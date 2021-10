Dólar, pandemia y vacaciones: ¿será más barato comer y alojarse en Mar del Plata que en Punta del Este y Río de Janeiro?

Paseo por la Escollera Sur y el Centro Comercial del Puerto (Prensa Mar del Plata)

A menos de tres meses de que inicie una nueva temporada de verano y gracias al avance de la vacunación contra el covid-19 en el país -el 50% de la población ya tiene las dos dosis de la vacuna, según datos del Ministerio de Salud de la Nación- muchos argentinos comienzan a hacer consultas y reservas en Mar del Plata, pero también en el resto de la Costa Atlántica , a diferencia de otros años cuando los turistas locales demandaron más destinos internacionales dentro de la región como Río de Janeiro, en Brasil o Punta del Este, en Uruguay.

Tanto el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata como las áreas oficiales de turismo dijeron a Infobae esperan una temporada récord teniendo en cuenta que si bien el Gobierno flexibilizó algunas restricciones para viajar, todavía existe cierta reticencia de los turistas dado que la pandemia sigue vigente e incluso hay cepas más peligrosas con fuerte circulación como la Delta, que no han preponderado en nuestro país.

También hay destacan en el sector que los fuertes controles cambiarios dificultan el acceso a divisas para usar en el exterior y el aumento del dólar en lo que val de año altera diariamente los presupuestos en el equivalente en pesos.

Otro punto no menor tiene que ver con que el salario real de los trabajadores en la Argentina está en su nivel más bajo de los últimos 10 años. En abril de 2012, el salario promedio -en pesos constantes- era de $94.151, alcanzó a $107.607 en julio de 2015 y luego comenzó a caer de forma casi ininterrumpida hasta los poco más de $85.000 de septiembre de este año, según estimaciones de la consultora Invecq en base a los datos oficiales de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Los precios en la Costa

Según consultó Infobae en el sector, el valor promedio de los alquileres en los principales puntos turísticos de la Costa Atlántica tendrán en la próxima temporada valores un 40% por encima de la anterior, por debajo de la tasa de inflación, y las inmobiliarias esperan que haya un importante nivel de ocupación debido a las mejores perspectivas en la situación sanitaria.

En Mar del Plata los precios por quincena para departamentos de un ambiente para dos o tres personas parten de $33.000, para dos ambientes (3 a 4 personas) $42.000 y tres ambientes (5 a 6 personas) desde $50.000. Y casas de 3 ambientes desde 60.000 pesos

“Esperamos una temporada buena, mucho mejor que la de 2019 en la prepandemia. Con respecto a los precios se fijó un 40% de aumento con respecto a la temporada de 2020. Ese porcentaje se da una vez al año y tiene una diferencia de cinco puntos por debajo de las paritarias que se fijaron en 45% y mucho menos de lo que es el costo de vida que se espera que para diciembre alcance el 50%”, dijo a Infobae el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Miguel Ángel Donsini.

Si bien no suele ser uniforme el incremento en todos los puntos turísticos, el aumento previsto por la cámara inmobiliaria marplatense suele ser una referencia de los demás distritos, debido a que Mar del Plata sigue siendo uno de los principales destinos del verano argentino.

Según lo analizado en reuniones con propietarios y matriculados, el Colegio sugiere los valores quincenales orientativos de los distintos departamentos con las variaciones que podrán tener según calidad, estado, ubicación y zona que incluyen servicios para los inmuebles ubicados en Mar del Plata.

Desde la primera quincena de enero, los precios para departamentos de un ambiente para dos o tres personas parten de los $33.000, para dos ambientes (3 a 4 personas) $42.000 y tres ambientes (5 a 6 personas) desde $50.000. Y casas de 3 ambientes desde 60.000 pesos.

Asimismo, para diciembre y marzo el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata sugiere un 30% menos y para febrero un 20% menos de los valores de enero. “Esos precios son los que se proponen, luego el mercado que es una oferta y demanda, es el que termina de fijar el valor final”, detalló Donsini.

“Son valores del micro y macrocentro de Mar del Plata. Son los edificios más antiguos de la ciudad y a partir de ahí aumentan según las características que puedan tener como mayor superficie, mejor edificio, primera línea de mar, etcétera”, remarcó.

Y añadió Miguel Donsini: “La gente busca espacios más grandes. Mar del Plata tiene lugares con mucha gente y otros con grandes espacios abiertos. Hay 47 kilómetros de playa. En pocos kilómetros hay cerros, laguna, campo y una extensión muy grande de playas. Este año la gente busca mucho la zona sur de la ciudad donde hay espacios verdes”.

"Las expectativas son excelentes. Las reservas vienen muy anticipadas y las estadías son más prolongadas que en los últimos años. La Costa va a sr el destino más elegido en el marco de la pandemia. Va a ser la mejor temporada de los últimos siete años", dijo a Infobae Emiliano Felice (Prensa Emtur)

El experto proyectó que en el verano vacacionar en la Costa Atlántica podría ser una de las opciones más elegidas porque “hay un temor que es grande en la gente de viajar al exterior y que aparezca una variante de coronavirus y luego no poder volver, o que me pase algo afuera y no es lo mismo que están en el país”.

Emiliano Felice, secretario de Turismo de Villa Gesel dijo a Infobae que la demanda para esta temporada es cercana a los 2 millones de turistas. “Es un récord en los últimos siete años”.

Respecto a los precios de los alquileres para la temporada afirmó el funcionario que están subiendo en promedio un 40%, en línea con lo que sucede en Mar del Plata.

“Las expectativas son excelentes. Las reservas vienen muy anticipadas y las estadías son más prolongadas que en los últimos años. La Costa va a sr el destino más elegido en el marco de la pandemia. Va a ser la mejor temporada de los últimos siete años. Hay muchas reservas que están recuperando estadías largas. Hay muchas por quincena y va a haber un promedio muy superior a lo que se venía dando en los últimos años”, aseguró.

Precios en Mardel Plata vs en destinos de la región

Hoy en día viajar al exterior resulta bastante caro para los argentinos que hacerlo fronteras adentro. En ese sentido, Infobae confeccionó una canasta diaria turística que incluye una comida al paso para una persona, una comida completa en restaurante individual, una cerveza local, un capuchino, un agua, un taxi -valor compuesto por el precio de la bajada de bandera más 1 kilómetro de recorrido- y un alojamiento en habitación standard de un hotel.

En Mar del Plata una comida al paso cuenta $1.383; una cena completa sale $6,761; una cerveza local cerca de $276; un cappucino unos $261; una botella de agua unos $210; y un taxi a menos de un kilómetros unos $132. Esto da una canasta diaria turística de 9.023 pesos

Las cifras se desprenden del sitio web Numbeo, que reúne precios de servicios y productos básicos de todas las ciudades del mundo en dólares por lo que se tomó un tipo de cambio para la conversión a pesos de $184,50. En cambio, para el alojamiento, los números surgen de la web de Lonely Planet.

En el caso de Punta del Este, Uruguay, su canasta diaria turística se posiciona en $7.398. Comida al paso: $1.780; comida en restaurante: $3.965; cerveza local: $459; capuchino: $528; agua: $223 y taxi: 443 pesos, lo que arroja una canasta diaria turística de $7.398, inferior a la de Mar del Plata.

Punta del Este es un destino turístico de preferencia para los argentinos aunque su costo de vida y la dificultad en nuestro país de hacerse de divisas hacen que baje al demanda

Aunque si se consideran el transporte y el alojamiento el costo en Uruguay termina siendo superior. En ese sentido, un pasaje en Buquebus para la primera quincena de enero promedia los $19.000, mientras que el alojamiento de acuerdo a Lonely Planet en un hotel promedia los $13.800 diarios.

En el plano regional, hay una ciudad que es más accesible que Punta del Este. Se trata de la estrella brasileña, Río de Janeiro, una de las ciudad preferidas por los argentinos, incentivados por sus atractivos entre los que se destacan sus playas y una vida social activa y divertida.

La gastronomía es más económica en Punta del Este que en Mar del Plata, pero el alojamiento es más caro

Una comida barata cuesta cerca de $1.116 pesos, una cena completa unos $2.577; una cerveza local cerca de $275, un capuccino unos $266; una botella de agua unos $120 y un taxi cerca de $314. La canasta entonces se posiciona en $4.668 pesos argentinos en Río de Janeiro.

A esto hay que sumarle el traslado en avión y el alojamiento. De acuerdo a la plataforma de viajes Tursimocity, al buscar un viaje para enero del 2022 los precios para un vuelo ida y vuelta ronda en los $65.000 por persona. En tanto, un alojamiento en hotel por noche promedia los 10.000 pesos.

Cabe destacar que otro aspecto que movilizará el turismo en el país es el programa PreViaje. La segunda edición que lanzó el Ministerio de Turismo y Deportes para incentivar la compra anticipada de servicios ya fue utilizado por unos 900 mil turistas que cargaron facturas por $15.000 millones.

Río de Janeiro es uno de los destinos más buscados por los argentinos que se animan y pueden viajar al exterior EFE/Antonio Lacerda

Los datos corresponden a los primeros 20 días de vigencia del programa y, de las facturas cargadas, el 50% corresponde a agencias de viajes, el 32% a alojamientos y el 14% a líneas aéreas.

El ministro de Turismo, Matías Lammens, se mostró muy conforme y dijo que PreViaje “superó con amplitud nuestras expectativas, que ya eran muy altas. Está cumpliendo con los objetivos que nos habíamos propuesto”.

“PreViaje superó con amplitud nuestras expectativas, que ya eran muy altas. Está cumpliendo con los objetivos que nos habíamos propuesto” (Lammens)

El incentivo, que ofrece un 50% de reintegro de los gastos en paquetes turísticos para volver a gastar durante o después del viaje, está generando expectativa en todo el país.

Considerando que las cifras ya representan un 50% más que los ingresos registrados en los tres meses de duración del plan en 2020, los responsables de turismo de todas las provincias esperan una temporada de verano récord.

