingresos, mantendrán un 15% de tarifa subsidiada.

