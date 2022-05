¡What!: el viral de un extranjero que descubrió cómo hacer “dólar puré” en Argentina

Los argentinos se acostumbraron vivir con cepo cambiario.

Tras una década de restricciones al libre intercambio de monedas -con un paréntesis de menos de cuatro años entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019-, los argentinos ya están acostumbrados y, en cierto modo, resignados a vivir con “cepo” al dólar, brechas de cotizaciones, mercados formales y paralelos y, en definitiva, limitaciones a la libertad de elegir en cuál moneda ahorrar.

La otra cara del conflicto es la de la inflación cada vez más alta. Mientras que se le pone límites a la venta de divisas extranjeras, el peso argentino, imprescindible para las transacciones cotidianas, pierde valor día a día.

Estas cuestiones son excepcionales en el exterior, aunque en la Argentina ya están naturalizadas. Por ejemplo, un país en guerra como Rusia, que también aplicó restricciones al intercambio de moneda extranjera, flexibilizó su “cepo” este jueves y habilitó la libre compraventa de divisas por parte de sus ciudadanos, a excepción del euro y el dólar.

También en Argentina ya hay bancos que cobran una comisión a empresas por el depósito de efectivo, cuando éste se efectúa con lo que las entidades consideran billetes de “baja denominación”, es decir por debajo de los 500 pesos.

Por eso, generó suceso en las redes sociales la reacción de un turista extranjero de paso por la Argentina, quien manifestó su asombro al descubrir las “jugadas estratégicas” que se pueden hacer cuando se necesita adquirir dólares con pesos o viceversa.

Vadim Graboys relató a través de su cuenta de Twitter (@deapthoughts) que necesitaba adquirir USD 320, así que fue a Western Union vendió USD 314,70 para hacerse de 66.560 pesos , a una tasa de cambio de 221,50 pesos por dólar. “Luego fui a una cueva y compré USD 320 por 66.560 pesos (208 pesos/USD). Gasté USD 314,70 para obtener USD 320. QUÉ”, expresó sorprendido.

“La cuestión es que tanto Western Union como la cueva presumiblemente ganaron dinero conmigo, así que ¿de dónde salieron los USD 5,30 extra????”, agregó Graboys. Las respuestas de otros usuarios argentinos de la red social del pajarito no se hicieron esperar y le explicaron al turista, un novato en el laberinto de regulaciones y restricciones financieras de Argentina, de qué se trata esta “jugada cambiaria”.

“No estaba tratando de ganar USD 6, solo necesitaba USD 320 para hacer un depósito. La única forma de obtener dólares en Argentina es comprándolo en el mercado negro. Entonces, me envié unos pesos por Western Union y los usé para comprar dólares en el mercado negro. ¡Pero debería haber perdido dinero, no ganado!”, enfatizó Graboys.

La maniobra descripta por el turista extranjero es el habitual “puré”, que puede brindar rédito en momentos en que la brecha entre el dólar libre y el dólar “solidario” es muy amplia.

En buena medida, en los últimos meses esta práctica cayó en desuso por la caída de la rentabilidad del “puré”, que obedeció a la la pesada carga tributaria aplicada a la venta del dólar minorista, gravada con una carga del 65% por la la aplicación del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) -un 30%, desde el 26 de diciembre de 2019- más una percepción como adelanto del Impuesto a las Ganancias -otro 35%, desde el 15 de septiembre de 2020-.

Por eso, en estos días la posibilidad de hacer “rulo” es bastante acotada por las cotizaciones actuales. El dólar solidario está a valor en torno a los $204 para la venta en el promedio de bancos mientras que el dólar “blue” se ubica a $206, apenas cinco dos de diferencia.

