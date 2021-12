Ganancias: ¿qué cambios podrá hacer el Gobierno en 2022 con el nuevo artículo aprobado por Diputados?

El Gobierno podrá implementar aumentos en el piso a partir del cual se paga el impuesto

En las sesión donde la Cámara de Diputados aprobó una serie de cambios en el Impuesto a los Bienes Personales además se incluyó, a último momento, un artículo que permite al Gobierno implementar aumentos en el piso a partir del cual se paga el impuesto y los montos que permiten la exención al aguinaldo . Esto es para jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia (privados y estatales).

El artículo que fue agregado a último momento por pedido de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados dice: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar, durante el ano fiscal 2022, los montos previstos en el inciso z) del articulo 26 y en el anteúltimo párrafo del inciso c) del articulo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones”.

La deducción especial para jubilados, pensionados, trabajadores del Estado y trabajadores en relación de dependencia exclusivamente. Por ejemplo, la medida no se aplica a un trabajador autónomo

Ahora esa modificación debe ser ratificada por la Cámara de Senadores, que prevé una sesión el 29 de diciembre, antes del cierre del año. ¿Qué implica este nuevo artículo que se sumó al proyecto de Ley?

“La delegación es solo para aumentar el monto la exención al aguinaldo, para los que hoy tienen sueldos brutos inferiores a $175.000, y la deducción especial para jubilados, pensionados, trabajadores del Estado y trabajadores en relación de dependencia exclusivamente. Por ejemplo, la medida no se aplica a un trabajador autónomo”, detalló Florencia Fernández Sabella, socia del departamento de impuestos en Laiún, Fernández Sabella & Smudt.

El cambio en Ganancias fue pedido por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa (Nicolás Stulberg)

“Si partimos de pensar que en los últimos años (salvo una pequeña excepción a fines de 2019 y los aumentos de 2021) estos valores se actualizaron anualmente en enero y luego se mantuvieron fijos en el transcurso del año, cualquier actualización durante el año es positiva en un país con los niveles de inflación como el nuestro ”, agregó.

Sin embargo, advirtió que también genera incertidumbre. “Hoy no se sabe si esa actualización ocurrirá y si ocurre cuándo y por cuanto será. Si va a respetar el ritmo de la inflación, o el promedio de aumentos de paritarias al menos o si estará por debajo de esos umbrales”, agregó.

Para los tributaristas no hay razones que justifiquen que el Congreso delegue esa facultad en el Poder Ejecutivo

Tributaristas consultados por Infobae indicaron que no hay razones que justifiquen que el Congreso delegue esa facultad en el Poder Ejecutivo. “En materia tributaria no tiene que delegar sus facultades al Poder Ejecutivo. No hay ninguna razón que justifique que el Congreso no se pueda reunir para cambiar el monto exento del aguinaldo y las deducciones especiales incrementadas ”, opinó Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

“Se metió un tema de Ganancias que no se trató en Comisión en una ley sobre Bienes Personales cuando no había apuro. Se podía tratar con un proyecto de ley nuevo en marzo”, agregó.

En 2021, quedaron exentos del tributo los asalariados que cobran hasta $175.000 mensuales brutos

“La delegación en el Congreso es algo que ya existía en épocas en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un antecedente. Se usaba políticamente antes de las elecciones y se aumentaba el mínimo según cómo iban las negociaciones con los sindicatos. Pero es una medida que ya estuvo vigente y es una delegación impropia , aunque nadie lo reclama”, destacó Iván Sasovsky, fundador de Sasovsky & Asociados

Mínimo no imponible

El mínimo a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias se actualiza todos los años de acuerdo a la variación del índice Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) de octubre del año anterior versus octubre del año previo.

Durante este año, el Gobierno dispuso dos aumentos del piso salarial para el pago del Impuesto a las Ganancias. En junio se elevó a $150.000 y luego en septiembre a $175.000. Desde entonces, quedaron exentos del tributo los asalariados que cobran hasta $175.000 mensuales brutos. También hubo una escala especial del tributo para quienes tienen salarios brutos de entre $175.000 y $203.000.

SEGUIR LEYENDO: