Dólar hoy: la cotización libre cede a $150, pero el “contado con liqui” sube por décima rueda consecutiva

(Reuters)

El dólar libre pierde un peso este jueves, para ser ofrecido a $150 para la venta. La divisa “blue” mantiene una baja de 16 pesos o 9,6% en lo que va de 2021.

Con un dólar mayorista que avanza cinco centavos, a $93,80, la brecha cambiaria con el dólar paralelo se acorta a 60,1 por ciento. En lo que va del año, el billete sube un 11,5% en la plaza interbancaria.

En cuanto a las paridades bursátiles, una mayor demanda por cobertura apuntala las cotizaciones por décima rueda consecutiva. El contado con liquidación, que permite acreditar las divisas en el exterior, sube a $158, con una brecha de 68,4% respecto del tipo de cambio oficial.

“A pesar de las crecientes intervenciones en las últimas ruedas, los dólares financieros extienden su reacomodamiento alcista -con la brecha ya cercana al 70% -a raíz de la mayor búsqueda de cobertura que genera la incertidumbre y los riesgos de una emisión monetaria futura”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Los gentes de mercado coinciden en que la dolarización a través de la Bolsa se mantiene activa “en medio de una mayor demanda por cobertura, los crecientes ruidos electorales y a la mayor emisión monetaria que podría dejar la segunda ola de coronavirus”.

Una mayor asistencia fiscal para paliar los efectos del Covid-19 podría impulsar a una expansión monetaria en lo que sigue de 2021

“A diferencia de lo que ocurría el año pasado, la posibilidad de financiamiento por parte del Banco Central sin mayores consecuencias parecería haber cambiado. En 2020, cuando se iniciara el proceso de emisión para financiar al Tesoro, la economía partía de un menor nivel de monetización: 2019 terminaba con una relación de Base Monetaria sobre PIB del 8% y 2020 lo hacía en 9%; mientras que si sumamos los Pases y Leliqs a la base monetaria, el porcentaje se eleva a 13% en 2019 y a 19% en 2020”, describió PwC Argentina en un informe.

El Banco Central acumula un destacado saldo a favor por sus intervenciones en el mercado de cambios, en un primer tramo del 2021 bendecido por los ingresos récord de divisas del agro, que incrementó sus liquidaciones -unos USD 10.000 millones- al ritmo de la mejora de los precios internacionales para el sector.

En tres ruedas operativas de mayo el BCRA lleva adquiridos unos USD 380 millones, el 46,2% del volumen operado en la plaza interbancaria. La cosecha de divisas en el transcurso de 2021 supera los USD 4.000 millones y si se contabiliza el saldo de diciembre, se extiende a unos 4.600 millones en menos de seis meses.

Las reservas internacionales crecieron este miércoles unos USD 59 millones y finalizaron en USD 40.492 millones, el monto más elevado desde el 23 de octubre.

Este miércoles, el Ministerio de Economía captó $53.724 millones a través de la colocación de bonos Ledes, Lepase y Lecer por un monto nominal de 56.950 millones de pesos.

“De esta manera, el Tesoro logró un financiamiento neto en pesos de $44.800 millones, a pesar de no haberse establecido precios máximos, y contra las expectativas del mercado, no hubo aumentos significativos en las tasas”, consignaron desde Research for Traders.

SEGUIR LEYENDO