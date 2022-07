Dólar hoy: la cotización libre se sostiene en $238 y la brecha cambiaria roza el 90%

Ilustración fotográfica con billetes de dólar. 14 febrero 2022. REUTERS/Dado Ruvic

El dólar libre permanece negociado sin variantes, a $238 para la venta, cerca del récord nominal de $239 alcanzado esta semana. Durante junio el billete ganó 31 pesos en el mercado paralelo, un 15% que está muy por encima de cualquier estimación de inflación mensual.

El dólar mayorista sube 17 centavos, a 125,40 pesos. El tipo de cambio oficial gana un 22,1% en lo que va del 2022. La brecha con el dólar “blue” alcanza el 89,9 por ciento.

En la tarde del jueves se conoció que el Banco Central prohibió a bancos y empresas proveedoras de créditos financiar, en cuotas, la compra de productos o servicios adquiridos en el exterior, lo cual incluye desde pasajes y servicios turísticos (lo que ya se había anunciado en noviembre pasado) hasta productos recibidos a través de envíos postales conocidos como “puerta a puerta”.

La medida fue publicada el jueves a través de la Comunicación “A” 7535, en la que se estableció que a partir del próximo 4 de julio, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros. Se da en el marco del endurecimiento de las restricciones cambiarias por parte del Banco Central ante la escasez de reservas.

El Banco Central extiende el alcance de las restricciones a divisas extranjeras, para preservar el delicado nivel de las reservas internacionales

En días en los que el Banco Central tuvo que sacar del mercado a buena parte de los importadores para lograr sumar reservas, el ingreso al mercado cambiario de dólares producto de ventas del agro al exterior está en récords.

Durante junio, las empresas exportadoras de cereales y oleaginosas liquidaron exportaciones por más de USD 3.815 millones, según el informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). “Se trató del “mejor mes de junio desde que se llevan los registros mensuales de divisas”. A todo esto, en el primer semestre el aporte superó los USD 19.144 millones.

Además, y en medio de recientes restricciones a las importaciones, el Banco Central logró imprimir esta semana una fuerte presión para sumar dólares a sus golpeadas reservas.

En los últimos cuatro días de operaciones, luego de anunciar trabas más estrictas para el pago al contado de importaciones, el BCRA aprovechó para adquirir unos 1.500 millones de dólares, en los que acaparó la mayor parte de las divisas ofertadas por los exportadores.

La autoridad monetaria acumuló en el primer semestre de 2022 compras netas por unos USD 1.842 millones, un monto que representa el 28,5% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 6.455 millones al 30 de junio de 2021.

Esta semana el BCRA realizó modificaciones a la política de acceso a divisas para restringir operaciones de importación, lo que le permitió acelerar con la acumulación de reservas

“Como dice el refrán, en Economía no existe tal cosa como un almuerzo gratis y en este caso (con mayor “cepo”) el costo vendrá por un mayor deterioro en la actividad, acompañado de mayor inflación de mediano plazo”, graficó la correduría Stonex, respecto a la intervención cambiaria.

El Gobierno recibió recientemente el aval a una primera revisión de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el panorama cercano se hace difícil dado el compromiso de reforzar las reservas del BCRA, achicar el déficit fiscal, bajar la inflación y recortar subsidios, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: