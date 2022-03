Jornada financiera: el dólar libre bajó a $204 y la brecha cambiaria cedió a un mínimo en más de cuatro meses

El dólar libre cae y se reduce la brecha cambiaria

El Gobierno del presidente Alberto Fernández envió esta tarde a la Cámara de Diputados el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. El Congreso deberá tratar el proyecto y, una vez aprobado, será enviado al Directorio del organismo para conseguir su aval final.

En una plaza financiera ávida de noticias favorables, la reacción inmediata fue la de la continuidad de la caída para el dólar libre -y su brecha con el dólar oficial- y una nueva suba de precios para las acciones.

El dólar libre bajó dos pesos, a $204 para la venta en el reducido mercado informal. La divisa “blue” pasó a negativo en 2022, con una caída de cuatro pesos respecto de sus valores de cierre del año pasado.

La brecha cambiaria quedó debajo del 90% por primera vez desde octubre del año pasado

El dólar mayorista terminó negociado a $108,03 por unidad, unos 10 centavos por encima de su cierre anterior. En 2022 el tipo de cambio oficial sostiene un incremento de 5,2%, unos dos puntos porcentuales por debajo de la inflación del período.

La brecha cambiaria se acortó así al 88,8% y es la más estrecha en cuatro meses y medio, desde el 86,9% del 18 de octubre.

El monto operado en el segmento mayorista alcanzó USD 329,5 millones, lo que habilitó a compras de unos USD 25 millones a manos del Banco Central, según estimaciones privadas. En marzo, el saldo a favor para la entidad monetaria por sus intervenciones suma USD 65 millones, tras cuatro meses con saldo negativo.

En cuanto a las cotizaciones bursátiles, éstas cedieron ligeramente, a $201,42 para el “contado con liquidación” negociado a través del Global 30 (GD30C), y a $197,15 para el dólar MEP con el Bonar 30 (AL30D).





En el marco del acuerdo con el FMI, el Gobierno habría llegado a un acuerdo con los fondos extranjeros Templeton y PIMCO, para evitar que se dolaricen y provoquen un fuerte salto cambiario a través de una salida de fondos con el “contado con liquidación”.

“Con ese fin, el Tesoro emitirá un bono en moneda dura a 10 años, que podrán ser adquiridos en pesos exclusivamente por estos dos fondos extranjeros y la suma asciende al equivalente a USD 4.000 millones”, evaluaron desde Research for Traders.

La plaza financiera local operó este jueves con un reacomodamiento general de precios, una vez conocido el inicio del tratamiento legislativo del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los coletazos geopolíticos por la invasión rusa a Ucrania.

En ese marco, las acciones se repusieron de las bajas al promediar la rueda y el panel líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aire cerró con una ganancia de 1,5%, en los 91.558 puntos.

Para la deuda soberana la suerte cambió a partir de las 15, tras la comunicación del Ministerio de Economía. Los Globales, que llegaron a caer 1% en promedio por la mañana -con algunas especies como el GD35 y el GD46 por debajo de los UDSD 30- terminaron en equilibrio. El riesgo país argentino subía un entero a las 17 horas, a 1.852 puntos básicos.

“Fernández dio por cerrado el acuerdo con el FMI y adelantó algunos lineamientos sobre el tema tarifario, clave tanto para la meta de déficit como para la dinámica inflacionaria de este año. El Presidente volvió a afirmar que no habrá ‘tarifazos’ y que la variación de las tarifas no superará la suba de los salarios”, afirmó la consultora Delphos Investment.

“El conflicto entre Rusia y Ucrania probablemente seguirá dominando los mercados en el futuro inmediato”, reportó la consultora ING, en una nota de analistas.

Una resolución de la Comisión Nacional de Valores dispuso flexibilizar desde el lunes las limitaciones en la operatoria de “contado con liquidación” eliminando el cupo semanal de 50.000 dólares valor nominal para la liquidación de títulos soberanos en esa divisa bajo legislación local.

