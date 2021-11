La Conmebol lanzará una colección de criptodivisas con el próximo patrocinador de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, anunció su nuevo acuerdo con el Exchange de criptomonedas Crypto.com, que incluye la licencia para el desarrollo de una colección oficial de tokens no fungibles (NFT) de la Copa Libertadores.

La noticia fue dada a conocer a través del sitio web de la de la Conmebol.

Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, etcétera. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y, en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera.

Según el comunicado, la Conmebol y Crypto.com crearán la colección de NFT de la principal competencia futbolística en el continente, y lo harán a partir del año que viene. Los tokens se podrán comprar e intercambiar en la recién creada sección de la plataforma desarrollada específicamente para este tipo de activos, Crypto.com NFT.

José Astigarraga, secretario general de la Conmebol, dijo: “La Conmebol trabaja siempre para ser una institución líder y a la vanguardia”. Y también mostró su confianza en que el acuerdo será beneficioso para ambas partes, pero en especial para el fútbol sudamericano.

En el comunicado se menciona que el exchange Crypto se convierte ahora en patrocinador oficial de la Copa Conmebol Libertadores para el ciclo 2023-2026. Lo que significa que la empresa de criptomonedas podrá exhibir su marca “en los estadios, las activaciones y las transmisiones de la Libertadores” según se indica en el mismo comunicado.

El NFT de Messi

Sin embargo, esta no es la primera vez que la Conmebol se adentra en las tecnologías blockchain y de los tokens no fungibles. En julio de este año, realizó una asociación con Ethernity Chain, un marketplace de NFT que se encarga de desarrollar y vender tokens no fungibles basados en la blockchain de Ethereum. En aquel momento, salieron a subasta los NFT de la Copa América en la que Argentina salió campeón en el Maracaná frente a Brasil, un título que demoró 28 años en conseguir nuevamente.

En el sitio web de la plataforma, se encontraba detallado: “Los campeones de la Copa América: retratados en oro. Un equipo ganador merece solo lo mejor, y esta carta se convierte en parte de la colección exclusiva ‘Legendaria’ de Ethernity”, y añadía: “Si bien Argentina había ganado 14 títulos de la Copa América, no había ganado un torneo importante desde 1993 bajo el reinado de Maradona. Finalmente, fue el turno de Messi de llevar a su equipo a la victoria. Una victoria trascendental, que merece por completo esta edición del campeonato en forma coleccionable acuñada en blockchain”.

Además, Crypto se convertirá en la primera marca integrada en la función de Árbitro Asistente Virtual (VAR). Incluso también podría aparecer en la colección de tokens no fungibles que se lanzará a partir del año que viene.

Crypto es uno de los exchanges de criptomonedas más importantes del mundo, y no deja de expandirse y aliarse con organizaciones deportivas, no solo el mundo del fútbol. Por ejemplo, logró un acuerdo de patrocinio con la Liga de Artes Marciales Mixtas (UFC) a principios de julio de este año. También, adquirió el antiguo Staples Center para convertirlo en el Crypto.com Arena recientemente, por 700 millones de dólares. Todo esto y más, convierten a este exchange en uno de los más importantes del mundo.

Crypto también fue patrocinador oficial de la primera Sprint Series Fórmula 1. Además, es uno de los “patrocinador” del equipo de fútbol de la liga europea, Paris Saint Germain (PSG), uno de los clubes más importantes del mundo actualmente, lugar donde juega el astro argentino Lionel Messi.

Pupi Zanetti tiene su NFT también

Kris Marszalek, cofundador y CEO de Crypto.com, dijo: “La Conmebol Libertadores es la cumbre del fútbol de clubes sudamericano: este emocionante y hermoso juego de altos y bajos nos une como ningún otro”, y añadió: “Nuestra investigación muestra que América Latina está liderando la adopción de las criptomonedas, con un 40 por ciento de los latinoamericanos diciendo que están interesados en comprar cripto en un futuro próximo. Naturalmente, estábamos ansiosos por apoyar la competición de fútbol de clubes más importante del continente, añadiendo a nuestra cartera de patrocinios deportivos de clase mundial”.

De esta forma, uno de los deportes más importantes del mundo sigue adoptando las criptomonedas. En la mayoría de los países de la región, la adopción no ha sido tan grande. En cambio, en Argentina ya hemos tenido jugadores estrella que han lanzado sus NFT, tales como Javier ‘Pupi’ Zanetti o Lionel Messi. A su vez, hay equipos que ya pagan a parte del plantel con criptomonedas, como el Club Deportivo Alem y Club Deportivo Español. Equipos tales como Independiente han lanzado sus fans tokens, que son criptomonedas para fanáticos del club. Y finalmente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se sumó a la ola, creando sus fans tokens días previos a la última Copa América, y más recientemente, este mes de noviembre, anunció que desarrollaría sus propios NFT.

Franco Capelo, CEO del Instituto de Análisis Técnico, dijo a Infobae: “La masiva adopción que han tenido las criptomonedas, y las blockchains en general, no se ha detenido ni siquiera por las restricciones impuestas por las grandes economías como China o Estados Unidos. El hecho de que cada vez se incluyan demás formas las nuevas tecnologías en deportes con gran visibilidad, hace que cada vez más personas las conozcan y se interesen por este nuevo mundo. Gracias a ello la gente puede comenzar a invertir en cosas que les gustan, simplemente viéndolo como coleccionables. La única diferencia es que estos NFT pueden revalorizarse en gran medida con el paso de los años, y generar ganancias a los fanáticos del fútbol u otros deportes”.

