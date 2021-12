Estafas virtuales: cuál es el cyber ataque al que sos más vulnerable de acuerdo a tu edad

Una encuesta entre 16.147 usuarios online de 17 países de todo el mundo muestra que las modalidades de ataque son distintas según el dispositivo que más se usa, algo que está muy relacionado con la edad. EFE/Sascha Steinbah

Un estudio de una empresa privada dedicada a la cyberseguridad en 17 países encontró que las estafas virtuales, magnificadas por el distanciamiento social y mayor dependencia de la tecnología, tienen características muy distintas según las edades de las potenciales víctimas. Mientras que los más jóvenes son vulnerables a ataques vía redes sociales, los adultos mayores tienden a ser blanco de ataques que apuntan a sus actividades bancarias y financieras online.

La firma Avast realizó una encuesta entre 16.147 usuarios online de 17 países de todo el mundo. La empresa encargó la encuesta a la institución de investigación YouGov en Argentina, Australia, Brasil, República Checa, Francia, India, Japón, México, Nueva Zelanda, Rusia, Eslovaquia, España, Reino Unido y Estados Unidos, y a la institución de investigación Forsa en Austria, Alemania y Suiza. La encuesta se realizó de forma representativa entre más de 1.000 personas en cada región, salvo en Austria y Suiza, donde Forsa encuestó a más de 500 personas cada una.

Los resultados revelaron que las generaciones más mayores y las más jóvenes son objetivo de diferentes amenazas en línea según el dispositivo principal que utilizan para conectarse.

Las generaciones más jóvenes son atacadas en sus celulares con estafas en Instagram y TikTok, mensajes de texto con FluBot y estafas de phishing vía correo electrónico que simulan provenir de amigos o familiares, además de troyanos bancarios móviles

Una cuestión de dispositivos

Por ejemplo, en la Argentina un mayor porcentaje de las personas de más de 65 años (56%), de 55 a 64 años (48%) y de 45 a 54 años (49%) utilizan su computadora o laptop como dispositivo principal para conectarse a Internet, en comparación con las generaciones más jóvenes. Esto los hace más susceptibles de sufrir ataques de ransomware, estafas de soporte técnico, programas espía/troyanos y botnets, que pueden descargarse accidentalmente o sin saberlo o acceder a ellos a través de enlaces en correos electrónicos o sitios web maliciosos.

Por el contrario, hay un mayor porcentaje de generaciones jóvenes que utilizan principalmente su smartphone para conectarse a Internet (18-24: 79%; 25-34: 78%; 35-44: 77%), en comparación con los encuestados mayores de 44. Eso los convierte en objetivo de ataques de adware, troyanos bancarios móviles, estafas de SMS de descargadores y de FluBot que propagan malware, y estafas de Instagram y TikTok que promueven aplicaciones de adware o fleeceware. En todos los dispositivos, las generaciones más jóvenes y las más mayores también son objetivo de ataques de phishing y estafas románticas.

El ataque por Tik Tok o Instagram es el más común entre los que sufren los más jóvenes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En los dispositivos móviles, las principales amenazas del último trimestre fueron: adware (59%), troyanos bancarios para móviles (9,7%) y descargadores (7,9%), que son aplicaciones dañinas que utilizan tácticas de ingeniería social para engañar a las víctimas para que instalen más aplicaciones maliciosas o no deseadas. FluBot también se ha propagado ampliamente en la mayoría de los países, incluida Argentina. Globalmente, hay una media de 35.000 ataques bloqueados mensualmente en todo el mundo en el tercer trimestre.

“Los ciberdelincuentes siempre están buscando nuevas formas de robar tus datos, información personal o dinero a través de estafas y amenazas online cada vez más sofisticadas. A menudo tienen en cuenta cómo las generaciones más jóvenes y mayores utilizan los diferentes dispositivos para lanzar ataques dirigidos, adaptándolos a las tendencias culturales y de uso actuales para que sean más relevantes y tengan más probabilidades de dar en el blanco”, dijo Jaya Baloo, Directora de Información y Seguridad de Avast.

Las amenazas más comunes según la edad

Según el estudio, la actividad más importante en Internet para los jóvenes de 18 a 24 años es el uso de los estudios o clases virtuales, por ejemplo, como parte de un programa escolar o universitario, o desarrollo personal (39%). Para los de 25 a 34 años y para los de 35 a 44 años es estar en contacto con amigos y familiares a través de servicios de mensajería y correos electrónicos (34%). Además, para los de 25 a 34 años también es el uso de redes sociales (34%). Esto demuestra por qué las generaciones más jóvenes son atacadas en sus celulares con estafas en Instagram y TikTok, mensajes de texto con FluBot y estafas de phishing vía correo electrónico que simulan provenir de amigos o familiares, además de troyanos bancarios móviles.

Las actividades más importantes para la generación de mayor edad son las bancarias y financieras

En comparación, las actividades más importantes para la generación de mayor edad son las bancarias y financieras (mayores de 65 años: 43%), y mantener contacto con amigos y familiares a través de servicios de mensajería y correo electrónico (55 a 64 años: 36%, más de 65 años: 43%). Esto ayuda a explicar por qué son más propensos a ser objetivos de las principales amenazas en sus computadores, como el ransomware, las estafas de phishing por correo electrónico y los programas espía/troyanos dirigidos a sus finanzas, y las estafas de soporte técnico.

“Diferentes generaciones pueden ver Internet con ojos diferentes y tener diferentes experiencias en línea, que es algo a tener en cuenta cuando se tienen conversaciones sobre la seguridad en línea en casa”, dijo Baloo.

“Como regla general, cuando te conectes a Internet, ya sea en tu computadora, laptop o smartphone, si algo no huele bien, no continúes. No hagas clic en un enlace de un correo electrónico, un SMS, un anuncio en redes sociales o un sitio web, no introduzcas tus datos personales o de pago y no realices descargas. Más vale prevenir que curar”, concluyó.

