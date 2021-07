Dólar hoy: la cotización libre opera estable a $177 y sostiene sus precios máximos de 2021

El dólar libre es ofrecido sin variantes este jueves a $177 para la venta, aún en zona de máximos de 2021. El billete informal, que viene de ganar un 7% en junio, anota en lo que va de julio una ganancia de 5,4% o nueve pesos.

El dólar mayorista es negociado a $96,19 con un incremento de precio de tres centavos, para acumular un alza de 14,3% en 2021. La brecha cambiaria con el “blue” se sitúa en el 84 por ciento.

Las paridades bursátiles operan estables, en torno a $167 para el contado con liquidación, y a $166 para el dólar MEP, mientras que el contado con liquidación con acciones se pacta a un promedio de 174 pesos.

El billete de EEUU en los segmentos alternativos continuaba presionado por tomas de coberturas, aunque las intervenciones del BCRA amortiguan su evolución para mantener las brechas cambiarias.

En las operaciones realizadas en el Segmento de Negociación Bilateral (SENEBI), que se realizan entre privados en la Bolsa, sin intervención oficial, el dólar al contado inmediato anotó un contado con liquidación de $169,32 a través del bono AL30, y de $169,30 con el bono GD30. En tanto, el dólar MEP resultó en $167,87 y $166,67, respectivamente.

“Para hacer frente a las presiones cambiarias, el BCRA tiene poder de fuego, ya que no posee posiciones en los Futuros de dólar. Pero obviamente que quiere retener la mayor cantidad de reservas posibles, por eso el BCRA y la CNV les están pidiendo a las grandes empresas, bancos y ALyC que disminuyan sus operaciones en el contado contra liquidación y en el dólar MEP”, analizó Walter Morales, presidente de Wise SA. “A priori, una limitación que vamos a ver es que las trabas a las importaciones se fortalezcan”, acotó el economista.

“Si no hubiera intervención, a juzgar por la cantidad de empresas y ahorristas que se apuran por dolarizar sus tenencias y enviarlas al exterior, no habría que descartar un contado con liqui cotizando entre 180 y 185 pesos. Ahora, como intervención va a haber, estamos hablando de una suba potencial entre 8% y 10% a darse durante los próximos cuatro meses, o sea 2,5% mensual máximo. Para que no suba por encima de ese valor, vamos a ver al BCRA vendiendo bonos AL30 contra pesos y luego los recompra contra dólares, cuando las reservas netas son de USD 7.000 millones. Cuando hace esto, la autoridad monetaria no sólo limita el alza de los dólares bursátiles sino que también retira pesos. Pero tiene que usar sus dólares…”, señaló Morales.

En el transcurso de 2021, el Banco Central acumula un importante saldo neto positivo por sus intervenciones del orden de los 7.250 millones de dólares. Si este cálculo se hace extensivo a diciembre, también con un destacado saldo a favor de USD 608 millones, el resultado asciende a unos USD 7.858 millones, en ocho meses consecutivos de saldo a favor para el BCRA.

Las reservas internacionales del Banco Central crecieron en USD 45 millones este miércoles y finalizaron en USD 42.969 millones, el stock bruto más alto desde el 25 de agosto del año pasado.

La comitiva del Ministerio de Economía encabezada por Martín Guzmán volvió de su visita a Venecia en el marco de la cumbre ministerial del G20 con la expectativa que se concreten los planteos que llevó a las negociaciones con los países miembros de ese grupo y con el FMI, que permitirían sellar un acuerdo con el organismo con menores tasas de interés y la posibilidad a futuro de extender los plazos de repago.

“La principal novedad, a la que apuesta el Palacio de Hacienda, es la creación de un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad a partir de una parte de los DEG que distribuirá el Fondo, que podría servir para acercar posiciones entre los distintos sectores del oficialismo. Pero aún existen dudas sobre el contenido del programa en discusión”, apuntaron desde Research for Traders.

SEGUIR LEYENDO