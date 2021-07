Gustavo Hani, presidente de la Cámara de Turismo: “¿Por qué tenemos que esperar al inicio del mes para conocer los vuelos?”

Gustavo Hani dialogó con Infobae sobe la realidad del sector turístico

La industria turística es sin dudas una de las más afectadas desde el estallido de la pandemia por coronavirus a comienzos del pasado año 2020. Hoy en día, con planes de vacunación que avanzan a nivel mundial y mayor consciencia sobre los cuidados que hay que tener para prevenir los contagios, se presenta un panorama esperanzador para el sector. Sin embargo, los daños causados no podrán repararse en el corto plazo, y se requerirá de planes estratégicos a futuro que permitan una paulatina recuperación de los actores, privados y estatales, de la llamada industria sin chimenea.

En medio de una temporada de invierno atípica, Infobae conversó con Gustavo Hani, recientemente electo presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), sobre el panorama actual que atraviesa la industria turística argentina, y sobre los planes y proyecciones futuras que prevé.

“El objetivo del sector privado es trabajar -comenzó Gustavo Hani- no queremos ayudas porque sí, las ayudas las necesitamos cuando no nos dejan o no hay posibilidades para trabajar”.

“Queremos volver a sentirnos importantes, eso es lo que venimos pensando y en la línea en la que trabajamos, pensamos que estas vacaciones de invierno serán el puntapié inicial para la recuperación. Pero necesitamos que no se corte, que las cosas se vayan abriendo poco a poco”, dijo Hani al preguntarle por la postura de la CAT en el contexto actual.

Cataratas del Iguazú, uno de los destinos más emblemáticos del país. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Como ya informó Infobae, un 20% de las agencias de viajes del país se vieron forzadas a cerrar pese a las ayudas que el Gobierno nacional les otorgó para que se mantengan. Se desprende de este dato que muchos puestos de trabajo fueron perdidos a causa de esto. Al consultarle al directivo por las cifras, respondió que no contaban con números exactos pero que son conscientes de los problemas que generó.

“Para entender la cantidad de empleos que se pudieron ver afectados hay que partir de la base de que el turismo es la actividad que más produce un efecto de derrame -comenzó a explicar Hani- si vos mirás cualquier pueblito del país, por más chico que sea, seguro tiene actividades que se relacionan con el turismo, ya sea directa o indirectamente, por lo tanto los daños son enormes, además hemos perdido mano de obra calificada que lleva años entrenar y capacitar”.”

“Nuestro sector necesita previsibilidad, esta es la clave para el turismo y es lo que más nos está costando tener”

Frente a este panorama de crisis, con puestos de trabajo perdidos, y personas que se beneficiaban indirectamente del sector, le consultamos al presidente de la CAT por las proyecciones que prevé para la recuperación a futuro.

Ante la consulta respondió que “la idea es un plan estratégico en el que participen todas las entidades del sector turístico del país. Que contemple verdaderamente desde medidas comerciales, fiscales y legales que nos permitan pensar en una recuperación -a lo que continuó explicando que esto no será posible de un día para el otro- el sector no se recupera con anunciar que mañana se abren las fronteras o que la próxima semana habrá fin de semana largo, no. Necesitamos un plan de acá a 2 años, como mínimo, para volver a los números prepandémicos”.

“Una de las cosas que queremos es que el plan Pre viaje quede para siempre, que sea un incentivo para el turista, todos los años, tanto para el extranjero como para el argentino. Que no dependa de un Gobierno o un funcionario sino que sea una política de estado”, agregó Hani. Además comentó que en reuniones con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, hablaron sobre la diagramación de un plan fiscal que espera consensuar en conjunto con él y sus asesores.

Por otra parte, esperan desde la CAT que se hagan más y nuevas inversiones en infraestructura. Todo enmarcado en el mismo plan que además de relanzar a los privados, permita la recuperación de los empleos perdidos. “El plan va a acaparar absolutamente todas las variables”, concluyó Hani al respecto.

Los aeropuertos, casi vacíos debido a las restricciones. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

En la misma línea, Infobae consultó sobre los diálogos mantenidos con el Gobierno, y sobre posibles diálogos futuros. “Lo que más nos ha costado hacer entender es la necesidad de previsibilidad de nuestro sector, esta es la clave para el turismo y es lo que más nos está costando tener”, dijo el presidente de la CAT.

“Si nos dijesen una fecha de la apertura de fronteras, sería más fácil, luego, si por razones sanitarias hay que modificarla, nosotros vamos a acompañar la decisión, pero necesitamos un margen mayor -comentó Hani, vemos que nuevamente apareció el pedido de mayor previsibilidad hacia el Gobierno, del mismo modo que representantes de las líneas aéreas lo hicieran ayer- si nos dicen que las fronteras se abren en el tercer trimestre, tenemos una diferencia de noventa días entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre, no es que vos abrís las fronteras y tenés a todos los viajeros haciendo fila para entrar”.

“Repito, un, aunque sea cierta previsibilidad dentro del contexto que estamos viviendo. Pero no esto de sacar el decreto dos horas antes de que se venza el anterior, pudiendo hacerlo con una semana de anticipación, nos facilitarían mucho el trabajo”, agregó Gustavo Hani.

