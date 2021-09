E-Commerce: en 2020, la Argentina fue el mercado que más creció en el mundo

Según Carlos Melconian, el dólar es “insostenible de acá a noviembre”

El economista dijo que la Economía no puede resistir la actual política cambiaria dos meses más, porque llegará con reservas negativas. Explicó que lo que pasó en los últimos días no se debe a las elecciones, sino a la inconsistente política económica. Y advirtió: “no se hagan los rulos, después no viene Mandrake”