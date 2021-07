Redrado: “Las medidas de represión financiera lo que generan es más presión cambiaria”

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado (Maximiliano Luna)

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, dijo que las últimas medidas del Gobierno orientadas a frenar las operaciones con dólares financieros como el contado con liquidación son restrictivas y que el único efecto que tienen es aumentar la demanda de dólares y aumentar la presión cambiaria . El economista, además, negó estar trabajando junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en dirección a su incorporación al Gobierno luego de las elecciones. Por último, además, sostuvo que no espera una devaluación por la existencia de fuertes controles de cambio pero si tensiones cambiarias: “Es brecha versus reservas, si querés mantener la brecha vas a tener que sacrificar reservas y si querés cuidar reservas se te va a escapar la brecha”.

Quien fuera titular de la autoridad monetaria durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hasta el conflicto por el uso de reservas para el pago de deuda se refirió a las últimas medidas cambiarias del Gobierno. El 10 de julio pasado, poco antes de que se disputara la final de la Copa América, el Banco Central dio a conocer nuevas restricciones cambiarias y la Comisión Nacional de Valores dejó trascender otras. Las determinaciones apuntaban a limitar la cantidad de dólares que se pueden operar a través del contado con liquidación y el dólar MEP, tipos de cambio financieros implícitos en bonos de deuda.

“Lo que se ve en el día a día, lo que marcan las últimas medidas, es un camino de represión económica. Vos podés aumentar la oferta o reprimir la demanda. Yo soy partidario de aumentar la oferta. Las últimas medidas que se tomaron son restrictivas”, dijo Redrado en declaraciones a Radio Mitre.

“Lo que se ve en el día a día, lo que marcan las últimas medidas, es un camino de represión económica”

“Limitar las cantidades del llamado dólar financiero o contado con liquidación, le puso un piso al dólar financiero y se empezó a diferenciar el dólar financiero controlado que es aquél que se hace con bonos reestructurados, y ahora empieza a haber un mercado de dólar financiero libre -la brecha de la brecha- con acciones y en el mercado bilateral”, abundó el titular de la Fundación Capital.

“Hoy tenemos 15 precios para el dólar y entre ellos las últimas medidas lo que generaron un diferencial de $10 entre el dólar solidario y el dólar financiero libre. Lo que generan es un dólar cada vez más escaso, además la sensación que dejaron las autoridades al tomar una decisión casi escondidas mientras mirábamos la final entre Argentina Brasil por la Copa América”, se lamentó Redrado y añadió: “Las medidas de represión, de apriete de la demanda, lo que generan es más presión cambiaria”.

Ante la escapada del dólar libre, que llegó este martes a los $182 y alcanzó así su mayor valor del año, Redrado consideró que es un precio que no responde ni a la inflación ni a otros fundamentos.

“El dólar blue está reflejando falta de previsibilidad en las variables que tiene un programa económico. Cuando uno mira los tipos de cambio históricos Argentina no está desalineada, pero nadie ofrece dólares. Con 15 tipos de cambio, con 15 valores para una mercancía una economía no puede funcionar, lo que refleja es que no hay oferta y si hay demanda”, comentó.

“La crisis es de credibilidad por eso a mi entender se necesitan leyes que le den previsibilidad al comportamiento fiscal, al comportamiento monetario. Argentina necesita un plan de estabilización y crecimiento. Juntos, ¿eh? Siempre la discusión fue primero hay que estabilizar y luego el crecimiento. Mi visión es que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Necesitás leyes que modernicen nuestra estructura monetaria, que tengamos más argentinos que paguen menos impuestos, también obras de infraestructura que necesita la Argentina para proyectar su producción al mundo”, agregó.

Consultado respecto a si trabaja junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la posibilidad de sumarse al Gobierno luego de las elecciones el economista negó lo que consideró “rumores” aunque admitió ser consultado por referentes políticos del oficialismo y la oposición.

“Con 15 tipos de cambio, con 15 valores para una mercancía una economía no puede funcionar”

Por último, respecto a la posibilidad de una devaluación del dólar oficial luego de las elecciones Redrado se mostró descreído, aunque si admitió que va a haber tensiones cambiarias.

“El mercado no puede forzar una devaluación porque el esquema de control hace que vas a tener una tensión. Es brecha versus reservas. Si querés mantener la brecha vas a tener que sacrificar reservas y si vos querés cuidar reservas la brecha se te va a escapar”, resumió.

