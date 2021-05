Fiebre por el Bitcoin: otro importante banco internacional comenzará a ofrecer la criptomoneda más popular entre sus inversiones

UBS ofrecerá Bitcoins a sus clientes como oportunidad de inversión

UBS Group AG se encuentra en las primeras fases de planificación para ofrecer a sus mejores clientes inversiones en criptomonedas, en un contexto en el que las empresas de Estados Unidos buscan dar un acceso más amplio a estos activos en respuesta a la demanda de los clientes.

La banca suiza está explorando varias alternativas para ofrecer esta clase de activos, según personas cercanas a la estrategia, indicó Bloomberg. Cualquier oferta de inversión sería una porción muy pequeña del patrimonio total de los clientes debido a la volatilidad, mientras que las opciones incluyen la inversión a través de vehículos de inversión de terceros, indicó una de las fuentes, que pidió no ser identificada ya que los detalles todavía son privados.

Cada vez son más las empresas de valores mundiales que ofrecen servicios de criptodivisas. Goldman Sachs Group Inc. se está sumergiendo en el mercado de Bitcoin, que asciende a 1 billón de dólares, y ha abierto la negociación con forwards no entregables, un derivado vinculado al precio de Bitcoin que se paga en efectivo. A su vez, Morgan Stanley planea dar a los clientes ricos acceso a tres fondos que permitirán la propiedad de cripto y Bank of New York Mellon Corp. desarrolla una plataforma para activos tradicionales y digitales. Citigroup también estudia la posibilidad de ofrecer servicios de criptografía.

“Estamos siguiendo de cerca los desarrollos en el campo de los activos digitales”, dijo UBS en un comunicado. “Lo más importante es que estamos interesados en la tecnología que sustenta los activos digitales, es decir, la tecnología del libro mejor distribuido”.

Otro banco comenzará a ofrecer Bitcoins entre sus inversiones

El Bitcoin sigue siendo la mayor criptomoneda, pero el impulso de otros tokens está atrayendo un mayor interés. Sus partidarios han argumentado que los inversores se están sintiendo más cómodos con una variedad de tokens, mientras que los críticos dicen que el sector puede estar en una burbuja. A UBS le preocupa que pueda perder clientes si no ofrece la inversión a sus clientes ricos, dijeron las fuentes.

El consejero delegado de su rival local, Julius Baer Group, Philipp Rickenbacher, dijo la semana pasada en una conferencia que la gestora de patrimonios estaba estudiando la posibilidad de trabajar con socios para ofrecer a los clientes acceso a los criptoactivos, aunque por ahora no tiene previsto ejecutar sus propias transacciones relacionadas con el Bitcoin.

El consejero delegado de UBS, Ralph Hamers, está estudiando a fondo dónde puede reducir los costos y digitalizar las operaciones, incluido el negocio de alto contacto de servir a los más ricos del mundo. Quiere utilizar la inteligencia artificial para orientar la venta de más productos a los más ricos del mundo y está cambiando la forma en que el banco gasta en proyectos tecnológicos, al pasar de una financiación fija anual a una asignación trimestral más flexible, indicó el artículo de Bloomberg.

El banco gasta unos 3.500 millones de dólares al año en tecnología para mantener y modernizar su infraestructura actual e innovar nuevas herramientas para los empleados y productos para los clientes. Hamers recurre a los iconos de la tecnología en la estrategia de UBS que provoca un recorte de puestos de trabajo.

A su vez, varias empresas comenzaron a integrar Bitcoins en sus balances -desde Tesla hasta Mercado Libre- y muchas otras decidieron aceptarlos como medio de pago, como la propia automotriz de Elon Musk, Visa, PayPal e eBay, entre otras.

