Crisis por la falta de gasoil: el Gobierno asegura que los autoconvocados que protestan en todo el país no tienen representación

Un grupo de transportistas autoconvocados cortaron esta mañana la autopista Buenos Aires - La Plata en reclamo por la actualización de tarifas del transporte (Télam)

Luego de que se cayera esta tarde una reunión entre el Ministerio de Transporte de la Nación y transportistas autoconvocados que cortaron por la mañana la autopista Buenos Aires – La Plata en reclamo de un aumento de la tarifa del sector, el Gobierno aseguró que los autoconvocados que llevan medidas de fuerza en todo el país no tienen representación ya que no forman parte de las cuatro cámaras del sector.

La reunión prevista para hoy a las 17 fracasó porque los transportistas decidieron no participar ante la ausencia del titular del área, Alexis Guerrera. En relación con la audiencia suspendida, el director nacional de Transporte de Cargas, Juan Manuel Escudero, dijo a Infobae que la reunión no se llevó a cabo porque los autoconvocados “no se pusieron de acuerdo entre ellos” y dieron cuenta de diferencias en la representatividad entre algunas cámaras y gremios.

Según informó la cartera que conduce Alexis Guerrera, “los manifestantes no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos con quienes iban a asistir a la reunión en representación del grupo, logrando así no asistir a la convocatoria realizada por el gobierno nacional y provincial al diálogo”.

En ese contexto, Escudero, quien lleva adelante todas las reuniones para la adecuación de tarifas del sector de cargas, dijo a este medio que retomará ese rol el próximo miércoles a las 14 en el Ministerio de Transporte de la Nación.

“La reunión no fracasó porque ni siquiera se hizo. Los citamos a este sector de autoconvocados a las 17 horas por un conflicto que se suscitó y necesitábamos descomprimir y nos encontramos con una situación que no se ponían de acuerdo. No se pusieron de acuerdo quién representaba a quién. Tuvieron un problema interno creo yo”, insistió Escudero.

Y agregó: “Creo que se suscitó un problema interno. Estaban los funcionarios de Energía para hablar del abastecimiento de gasoil. También estaba el director de cargas de la provincia de Buenos Aires, Miguel Betilli”.

El funcionario señaló que la reunión de actualización de tarifas se realiza dos veces al año. En ese sentido, indicó que se hicieron dos actualizaciones en 2022, una en febrero del 22,5% y otra en abril que fue del 20 por ciento.

El director nacional de Transporte de Cargas, Juan Manuel Escudero dijo a este medio que se convocó a las cámaras del sector de transporte de cargas a una reunión el próximo miércoles a las 14 en el Ministerio de Transporte de la Nación para negociar una suba de la tarifa

Sucede que su dirección convocó para una nueva actualización con la participación de las cuatro cámaras nacionales del transporte y los dadores de cargas. Se trata de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), además de las entidades agrarias y dadoras de carga que complementan la mesa.

En tanto, Escudero dijo que la medida de fuerza de hoy de los autoconvocados pierde sustento porque ya hay una mesa convocada para el próximo miércoles, y porque ese mismo espacio permitió actualizar las tarifas de acuerdo a las estructuras de costos en un 42,5% en lo que va del año.

“La reunión nunca comenzó porque el ministro de Transporte rompió su promesa de estar presente en la reunión, tal como se había acordado. A partir de esto, van a continuar las medidas de fuerza”, dijo hoy a Infobae uno de los transportistas, Santiago Carlucci.

El grupo que interrumpió el paso en la autopista Buenos Aires-La Plata está encabezado por la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra), Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos, y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), los administradores portuarios. Estos sectores van con un petitorio que pide garantizar el abastimiento a precios de la Ciudad de Buenos Aires, la provisión de insumos y repuestos y reajuste delas tarifas de fletes.

Mientras tanto, sigue a nivel nacional por tiempo indeterminado el paro de los transportistas de carga, organizado por Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos, y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP).

Los principales reclamos que llevan adelante los gremios son que se normalice el abastecimiento de combustible y que los precios sean similares a los de Capital Federal, una actualización de la tarifa de fletes, ya que el sector advierte sobre un aumento que vienen registrando los costos, y por último plantean la necesidad de acceder sin dificultades a los insumos necesarios para la actividad, como repuestos y neumáticos.

En ese contexto, hay movilizaciones de transportistas en diferentes provincias, especialmente en Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Buenos Aires. Se impide la circulación del transporte de carga, mientras que hay una libre circulación de los automóviles particulares, el transporte de pasajeros, el transporte de caudales y los servicios de emergencia.

Siguen las medidas de fuerza en Tucumán

La provincia de Tucumán es otro de los epicentros de la protesta de los transportistas de carga. Ayer hubo bloqueos en algunos accesos a la capital provincial y en zonas del interior, que fueron organizados por la Cámara de Transportistas de Carga de Tucumán. En tanto, en las próximas horas las autoridades gubernamentales mantendrían un encuentro con los principales referentes de las actividades productivas con el objetivo de destrabar el conflicto.

La crisis del gasoil golpea con fuerza al norte argentino con desabastecimiento del combustible, sobreprecios y entrega en cupos a productores y transportistas, lo que genera serios inconvenientes en el entramado productivo de la región en medio de la zafra de caña de azúcar y del limón, dos de los principales eventos económicos de las provincias norteñas

Cabe señalar que la crisis del gasoil genera serios inconvenientes en el entramado productivo de la región en medio de la zafra de caña de azúcar y del limón, dos de los principales eventos económicos de las provincias norteñas.

La medida de fuerza comenzó el martes con un pedido de una política federal para conseguir el mismo precio del combustible en el Interior que el que se paga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según indicó Eduardo Reinoso, presidente de la ATCT.

El dirigente explicó que en Tucumán falta gasoil y cuando se consigue se comercializa entre 100 y 200 litros por camión a un precio de 185 a 190 pesos. “Si queremos más litros, se venden a 230 pesos. Esta situación está afecta la actividad y competitividad, por lo que pedimos un precio del combustible igual al de Capital Federal”, cuestionó.

