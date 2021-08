Otra vez, cambios Energía: renunció un funcionario que respondía a Martín Guzmán

Javier Papa presentó su renuncia este fin de semana

En un nuevo capítulo de la tensión dentro de la secretaría de Energía, un organismos que responde al ministerio de Economía, este fin de semana renunció Javier Papa, que se desempeñaba como Subsecretario de Planeamiento Energético y era un funcionario “del riñón” del ministro Martín Guzmán.

En el texto de su renuncia señaló que sus motivos eran “profesionales, entre otros”: no apeló a la clásica fórmula de los “motivos personales”.

“Va a seguir en el equipo de Guzmán, incluso más cera” , detallaron fuentes oficiales sin confirmar qué nuevo cargo ocupará. “Tiene un perfil técnico que al ministro le interesa mucho. Este reordenamiento es consensuado, no es una novedad. Nada tiene que ver con otras cuestiones” , aseguraron a la vez que desmintieron nuevas internas en el área.

A pesar de la renuncia, desde pasillos oficiales resaltaron también que el de Papa es “es un perfil muy importante para los objetivos del área”. “En esa subsecretaría será designado un funcionario de Guzmán”, advirtieron también, sin dar nombres por el momento.

Darío Martínez es el actual Secretario de Energía (@dariomartinezpj)

Por su parte, desde la Secretaría de Energía no realizaron comentarios sobre la salida del funcionario, pero según fuentes del sector, Papa —que no era un hombre salido del rubro energético— habría sido designado por Guzmán sobre todo para controlar las transferencias de fondos. Una de las versiones, no oficiales, es que su renuncia está vinculada con la nueva ley de hidrocarburos, un proyecto que genera algunas resistencias en la industria.

El currículum de Papa, que es economista egresado de la UBA, incluye un doctorado en Economía en el Instituto Max Planck – FSU Jena y una maestría en Políticas Públicas (SPRU – Sussex). El ex funcionario contaba con una amplia experiencia académica y de gestión pública, nacional e internacional. Y publicó algunos trabajos sobre el sector energético.

Las internas entre los funcionario de la Secretaría de Energía y del ministerio de Economía se hicieron públicos en mayo de este año luego del escándalo que provocó la fallida salida del subsecretario Federico Basualdo, un funcionario con línea directa con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que trascendiera de manera oficial, aunque sin comunicados, que Martín Guzmán había echado a Basualdo del cargo que ocupaba en la secretaría.

La Secretaría de Energía es un organismo clave que pasó de Desarrollo Productivo a Economía el año pasado cuando asumió el neuquino Darío Martínez, en reemplazo de Sergio Lanziani. En su momento, la versión oficial fue que Basualdo tenía que irse por “incompetente” por no haber avanzado en confeccionar un plan de segmentación de las tarifas eléctricas para “que los subsidios dejen de ser planos”.

