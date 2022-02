Alberto Fernández contrastó las gestiones de Donald Trump y Joseph Biden ante el FMI: dijo que ahora la Casa Blanca ayudó a “encontrar una solución”

El presidente Alberto Fernández, durante su participación en la Cumbre virtual de Democracias convocada por la Casa Blanca

Alberto Fernández emitió hoy un gesto positivo hacia la posición y acciones del gobierno de EEUU en la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, al cabo de una serie de declaraciones, en sus visitas a Rusia y a China, que generaron malestar en el gobierno que encabeza el demócrata Joseph Biden.

“Le debemos 45.000 millones de dólares al FMI y es un problema que vamos a tener mucho tiempo”, señaló el presidente. “Esa deuda –afirmó- se generó porque el gobierno norteamericano de Trump facilitó con su voto en el FMI que se diera ese crédito; no lo digo yo, lo dicen ellos mismos”. Fue allí que aprovechó para emitir un mensaje de reconocimiento y acercamiento hacia la administración Biden. “Así como Trump en su momento trabajó para favorecer al gobierno de Macri y darle un crédito que fue muy nocivo para la Argentina, también digo que en este momento, el gobierno norteamericano, cuando llegó la hora de encontrar una solución o un comienzo de salida al problema, acompañó con su voto. Las dos cosas son ciertas”, dijo el primer mandatario.

Entrevistado en radio 10, Fernández dijo que su gobierno “quiere tener una relación con todos los países del mundo”, destacó la presencia y gestiones en China del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que –dijo- “tiene una mirada más conservadora, es un hombre a quien respeto. Ellos ya firmaron la ruta de la seda y estaba allí hablando con Xi Jinping sobre las necesidades que tiene Ecuador para el futuro. Y nadie piensa que Lasso sea maoísta”, reflexionó, en obvia alusión a las críticas que generaron expresiones del entorno presidencial, como el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, y del propio presidente, en Beijing.

Acicateado por los entrevistadores, Fernández también dijo que el gobierno de Mauricio Macri había intentado sumarse a la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (o “Ruta de la Seda”) de China, pero no pudo, cosa que ahora sí logró su gobierno. Además, afirmó, “fue Macri el que le otorgó a Xi Jinping la medalla de la Orden del Libertador, no yo”.

Alberto Fernández con Xi Jinping, el presidente chino, en su reciente visita a Beijing

En cuanto a la negociación con el FMI y el tratamiento legislativo del acuerdo a alcanzar, el presidente afirmó que es solo el inicio de un proceso más largo. “Es un paso de un problema en el que tendremos que dar muchos pasos. Este es el primero. Nos libera de hacer pagos durante 4 años. Nos obliga a las auditorías que hace el Fondo. Nos permite seguir adelante con nuestra idea de hacer crecer a la economía con la inversión pública”.

Según el presidente, “el mundo conservador” critica al Fondo por no haberle exigido a la Argentina ningún ajuste a la Argentina. “Se trata Se trata de un problema enorme que nos dejaron el gobierno de Trump, el FMI y el gobierno de Macri”, recalcó.

El FMI, el Congreso y Juntos por el Cambio

Fue allí que los entrevistadores le señalaron los gestos positivos de la oposición de Juntos por el Cambio para facilitar la aprobación del futuro acuerdo e impedir un default ante el Fondo.

“Parece que sí, y es un acto de sensatez”, dijo el presidente. “A diferencia de otros momentos de la Argentina, queremos que esto pase por el Congreso como manda la Constitución. No lo hacemos de espaldas a la gente. Si no, nos informan en un minuto que estamos endeudados por décadas con el FMI y que nos tenemos que enamorar de una directora gerente del Fondo. Es un problema que tenemos que resolver. A veces uno tiene que pasar por tragos por los que no quisiera pasar”, afirmó el presidente.

Además, Fernández subrayó la recuperación del PBI y el empleo. “El año pasado discutíamos si en la Argentina había ajuste o no y terminamos creciendo más de 10%. El trabajo formal hoy tiene 50.000 empleos más que los que había en 2019. Los generamos, porque la Argentina sigue invirtiendo y produciendo. Queremos promover el desarrollo y por eso el viaje a Rusia y China”, explicó, para luego recordar que en diciembre había recibido a más de 30 empresarios rusos, desde financista hasta constructores de trenes e inversores en minería y petróleo, todas cuestiones que involucran posibilidades de producción y –concluyó- “más trabajo para la gente”.