El mismo tono dio a entender al conversar sobre la falta de autorización para los vuelos internacionales a partir del 6 de agosto, estamos a 15 días de la fecha y aún no sabemos qué vuelos están habilitados tanto para salir del país, como para llegar. “¿Por qué tenemos que esperar hasta los primeros días de agosto para saber los vuelos del resto del mes? ¿Por qué no decirlos ahora? Nosotros queremos trabajar en conjunto, ser tomados en cuenta antes de la toma de decisiones”, dijo Hani sobre esto.

Turistas disfrutan en las playas de Mar del Plata antes de la pandemia, postal que hoy en día parece imposible. Foto NA: JOSE SCALZOzzzz

En una realidad en la que aún hay argentinos varados, la falta de anticipación en la toma de decisiones por parte del Gobierno, empeora la situación, tanto de las aerolíneas, de las agencias de viaje y sobre todo de los argentinos y residentes que se encuentran en el extranjero.

En este sentido, Gustavo Hani dijo sobre la reducción del cupo de pasajeros que pueden ingresar al país, que la CAT apoyará toda medida gubernamental que busque cuidar la salud del pueblo argentino, pero que les hubiera gustado ser tenidos en cuenta antes de la toma de la decisión ya que ellos son quienes saben cuánta gente se encuentra en el exterior y la magnitud del daño que una medida puede causar, ya que no es nada fácil reprogramar pasajeros, el trabajo de las agencias y las aerolíneas se torna enorme e inabarcable. “Nosotros no vamos a ir en contra de ninguna medida que busque cuidar a la sociedad, pero nos hubiera gustado ser llamados a opinar, que mínimamente consulten al sector privado para analizar el impacto de una medida, sea positivo o negativo. El problema es que no llamaron a nadie, ni siquiera a las compañías aéreas”, dijo Hani.

De esto se desprendió otro de los problemas que afectaron al sector aerocomercial, fuertemente vinculado con el turismo, en el último período: la salida o cese de operaciones de más de 9 aerolíneas.

Gustavo Hani separó en dos grupos al analizar este problema, por un lado los vuelos de cabotaje y por el otro los internacionales. Sobre el primero dijo que “si Aerolíneas Argentinas pudiese suplir las rutas y frecuencias perdidas, no habría problema, pero la realidad es que esto no es tan sencillo, hoy en día Jetsmart y Flybondi son las otras dos líneas aéreas que realizan vuelos en el interior del país, pero se depende casi exclusivamente de la aérea de bandera, esperamos que prontamente se pueda cubrir lo perdido por la salida de Latam, entre otras”.

Latam es una de las compañías aéreas que dejó de operar en Argentina. EFE/ Alberto Valdés

En cuanto a la conectividad de la Argentina con el mundo, Hani explicó que “Argentina es un país alejado, por lo que la conectividad aérea es nuestro secreto, frente a la suspensión momentánea o permanente de algunas líneas aéreas, habrá que esperar de acá a un tiempo, si la demanda hacia la Argentina es importante, las compañías intentarán volver, esto se trata de la vieja fórmula de oferta y demanda. En cuanto a las aerolíneas que han suspendido permanentemente sus operaciones, Hani agregó que “habrá que hacer un trabajo político que llevará años, no es algo que se resuelve en seis meses”.

En vistas de una posible apertura de la Argentina al mundo en el futuro, se le consultó sobre las estrategias que propone la CAT para volver a poner al país en la mira de los turistas internacionales. “Nuevamente pongo énfasis en la previsibilidad, para el turismo receptivo tenemos que pensar en el segundo semestre del 2022, porque la gente no decide de un día para el otro irse a la Argentina, el viajero internacional planea sus vacaciones al país con seis meses o incluso un año de anticipación”, analizó Hani pensando en el futuro del país como destino turístico.

El directivo cree que la clave estará en posicionar a la Argentina como un destino que se destaque por sus atractivos naturales. “Los analistas del sector prevén que el turista internacional buscará naturaleza, en ese aspecto nuestro país tiene una gran oportunidad que hay que saber aprovechar -explicó Gustavo Hani, pero remarcó que- no es cuestión de decir tengo naturaleza, abro las fronteras y ya está, no; hay que ir a buscar a los viajeros con un plan estratégico que posicione a la Argentina como un destino atractivo”.

Gustavo Hani cree que la recuperación del turismo argentino llegará a buen puerto si se diagrama junto al Gobierno un plan estratégico para recuperar el sector

Finalizando la charla, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo analizó la temporada de invierno en curso. En este sentido destacó que hay destinos que están mostrando muy buenos números, por ejemplo en Ushuaia y el Noroeste argentino. La ciudad de Buenos Aires apareció como uno de los destinos que está más bajo en los números, con muy poco turismo interno.

“Para que la temporada sea realmente buena, tenemos que empezar a hablar de turismo con pandemia, hay que pensar una realidad en que el turismo pueda convivir con la situación sanitaria, esto será responsabilidad de los sectores privado y público, y también de los turistas, es importante que todos los actores sean responsables y cumplan los protocolos, que ya demostraron en el verano que funcionan”, concluyó Hani.

La industria turística argentina transita una realidad entre restricciones y con una situación sanitaria que si bien parece haber superado un estado crítico, aún es delicada. El mundo, al igual que el país, se está vacunando y esperan desde el sector que esto haga que progresivamente se otorguen más libertades para poder trabajar. Gustavo Hani ve esta temporada de invierno como el punto de partida para una recuperación económica del sector, que deberá delinear sus estrategias a futuro para posicionar a la Argentina como un destino turístico, y poco a poco reparar los daños causados por la pandemia.

SEGUIR LEYENDO: