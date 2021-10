“Síndrome de la valija entreabierta”: en medio de la incertidumbre por los alquileres, proponen sistema de scoring y agilizar los seguro de caución

Existe preocupación en el ámbito del Real Estate, en especial con el tema de los alquileres, donde los aumentos a partir de ingresar en vigencia la nueva ley siguen generando fuertes incrementos al aplicarse los ajustes anuales, en este mes promedió el 50% según el Índice para Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central.

Algunas cámaras sectoriales que nuclean a los martilleros públicos presentaron varias propuestas para que se traten en el Congreso de la Nación con un objetivo colectivo que es retrotraer el modo de ajuste (que vuelva a ser semestral) y que la duración de los acuerdos también se modifique y vuelva a ser de dos años, como antes de la implementación de la nueva ley.

Una de las iniciativas que podría beneficiar al sector, informaron desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), es la que empezaría a funcionar en unos 15 días. Se pondrá en práctica una iniciativa que contempla un sistema de puntuaciones (scoring) para que inquilinos y propietarios puedan acceder a un seguro de caución (que se elaboró con el formato de Seguros Nación), que podrá utilizarse tanto para un contrato nuevo como para uno ya en funcionamiento. Y en caso de haber conflictos existentes entre las partes, podrán acceder a esta herramienta que solucionará varios problemas.

Desde el sector aclararon que en breve se brindará como inscribirse o adonde comunicarse para recibir más detalles y llegar hasta el acuerdo por el seguro.

Alejandro Bennazar, presidente de la CIA, destacó a Infobae que “se busca que si la ley no se modifica se hagan acuerdos de forma convincente. Incluso, accediendo a un seguro de caución que tendrá la transparencia de los que dependen del Banco de la Nación, hasta un propietario no necesitará cobrar depósito de garantía, y también se solucionaría el tema garantes, porque sabe que siempre tendrá a una entidad que en caso que el locatario no pueda pagar su mes, recibirá el dinero de manera segura”.

“Accediendo a un seguro de caución con la transparencia de los que dependen del Banco de la Nación, hasta un propietario no necesitará cobrar depósito de garantía” (Bennazar)

Tanto propietarios como inquilinos que deseen acceder podrán pagar al contado el seguro o en cuotas de hasta 36 meses, que se calculan, a modo de ejemplo, en $500 por mes en un alquiler de 10.000 pesos.

Para agilizar el trámite, se podrá recurrir a la firma digital, con mínimos requisitos. Y en una segunda etapa, desde la CIA informaron que trabajarán para incluir a los monotributistas.

“Habrá un número de WhatsApp exclusivo (entre la CIA y Nación Seguros) para que las inmobiliarias coticen online y la puntuación de cada cliente será enviada al banco, para su calificación, que también posibilitará el acceso a créditos hipotecarios para comprar una propiedad a futuro”, aclaró Bennazar.

Esta herramienta se complementará con la actuación del Tribunal Arbitral que integran abogados matriculados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, qué actuarán en caso de haber una problemática entre las partes que firman un contrato locativo residencial, en donde tanto propietarios como inquilinos deberán pedir su intervención. En caso de solicitarlo tendrán que pagar gastos, que serán más bajos que los habituales que se cobran por Tasa de Justicia.

Eduardo Awad, presidente del colegio que nuclea a 100.000 profesionales que trabajan en tierra porteña, aseguró que “los abogados que podrán actuar como mediadores deberán calificar por concurso. Para eso se están haciendo las capacitaciones. Lo bueno de esta iniciativa es que se podría resolver una mediación entre propietario e inquilino aproximadamente en 6 meses, cuando en un juicio normal demora entre 3 y 4 años”.

Otros reclamos

Con el tema alquileres, preocupa que en Capital haya hoy en diferentes portales unas 9.500 propiedades en locación. Según Zonaprop, en CABA, el alquiler promedio por un departamento de dos ambientes y 50 m2 es $42.628 por mes.

Daniel Bryn, de Bryn Real Estate y de Invertire.com, dijo a Infobae, que hay varias causas pero que mucha gente retiró sus carteles de alquiler y los pasó a la venta. Hoy se ofrecen 135.714 inmuebles residenciales usados en venta, algo que jamás pasó en CABA. Algo hay que hacer urgente por ambos sectores, tanto para lo locativo como el de compra-venta, sino la oferta se agigantará”.

“Me gustaría saber donde están los que festejaban el año pasado está ley como una <i>conquista histórica</i>, ojalá que aparezcan para consolar a los que su alquiler se volvió impagable (Iradi)

También en el mercado se habla de lo que algunos han pasado a denominar la etapa del “síndrome de la valija entreabierta”, por la incertidumbre de muchos inquilinos de no saber cuánto van a pagar. Eso hace que no terminen nunca de deshacer sus valijas, porque no saben hasta cuándo podrán seguir resistiendo los aumentos.

“La nueva ley quitó previsibilidad y perjudicó a inquilinos, propietarios e inversores... a todo el mercado. Me gustaría saber donde están ahora todos los que festejaban el año pasado está ley como una conquista histórica, ojalá que aparezcan para consolar a los que su alquiler se volvió impagable. Mejor, que sigan escondidos: ya han hecho el suficiente daño”, dijo a Hernán Iradi, secretario del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cucicba).

Esta entidad realizó varios reclamos y respaldan el proyecto que presentó el diputado nacional Álvaro González, de Juntos por el Cambio, que presentó hace unos meses en el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación para modificar método de ajuste y plazo de contrato. Pero el oficialismo no dio lugar a su tratamiento.

Actualmente en CABA hay 135.714 inmuebles residenciales usados en venta

La oferta de inmuebles en alquiler continúa en descenso, situación que también impactó en la demanda: cuesta mucho conseguir unidades de 2 y 3 dormitorios. Esto no sólo ocurre en CABA, también se da en las grandes urbes de nuestro país, como La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza, entre otras.

Finalmente la CIA, como otras entidades, reclaman que se pueda volver a autorizar el cobro de honorarios para poder seguir manteniendo la labor de asesoramiento y búsqueda entre propietarios e inquilinos. “Esto sucede solo en CABA, en el resto del país los inmobiliarios perciben su honorario. Esta labor jerarquizada debe ser remunerada, como siempre lo fue”, concluyó Bennazar.

