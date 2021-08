La falta de dinero y el temor a las restricciones cambiantes son las principales razones de los argentinos para no viajar

Del 31% de encuestados que sí planean viajar en los próximos tres meses, solamente un 35% dijo que planifica su viaje a un destino fuera del país

El Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (Insod) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) realizó en julio una encuesta de turismo con el objetivo de relevar las percepciones y perspectivas sobre los viajes en medio de la pandemia por Covid-19.

Del trabajo se desprendió que tres de cada diez argentinos no planean realizar un viaje dentro de los próximos tres meses. La principal razón que dieron, con un 23% de las menciones, es la falta de dinero. En segundo lugar se encuentra la falta de previsibilidad en la toma de decisiones sobre las restricciones sanitarias, y en tercer lugar se encuentran las propias restricciones vigentes en el país. Con un 16% y un 15% respectivamente.

El 69% de los entrevistados no ve posible viajar en el corto plazo (Fuente: UADE-INSOD)

Evidentemente, en un país con una economía inestable y golpeada por la pandemia, la sociedad no está pasando por un buen momento económico y viajar no se convierte en una prioridad. Además, en medio de un clima de tensión producto de la falta de claridad en la toma de decisiones oficiales sobre las restricciones a las fronteras internacionales, los argentinos no ven con buenos ojos emprender un viaje en el corto plazo.

Faltan 4 días para la caducidad de la actual Decisión Administrativa (DA) 683/2021 que estableció el actual cupo de ingreso al país de argentinos y residentes del exterior en 1000 por día. Todavía no se sabe con certeza si el Gobierno planea extender dicho límite, reducirlo o mantenerlo igual.

Mario Córdoba, director de la Licenciatura en Turismo y Hotelería de UADE dijo que “el turismo es un sector estratégico para el desarrollo económico y social del mundo entero; representa el 10.3% del PBI mundial y genera 1 de cada 10 puestos laborales. Unas 330.000.000 personas en el planeta desarrollan su trabajo en el amplio mundo del turismo”, según datos recogidos por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 2020.

La principal razón para no viajar es la falta de dinero (Fuente: UADE-INSOD)

Las restricciones a los viajes internacionales produjeron que muchos argentinos quedaran varados en el exterior sin poder volver, convengamos que viendo estos casos, no parece ser muy prometedor emprender un viaje al extranjero sin saber si se podrá volver al país en la fecha prevista.

En este sentido, el informe del Insod es esclarecedor. Del 31% de encuestados que sí planean viajar en los próximos tres meses, solamente un 35% dijo que planifica su viaje a un destino fuera del país. En este grupo, los Estados Unidos se posicionaron como el principal destino con un 62% de las menciones. El país del norte permite el ingreso de argentinos no vacunados y ofrece esquemas completos de vacunación de forma gratuita.

Luego le siguieron destinos europeos tales como España (10%), Italia (6%), Reino Unido (3%) y Alemania (2%). En menor medida se hallaron otros puntos del Caribe y de América del Sur.

Los Estados Unidos, por una gran diferencia, es el principal destino internacional que prevén los argentinos (Fuente: UADE-INSOD)

Entre las personas que dijeron que planean viajar en el corto plazo, la necesidad de un descanso se manifestó como la primera razón, luego le siguieron las ganas de conocer un lugar nuevo o volver a un destino ya visitado, y en tercer lugar el deseo de visitar familiares y/o amigos.

Por otra parte, un 65% de los encuestados que piensan en viajar, planean hacerlo al interior del país. En este grupo, Mendoza con un 16%, Río Negro con un 14% y Córdoba con un 12% encabezan la lista de los destinos que prevén visitar.

En este sentido, Córdoba se mostró optimista. “El contexto es una gran oportunidad para la recuperación del turismo interno. El 65% de los entrevistados que dijeron que tienen intenciones y posibilidades de viajar en los próximos 3 meses, dicen que lo harían dentro del país. La consecuencia de esta elección se traduce en distribución del ingreso, fortalecimiento del efecto multiplicador y recuperación de zonas económicamente deprimidas”.

Pero aclaró que el beneficio que podría obtener el país sería aún mayor si se abriesen las fronteras internacionales: “En épocas de fronteras más abiertas, probablemente gran parte de ese 65% optaría por destinos del exterior. Lo que, con una mirada economicista, se puede ver como sinónimo de importación de servicios. Entonces la asignatura pendiente, cuando el contexto sanitario mundial así lo permita, es focalizar el esfuerzo en el fomento de la tan anhelada llegada de turistas extranjeros, que no es ni más ni menos que exportación e ingreso de divisas”.

Por último, el estudio indaga sobre el nivel de acuerdo o desacuerdo de la sociedad frente a la posibilidad de implementación de un pasaporte o certificación sanitaria para poder realizar viajes al exterior del país.

Frente a esta consulta, se evidenció que un 77% estaría a favor de la confección de un documento sanitario, mientras que únicamente un 16% de los encuestados se mostró en contra de una medida de estas características. El restante respondió no saber.

Un 77% de los encuestados se manifestó a favor de la implementación de un documento sanitario para viajar al extranjero (Fuente: UADE-INSOD)

El turismo, una de las industrias más castigadas por la pandemia, necesita de la reactivación del sector lo antes posible para sobrevivir. A pesar de haber contado con ayudas del Gobierno, los representantes del área piden por mayores libertades para trabajar y poder recuperarse poco a poco hasta llegar a los niveles del 2019.

El Gobierno, preocupado por la circulación de la variante delta, no da indicios de cuándo regularizará la situación de las fronteras internacionales y tampoco se pronuncia sobre el regreso del turismo internacional, aunque prevén desde el sector que vuelva durante el último trimestre del 2021.

