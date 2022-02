Encuestas: la principal preocupación sigue siendo la economía pero hay poco interés por el acuerdo con el FMI

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la Argentina, aún en proceso, que domina el análisis económico y la actividad política desde hace dos años no está en el tope del interés de los argentinos, a pesar de que la situación económica es la preocupación excluyente en la sociedad, por encima de la inseguridad, la corrupción, las consecuencias de la pandemia o cualquier otro tema.

Aún cuando el acuerdo con el FMI es protagonista de cada expresión de la dirigencia política, ya sea para criticar el haberse endeudado en 2018 o para cuestionar el modo de negociar de los últimos tiempos, la opinión pública ve el tema con cierta lejanía y escasa información, según surge de diversas encuestas de opinión pública.

Según el estudio “Humor político y social” de la consultora D’Alessio Irol, entre los cuatro primeros tópicos de mayor desvelo para los argentinos, hay 3 que son económicos. De esa forma, en el esquema de respuesta múltiple, la opinión pública está preocupada por la inflación (89%), la inseguridad (73%), la incertidumbre económica (69%) y la falta de propuestas para el crecimiento (57%). Y con un punto remarcable: la inflación rompe la grieta. Es el único punto de altísimo interés tanto para los votantes del Frente de Todos como para los de Juntos por el Cambio. En todos los demás temas de preocupación, en mayor o menor medida, se observan diferencias ligadas a las preferencias políticas.

“La inflación, la delincuencia y la falta de confianza en el manejo de la economía se mantienen como los principales problemas de los argentinos También es relevante la preocupación por la impunidad de actos de corrupción del anterior gobierno kirchnerista y por un reparto injustificado de subsidios”, señala el informe, en el que se destaca que “la inflación es un problema de gran relevancia para todos, más allá de la ideología”.

Otra investigación, de la consultora Analogías, arroja datos sobre las perspectivas negativas que tienen los argentinos sobre la economía. Ante la consulta “¿Cómo cree Ud. que va a ser la situación económica dentro de dos años?”, solo un 31,6% cree que va a ser mejor o mucho mejor y un mayoritario 61,9% considera que será peor o mucho peor.

Un pesimismo similar se registra ante la pregunta “¿Cree Ud. que la economía y los ingresos se están recuperando en la Argentina?”; un abrumador 79,6% respondió negativamente y tan solo un 14% consideró que hay mejorías. Los encuestados también respondieron si tenían planes de tomarse “al menos algunos días” de vacaciones; un 66% respondió que no.

Mientras la economía concentra toda la atención de la opinión pública, el principal tema de la agenda económica y política -el acuerdo con el FMI- pasa lejos de ese interés, aún cuando es claro que la resolución de ese acuerdo traerá consecuencias bien concretas sobre la vida cotidiana de los argentinos, tales como los aumentos de tarifas en los servicios públicos.

Las expectativas para satisfacer las preocupaciones económicas no están puestas en acordar o no con el FMI. Consultados sobre si un nuevo programa con el Fondo Monetario servirá para posibilitar el desarrollo de la Argentina, un 38% respondió afirmativamente mientras que el 45,6% señaló que “poco o nada” y otro 16,5% dijo no saber sobre el tema.

El informe de Analogías marca la paradoja de que los encuestados afines al Gobierno son quienes hablan más favorablemente de acordar con el Fondo pero son los que más rechazan sus condiciones: “De modo que el mosaico de opiniones se encuentra dividido respecto a las consecuencias ulteriores del acuerdo con el FMI. Mirado por segmento de opinión, son los encuestados oficialistas los que más expectativas depositan en la utilidad del acuerdo, cuando al mismo tiempo son los más adversos a un ajuste fiscal que reclama el FMI”.

Otro dato llamativo es lo que recogió la pregunta sobre quién llevó adelante el actual programa que dejó una deuda de USD 44.000 millones. Pese al esfuerzo informativo del Gobierno para explicarlo, solamente un 43% respondió con el Gobierno de Mauricio Macri a la consulta de “quién tomó la deuda”. Un 30% dijo no saber qué gobierno lo hizo y otro 26% señaló que la deuda con el FMI fue contraída por Alberto Fernández.

“A este respecto, los niveles de desinformación entre los encuestados con menores estudios llegaron al 38%, pero llamativamente en los otros dos segmentos de Instrucción mayores (secundarios y universitarios) casi un 30% respondió que había sido el gobierno de Fernández había tomado el empréstito, 10 puntos más que entre los que tienen sólo estudios primarios”, apuntó el informe de Analogías.

SEGUIR LEYENDO: